Osmaniye’de deprem: AFAD büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 21:44'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, Osmaniye'nin yanı sıra çevre illerin yakın ilçelerinde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Saat 21:44'te yaşanan sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2026-05-25 21:44:53
|37.72278
|36.10417
|7.0
|ML
|4.2
|Sumbas (Osmaniye)
|2026-05-25 21:09:39
|37.10222
|36.04306
|21.15
|ML
|2.0
|Ceyhan (Adana)
|2026-05-25 21:04:50
|37.13778
|28.52194
|11.2
|ML
|1.5
|Ula (Muğla)
|2026-05-25 20:57:41
|39.23611
|28.17444
|7.01
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-05-25 20:56:42
|39.18972
|28.16861
|8.57
|ML
|0.8
|Sındırgı (Balıkesir)
Ebru Bektaş