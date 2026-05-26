CHP'deki "maaş" muamması son buldu
CHP'de mahkeme kararıyla koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun geniş çaplı bir ihraç ve disiplin harekatı başlatacağı iddia edilirken, "maaşlar donduruldu" söylentilerinin aksine personel ödemelerinin bayram ikramiyeleriyle birlikte eksiksiz yapılacağı öğrenildi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) çalışanların maaşları ile bayram ikramiyelerinin yatırılacağı ve hiçbir personelin mağdur edilmeyeceği belirtildi.
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 30 Mayıs'ta resmen genel merkeze dönerek partililerle bayramlaşacağı ve geniş çaplı bir ihraç ve disiplin süreci başlatacağı konuşuluyor...
MAAŞ VE BAYRAM İKRAMİYELERİ YATIRILACAK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ekibinden alınan bilgiye göre, parti çalışanlarının maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri planlandığı gibi gerçekleştirilecek.
Kamuoyuna yansıyan "CHP'de maaş ödemeleri donduruldu" şeklindeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi. Hiçbir personelin bu süreçte mağdur edilmeyeceği kaydedildi.
CHP'NİN İNTERNET SİTESİ KILIÇDAROĞLU EKİBİNDE
Ayrıca CHP'nin kurumsal internet sitesinin yönetiminin Kılıçdaroğlu'nun ekibine teslim edildiği aktarıldı.
SOSYAL MEDYA HESAPLARI İÇİN TALEP
Partinin sosyal medya hesaplarının devri konusunda da talepte bulunulduğu ifade edildi.
Kılıçdaroğlu'nun bugün evinde kalması ve bazı görüşme ile kabulleri gerçekleştirmesi bekleniyor.
"ÇALIŞAN SAYISI 2 KATA YAKIN ARTTI"
Kamuoyuna yansıyan "bazı çalışanların işten çıkartıldığı" yönündeki iddialara ilişkin de değerlendirme yapıldı.
Bu dönemde partideki çalışan sayısının 2 kata yakın arttığı belirtildi. Bazı personelin işe gelmediği yönünde tespitler bulunduğuna işaret edilerek, işten çıkarmaların bu kapsamda yapılmış olabileceği belirtildi.
Dijital terörizmle topyekün mücadele
Batman’da silahlı suç örgütüne operasyon