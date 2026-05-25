Osmaniye’de deprem: AFAD büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 21:44'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, Osmaniye'nin yanı sıra çevre illerin yakın ilçelerinde de hissedildi.

  • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
  • Deprem, 25 Mayıs 2026 tarihinde saat 21:44'te kaydedildi.
  • Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
  • AFAD verilerine göre aynı akşam Adana, Muğla ve Balıkesir'de de düşük şiddetli sarsıntılar yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Saat 21:44'te yaşanan sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYerDeprem Id
2026-05-25 21:44:5337.7227836.104177.0ML4.2Sumbas (Osmaniye)
2026-05-25 21:09:3937.1022236.0430621.15ML2.0Ceyhan (Adana)
2026-05-25 21:04:5037.1377828.5219411.2ML1.5Ula (Muğla)
2026-05-25 20:57:4139.2361128.174447.01ML1.7Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-25 20:56:4239.1897228.168618.57ML0.8Sındırgı (Balıkesir)
