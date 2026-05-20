UEFA finali İstanbul metro saatleri: Hangi hatlar sabaha kadar açık?

M1A, M1B, M2, M4, M6 ve F1 hatları 00.00 ile 06.00 saatleri arasında gece tarifesi uygulayacak.

Metro İstanbul, UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle 20 Mayıs Çarşamba gecesi ile 21 Mayıs Perşembe sabahı arasında bazı hatlarda kesintisiz hizmet verecek.

Final heyecanının ulaşımda aksamalara yol açmaması için Metro İstanbul bazı hatlarda gece boyunca hizmet verileceğini duyurdu. Taraftarların stadyuma ve şehir içindeki önemli noktalara rahat ulaşabilmesi amacıyla birçok metro hattında gece tarifesi uygulanacak.

GECE BOYUNCA HİZMET VERECEK HATLAR

UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz temsilcisi Aston Villa ile Alman ekibi Freiburg, saat 22.00'de Beşiktaş Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde İstanbul'a gelen yerli ve yabancı futbolseverlerin yoğunluğu nedeniyle Metro İstanbul, 20 Mayıs Çarşamba gecesi ile 21 Mayıs Perşembe sabahı arasında bazı hatların kesintisiz çalışacağını açıkladı.

Yapılan bilgilendirmeye göre, 00.00 ile 06.00 saatleri arasında gece tarifesi uygulanacak metro hatları şöyle:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü

F1 Taksim-Kabataş

TRAMVAY HATTINDA DA EK SEFER

Öte yandan T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda da sefer saatleri uzatıldı. Açıklamaya göre tramvay seferleri sabaha karşı 04.00'e kadar Kabataş ile Cevizlibağ istasyonları arasında sürdürülecek.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Güncel