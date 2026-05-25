AK Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu: Siyasi partileri kabul edecek ve ziyaret edecek heyetler açıklandı
AK Parti'nin bayramın 2. gününde siyasi partilerle gerçekleştireceği geleneksel bayramlaşma programının detayları belli oldu. Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığındaki heyet, Genel Merkezde aralarında CHP, MHP ve İYİ Parti'nin de bulunduğu 16 siyasi partiyi kabul edecek. AK Parti ise diğer partileri Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ve Kerem Ali Sürekli başkanlığındaki 2 ayrı heyetle ziyaret edecek.
Siyaset dünyası, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde gelenekselleşen bayramlaşma trafiğiyle hareketleniyor. Partiler arası diyalog zeminini koruyan bu kritik buluşmalarda, AK Parti'nin ev sahipliği yapacağı ve sahaya süreceği heyetlerin isimleri netleşti.
Toplamda 16 siyasi partinin katılımıyla gerçekleşecek dev bayramlaşma maratonunda, hem parti genel merkezinde misafirler ağırlanacak hem de kurulan iki özel heyetle iadeiziyaret turları düzenlenecek. İşte bayramlaşma programının tüm ayrıntıları.
GENEL MERKEZDE KABUL HEYETİ
Bayramın 2. gününde, siyasi partileri, AK Parti Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın başkanlığında, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi ve Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan'dan oluşan heyet kabul edecek.
AK PARTİ'YE ZİYARETE GELECEK 16 SİYASİ PARTİ
- CHP,
- MHP,
- HÜDA PAR,
- Anavatan Partisi,
- BBP,
- DSP,
- İYİ Parti,
- Vatan Partisi,
- DEM Parti,
- Doğru Yol Partisi,
- Saadet Partisi,
- Yeniden Refah Partisi,
- Gelecek Partisi,
- Anahtar Parti,
- DEVA Partisi ve
- Türkiye İttifakı Partisi ziyarette bulunacak.
ZİYARETLER İÇİN İKİ AYRI HEYET
AK Parti ise siyasi partileri, 2 ayrı heyetle ziyaret edecek.
Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığında, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma İlkcan Aksu ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yunus Emre Şahin'den oluşan heyet CHP, HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisine ziyarette bulunacak.
İKİNCİ HEYET MHP VE YENİDEN REFAH HATTINDA
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyeci ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Mustafa Emre Çelik'ten oluşan heyet ise MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anahtar Parti ve Türkiye İttifakı Partisini ziyaret edecek.