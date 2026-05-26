CHP'deki "maaş" muamması son buldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) çalışanların maaşları ile bayram ikramiyelerinin yatırılacağı ve hiçbir personelin mağdur edilmeyeceği belirtildi. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 30 Mayıs'ta resmen genel merkeze dönerek partililerle bayramlaşacağı ve geniş çaplı bir ihraç ve disiplin süreci başlatacağı konuşuluyor... MAAŞ VE BAYRAM İKRAMİYELERİ YATIRILACAK CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ekibinden alınan bilgiye göre, parti çalışanlarının maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri planlandığı gibi gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna yansıyan "CHP'de maaş ödemeleri donduruldu" şeklindeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi. Hiçbir personelin bu süreçte mağdur edilmeyeceği kaydedildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'in fotoğrafları, CHP Genel Merkezi'ne yeniden asıldı. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı, hem eski genel başkan, hem de son genel başkan olarak yer aldı (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır) CHP'NİN İNTERNET SİTESİ KILIÇDAROĞLU EKİBİNDE Ayrıca CHP'nin kurumsal internet sitesinin yönetiminin Kılıçdaroğlu'nun ekibine teslim edildiği aktarıldı.