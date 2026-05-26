Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltına alınan inşaat sorumlusu tutuklandı
İzmir’in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında Dorukhan Büyükışık’ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada firari şüpheli Y.A. da tutuklandı. Böylece haklarında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 24’ü cezaevine gönderildi. Şüphelilere “kasten öldürme”, “delil karartma”, “yalan tanıklık” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamaları yöneltilirken, özel soruşturma ekibinin çalışmaları sürüyor.
Hızlı Özet Göster
- İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018'de inşaat şantiyesinde ölü bulunan 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık soruşturmasında firari inşaat sorumlusu Y.A. yakalanarak tutuklandı.
- Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 24'ü yakalanarak tutuklandı, 2 şüpheli için yakalama çalışmaları sürüyor.
- Şüphelilere görevi kötüye kullanma, kasten öldürme, suç delillerini yok etme ve yalan tanıklık suçları yöneltildi.
- Olay 13 Mayıs 2018'de meydana gelmiş ve ilk etapta intihar olarak değerlendirilmişti, ailenin şikayeti sonrası soruşturma başlatılmıştı.
- Dönemin İlçe Emniyet Müdürü İ.Y. ile şirket ortakları da şüpheliler arasında yer alıyor.
İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin dün yakalanan firari şüpheli tutuklandı.
SORUŞTURMADA BİR TUTUKLAMA DAHA
Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de inşaat şantiye alanında Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin yakalanan inşaat sorumlusu Y.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANAN ŞÜPHELİLERİN SAYISI 24'E YÜKSELDİ
Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Böylece soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 24'ü yakalanarak tutuklanmış oldu.
Şüphelilere yönlendirilen suçlar şu şekilde:
- Görevi kötüye kullanma,
- Kasten öldürme,
- Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme,
- Yalan tanıklık.
NE OLMUŞTU?
Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuş, olay ilk etapta intihar olarak değerlendirilmişti. Ailenin şikayeti sonrası polisler hakkında "görevi kötüye kullanma", 5 şantiye görevlisi hakkında ise "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı. 2025'te davalar birleştirilirken, özel soruşturma ekibi "kasten öldürme", "delil karartma" ve "yalan tanıklık" suçlarından 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 9 ilde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalanırken, dönemin İlçe Emniyet Müdürü İ.Y. ile şirket ortakları da şüpheliler arasında yer aldı. 3 şüpheli için yakalama çalışmaları sürerken, yurt dışında olduğu belirlenen Y.A. da ülkeye giriş yaptığı sırada yakalandı.