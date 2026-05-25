Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yeni gelişme: Firari inşaat mühendisi gözaltına alındı

26 ADRESE BASKIN

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca görevlendirilen İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 21 Mayıs'ta İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı bulunanlar arasında inşaat firması sahipleri:

Mehmet Münir Tanyer,

Mehmet Taylan Tanyer,

dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İsmail Yalçın,

dönemin Narlıdere Karakol Amiri İsmail Köksal,

Olay Yeri İnceleme Büro Amiri Atakan Kaçar,

Grup Amiri Komiser Hüseyin Vurucu,

polis memurları ve işçiler yakalandı.

Operasyon kapsamında 23 şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında:

Tanyer İnşaat Firması ortakları Mehmet Münir Tanyer ve oğlu Mehmet Taylan Tanyer,

Dönemin Narlıdere Emniyet Müdürü İsmail Yalçın,

Dönemin Narlıdere Karakol Amiri İsmail Köksal,

Olay Yeri İnceleme Büro Amiri Atakan Kaçar ve

Grup Amiri Komiser Hüseyin Vurucu'nun da yer aldığı 23 şüpheli tutuklandı.

SINIRI GEÇTİĞİ AN PAKETLENDİ

Dorukhan Büyükışık dosyasında sıcak gelişme: Firari şüpheli yakalandı

Soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süredir yurt dışında firar durumda olduğu değerlendirilen saha mühendisi ve inşaat sorumlusu Yiğit A., bugün İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelinin Türkiye'ye giriş yaptığı süreçte tespit edilerek yakalandığı öğrenildi. Diğer 2 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam