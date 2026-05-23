Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme: 23 şüpheli tutuklandı

Dorukhan Büyükışık

23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Böylece, operasyon kapsamında gözaltına alınan toplam 23 şüphelinin tamamı tutuklandı. Yurt dışında bulundukları tespit edilen 3 firari şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Söz konusu şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuş, olay ilk etapta intihar olarak değerlendirilmişti. Ailenin şikayeti sonrası polisler hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açılırken, 5 şantiye görevlisi hakkında da "kasten öldürme" suçundan müebbet istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Daha sonra dosyayı yeniden inceleyen özel soruşturma ekibi, "kasten öldürme", "delil karartma" ve "yalan tanıklık" suçlamaları kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalanmıştı.