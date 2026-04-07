Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milli güvenliği hedef aldığı değerlendirilen 14 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi. Söz konusu hesapların İstanbul'da polise yapılan saldırı üzerinden bilgi kirliliği ürettiği belirtildi.

HESAPLAR TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI



Edinilen bilgilere göre karar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında alındı. Sürece Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da teknik destek sağladı. Kapatılan hesaplardan bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı olduğu tespit edildi.



Yetkililer, milli güvenliği tehdit eden dijital faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.