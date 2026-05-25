AK Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu: Siyasi partileri kabul edecek ve ziyaret edecek heyetler açıklandı

Kerem Ali Sürekli başkanlığındaki ikinci heyet MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anahtar Parti ve Türkiye İttifakı Partisini ziyaret edecek.

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt başkanlığındaki ilk heyet CHP, HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisini ziyaret edecek.

AK Parti genel merkezinde CHP, MHP, HÜDA PAR, İYİ Parti, DEM Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerden gelen heyetler kabul edilecek.

AK Parti, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde genel merkezinde 16 siyasi partiyi ağırlayacak ve iki ayrı heyetle iadeiziyaret gerçekleştirecek.

Siyaset dünyası, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde gelenekselleşen bayramlaşma trafiğiyle hareketleniyor. Partiler arası diyalog zeminini koruyan bu kritik buluşmalarda, AK Parti'nin ev sahipliği yapacağı ve sahaya süreceği heyetlerin isimleri netleşti.

Toplamda 16 siyasi partinin katılımıyla gerçekleşecek dev bayramlaşma maratonunda, hem parti genel merkezinde misafirler ağırlanacak hem de kurulan iki özel heyetle iadeiziyaret turları düzenlenecek. İşte bayramlaşma programının tüm ayrıntıları.

GENEL MERKEZDE KABUL HEYETİ

Bayramın 2. gününde, siyasi partileri, AK Parti Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın başkanlığında, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi ve Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan'dan oluşan heyet kabul edecek.