Raporda ayrıca büyük ve yüksek maliyetli platformların önemini koruduğu ancak bu platformların stratejik kırılganlıklarının daha görünür hale geldiği kaydedildi. Özellikle yoğun füze tehdidi altında uçak gemileri, tanker uçaklar ve havadan erken ihbar platformlarının hareket alanlarının daralabildiği ifade edildi. Buna karşılık düşük maliyetli dron sistemleri ve kamikaze unsurların yüksek maliyetli savunma mimarilerine karşı ciddi maliyet asimetrisi oluşturduğu vurgulandı.

Bu durumun modern hava savunmasının yalnızca savunma sistemlerinden değil; erken ihbar, elektronik harp, siber güvenlik ve taarruzi kapasiteyle desteklenen bütünleşik mimarilerden oluşması gerektiğine işaret ettiği belirtildi.

Raporda, savaşın geçilemez hava savunma şemsiyesi anlayışının sürdürülebilir ve mutlak olmadığını ortaya koyduğu ifade edildi. İran'ın düşük maliyetli kamikaze dronlar ve çoklu füze saldırılarıyla çok katmanlı hava savunma sistemlerini belirli ölçülerde aşabildiği vurgulandı.

ENERJİ VE KRİTİK ALTYAPILAR DOĞRUDAN HEDEF HALİNE GELDİ

Raporda, kritik altyapılar, enerji tesisleri, radar ağları, iletişim sistemleri ve lojistik merkezlerin savaşın öncelikli hedefleri haline geldiği ifade edildi. Bu durumun, modern savaşta yalnızca askeri unsurların değil; savaşma kapasitesini mümkün kılan altyapının da doğrudan çatışma alanına dönüştüğünü gösterdiği belirtildi. Özellikle enerji ve iletişim altyapılarındaki kırılganlıkların toplumsal dayanıklılık ile ulusal güvenlik arasındaki ilişkiyi daha görünür hale getirdiği kaydedildi.

Raporda ayrıca Hürmüz Boğazı, Kızıldeniz ve Doğu Akdeniz hattında yaşanan gerilimlerin enerji arz güvenliği ile ticaret yollarını doğrudan stratejik rekabet alanına dönüştürdüğü ifade edildi.

Bu çerçevede enerji altyapılarının ve deniz ticaret hatlarının korunmasının bölgesel güvenlik mimarisinin temel unsurlarından biri haline geldiği vurgulandı. Kalkınma Yolu ve Orta Koridor gibi bağlantısallık projelerinin ise savaş sonrası dönemde ekonomik olduğu kadar jeopolitik ve stratejik güvenlik projeleri haline geldiği belirtildi.