Milli güvenliği hedef alan 14 sosyal medya hesabı kapatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Levent'te meydana gelen terör saldırısıyla ilgili sosyal medyadan milli güvenliği hedef aldığı değerlendirilen ve yanlış bilgi yaydığı tespit edilen 14 hesaba erişim engeli getirdi.

Milli güvenliği hedef alan 14 sosyal medya hesabı kapatıldı
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milli güvenliği hedef aldığı değerlendirilen 14 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi.
  • Hesapların İstanbul'da polise yapılan saldırı üzerinden bilgi kirliliği ürettiği belirtildi.
  • Karar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda alındı.
  • Kapatılan hesaplardan bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı olduğu tespit edildi.
  • Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı sürece teknik destek sağladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milli güvenliği hedef aldığı değerlendirilen 14 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi. Söz konusu hesapların İstanbul'da polise yapılan saldırı üzerinden bilgi kirliliği ürettiği belirtildi.

Engellenen hesaplar (Görseller İHA ve REUTERS'dan alınmıştır.)


HESAPLAR TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI

Edinilen bilgilere göre karar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında alındı. Sürece Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da teknik destek sağladı. Kapatılan hesaplardan bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı olduğu tespit edildi.

Yetkililer, milli güvenliği tehdit eden dijital faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

