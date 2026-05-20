UEFA finali İstanbul metro saatleri: Hangi hatlar sabaha kadar açık?

İstanbul, bu akşam Avrupa futbolunun önemli organizasyonlarından birine sahne olacak. UEFA Avrupa Ligi finali kapsamında Beşiktaş Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma nedeniyle kent genelinde ulaşımda ek önlemler alındı. Özellikle maç için yurt dışından gelecek taraftar yoğunluğu nedeniyle metro sefer saatleri yeniden düzenlendi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
  • Metro İstanbul, UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle 20 Mayıs Çarşamba gecesi ile 21 Mayıs Perşembe sabahı arasında bazı hatlarda kesintisiz hizmet verecek.
  • Aston Villa ile Freiburg arasındaki final maçı 20 Mayıs saat 22.00'de Beşiktaş Park Stadyumu'nda oynanacak.
  • M1A, M1B, M2, M4, M6 ve F1 hatları 00.00 ile 06.00 saatleri arasında gece tarifesi uygulayacak.
  • T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer saatleri sabah 04.00'e kadar uzatıldı.
  • Tramvay seferleri Kabataş ile Cevizlibağ istasyonları arasında gerçekleştirilecek.

Final heyecanının ulaşımda aksamalara yol açmaması için Metro İstanbul bazı hatlarda gece boyunca hizmet verileceğini duyurdu. Taraftarların stadyuma ve şehir içindeki önemli noktalara rahat ulaşabilmesi amacıyla birçok metro hattında gece tarifesi uygulanacak.

GECE BOYUNCA HİZMET VERECEK HATLAR

UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz temsilcisi Aston Villa ile Alman ekibi Freiburg, saat 22.00'de Beşiktaş Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde İstanbul'a gelen yerli ve yabancı futbolseverlerin yoğunluğu nedeniyle Metro İstanbul, 20 Mayıs Çarşamba gecesi ile 21 Mayıs Perşembe sabahı arasında bazı hatların kesintisiz çalışacağını açıkladı.

Yapılan bilgilendirmeye göre, 00.00 ile 06.00 saatleri arasında gece tarifesi uygulanacak metro hatları şöyle:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü

F1 Taksim-Kabataş

TRAMVAY HATTINDA DA EK SEFER

Öte yandan T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda da sefer saatleri uzatıldı. Açıklamaya göre tramvay seferleri sabaha karşı 04.00'e kadar Kabataş ile Cevizlibağ istasyonları arasında sürdürülecek.

Sena Demiröz
Sena Demiröz

