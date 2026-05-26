Şüphelilerden bazıları.

NE OLMUŞTU?

Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuş, olay ilk etapta intihar olarak değerlendirilmişti. Ailenin şikayeti sonrası polisler hakkında "görevi kötüye kullanma", 5 şantiye görevlisi hakkında ise "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı. 2025'te davalar birleştirilirken, özel soruşturma ekibi "kasten öldürme", "delil karartma" ve "yalan tanıklık" suçlarından 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 9 ilde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalanırken, dönemin İlçe Emniyet Müdürü İ.Y. ile şirket ortakları da şüpheliler arasında yer aldı. 3 şüpheli için yakalama çalışmaları sürerken, yurt dışında olduğu belirlenen Y.A. da ülkeye giriş yaptığı sırada yakalandı.