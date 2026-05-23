Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme: 23 şüpheli tutuklandı
İzmir’de 2018 yılında bir inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık dosyasında 8 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı. Yeniden yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. “Kasten öldürme”, “delil karartma” ve “yalan tanıklık” suçlamaları kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin tamamı tutuklanırken, yurt dışında olduğu belirlenen 3 firari şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Hızlı Özet Göster
- İzmir'de 2018 yılında inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık olayında 8 yıl sonra yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı.
- İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
- 5 şüpheli kasten öldürme suçundan İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.
- 18 şüpheli suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve yalan tanıklık suçlarından Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
- Yurt dışında oldukları tespit edilen 3 firari şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Dorukhan Büyükışık dosyasında 8 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı. İzmir'de inşaat şantiyesinde ölü bulunan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.
9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince elde edilen yeni deliller doğrultusunda, 21.05.2026 tarihinde saat 06.00'da İzmir merkezli olmak üzere toplam 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu 5 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı talep edildi.
İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesince bu talep kabul edilerek adı geçen şahıslar hakkında yakalama kararı verilmiştir. Gözaltına alınan şüpheliler, adli mercilere sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
18 ŞÜPHELİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİ
Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer 18 şüpheli de, Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme ve Yalan Tanıklık suçlarından tutuklama talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Böylece, operasyon kapsamında gözaltına alınan toplam 23 şüphelinin tamamı tutuklandı. Yurt dışında bulundukları tespit edilen 3 firari şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Söz konusu şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
NE OLMUŞTU?
Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuş, olay ilk etapta intihar olarak değerlendirilmişti. Ailenin şikayeti sonrası polisler hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açılırken, 5 şantiye görevlisi hakkında da "kasten öldürme" suçundan müebbet istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Daha sonra dosyayı yeniden inceleyen özel soruşturma ekibi, "kasten öldürme", "delil karartma" ve "yalan tanıklık" suçlamaları kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalanmıştı.
İstanbul’da hava kirliliği yükselişte
Damperi açık kalan kamyon üst geçidi yıktı