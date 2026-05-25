Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yeni gelişme: Firari inşaat mühendisi gözaltına alındı
İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık’ın bir şantiyede ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen organize suç ve cinayet soruşturmasında yeni bir perde aralandı. Aralarında inşaat baronları ve dönemin emniyet müdürlerinin de bulunduğu 23 şüphelinin tutuklandığı dosyada, bir süredir yurt dışında firari olan saha mühendisi ve inşaat sorumlusu Yiğit A., Türkiye’ye giriş yaptığı esnada jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Yıllarca "intihar" denilerek üzeri örtülmeye çalışılan, ancak siber ve fiziki delillerin peşini bırakmayan yargı eliyle dev bir cinayet ve organizasyon dosyasına dönüşen Dorukhan Büyükışık soruşturmasında firariler tek tek düşüyor.
İzmir merkezli 9 ilde gerçekleştirilen, emniyet müdürlerinden olay yeri inceleme amirlerine kadar çok sayıda rütbeli polisin ve müteahhidin tutuklandığı operasyonun ardından, yapbozun eksik kalan en kritik parçalarından biri daha tamamlandı.
Yurt dışına kaçtığı belirlenen şantiye sorumlusu saha mühendisi, jandarmanın sınır takibi sonucu ülkeye adım attığı an kıskııvrak yakalandı. Başsavcılık koordinesindeki operasyon, dosyadaki karanlık noktaları aydınlatacak yeni itirafların kapısını araladı
KARARTILAN DOSYA YENİDEN AÇILDI: İNTİHAR DEĞİL CİNAYET!
İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunması ile ilgili 23 şüphelinin tutuklandığı olayda firari inşaat sorumlusu Yiğit A. (34) da yakalanıp, gözaltına alındı.
Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de evinin yakınlarındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. Olay, kayıtlara 'intihar' olarak geçerken; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosya tekrar açıldı ve olayda görevli 8 polis memuru:
- Komiser Atakan Kaçar (44),
- Komiser Deniz Asıcı (36),
- Polis memuru Duygu Öztürk (35),
- Polis memuru Fikret Sarıaslan,
- Polis memuru Halil Arslandağ (55),
- Komiser yardımcısı Hüseyin Vurucu (49),
- Narlıdere Karakol Amiri İsmail Köksal (59) ve
- Polis memuru Musa Erikçi (55)
hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
KATİLLER VE POLİSLER AYNI DOSYADA
Soruşturmanın devamında şantiyede bekçi olarak görev yapan:
- Hüseyin Kaya (69),
- Hulusu Aras (77),
- Tayfun Çakmakçı (41) ile
- İşçi Bilal Çelik (47) ve
- yakın bir bölgede bekçi Ali Gülbaşı (77)
hakkında 'Kasten öldürme suçundan' müebbet hapis cezası istemiyle de iddianame hazırlandı.
İddianamede; ölümün maktulün sırt bölgesine sert ve etkili bir aletle vurma ile gerçekleştikten sonra cesedin belirtilen konuma getirilmiş olabileceğine dair bulgular taşıdığı bilgisi de yer aldı. İddianame, İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Her iki dava sürerken, dosyalar birleştirildi.
13 tutuksuz sanığın İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları sürüyor.
26 ADRESE BASKIN
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca görevlendirilen İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 21 Mayıs'ta İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı bulunanlar arasında inşaat firması sahipleri:
- Mehmet Münir Tanyer,
- Mehmet Taylan Tanyer,
- dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İsmail Yalçın,
- dönemin Narlıdere Karakol Amiri İsmail Köksal,
- Olay Yeri İnceleme Büro Amiri Atakan Kaçar,
- Grup Amiri Komiser Hüseyin Vurucu,
- polis memurları ve işçiler yakalandı.
Operasyon kapsamında 23 şüpheli gözaltına alındı.
TUTUKLANDILAR
İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında:
- Tanyer İnşaat Firması ortakları Mehmet Münir Tanyer ve oğlu Mehmet Taylan Tanyer,
- Dönemin Narlıdere Emniyet Müdürü İsmail Yalçın,
- Dönemin Narlıdere Karakol Amiri İsmail Köksal,
- Olay Yeri İnceleme Büro Amiri Atakan Kaçar ve
- Grup Amiri Komiser Hüseyin Vurucu'nun da yer aldığı 23 şüpheli tutuklandı.
SINIRI GEÇTİĞİ AN PAKETLENDİ
Soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süredir yurt dışında firar durumda olduğu değerlendirilen saha mühendisi ve inşaat sorumlusu Yiğit A., bugün İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.
Şüphelinin Türkiye'ye giriş yaptığı süreçte tespit edilerek yakalandığı öğrenildi. Diğer 2 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.