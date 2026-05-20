CHP'li belediyeler yolsuzluk mahalli: İzmir Büyükşehir'e ihaleye fesat operasyonunda 3 gözaltı
İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş bünyesinde kurulan çıkar ağı jandarma operasyonuyla çökertildi. Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi projelerinde ihaleyi kazanan firma ile denetimi yapan belediye şirketinin aynı karanlık ağın parçası olduğu saptandı. İhaleye fesat karıştırma ve örgüt kurma suçlamasıyla 3 şüphelinin gözaltına alındığı skandalda, dönemin İZBETON Genel Müdürünün yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturma dosyasına giren detaylar, ihaleyi kazanan firmalarla denetimi yapan belediye iştiraki arasındaki usulsüz çıkar ilişkisini ve kurulan rant mekanizmasını ortaya çıkardı.
Hızlı Özet Göster
- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş merkezli yolsuzluk soruşturmasında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- Operasyonda Egeşehir Yapı Genel Müdürü S.E, Erensan İnşaat yetkilisi S.E ve Okçuoğlu İnşaat yetkilisi M.Ö gözaltına alındı.
- Soruşturmada İZBETON Genel Müdürü H.S'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
- Egeşehir Yapı'nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki kamu ihalelerinde Erensan İnşaat ile ticari ilişkisi inceleniyor.
- Söz konusu firmanın İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi projelerinde hem ihale hem denetim süreçlerinde etkili olduğu tespit edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin iştirak şirketlerinde kurulan ve kamu kaynaklarını zarara uğratan karanlık ihale çarkı, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gün yüzüne çıkarıldı.
SUÇLAMALAR İHALEYE FESAT VE ÖRGÜT
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma, belediye içindeki yozlaşmayı gözler önüne serdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş merkezli soruşturmada, "ihaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "örgüte üye olma" suçlamaları çerçevesinde 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
3'Ü YAKALANDI İZBETON'CU ORTADA YOK
Düzenlenen operasyonda Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş Genel Müdürü S.E, Erensan İnşaat yetkilisi S.E ile Okçuoğlu İnşaat Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret A.Ş yetkilisi M.Ö gözaltına alındı.
Skandalın kilit isimlerinden dönemin İZBETON Genel Müdürü H.S'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
İŞTİRAK RANTI
Soruşturma dosyası, İzmir Büyükşehir Belediyesinin iştirakleri üzerinden kurulan rant mekanizmasının detaylarını ortaya koydu.
Egeşehir Yapı Genel Müdürü S.E'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çeşitli kamu ihalelerine ortak girişim modeliyle katıldığı saptanan Erensan İnşaat firmasıyla ticari ilişkisi mercek altına alındı.
HEM İHALEDE HEM DENETİMDE
Söz konusu firmanın İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifindeki 3. ve 4. etap projelerine ilişkin ihaleleri kazanmasının ardından, yapı denetim süreçlerinin doğrudan Egeşehir Yapı tarafından yürütüldüğü belirlendi.
Aynı yapının hem ihale sürecinde hem denetim aşamasında etkili olması, belediye bünyesindeki "çıkar ilişkisi" ve "usulsüz denetim mekanizması" iddialarını somutlaştırdı.