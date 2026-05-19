23 ilde orman sınırları yeniden çizildi | İki katı yeni alan tahsis edilecek

Türkiye haritasındaki orman sınırları 23 şehri kapsayacak şekilde yeniden şekillendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen koordinatlardaki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

Karar kapsamında Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Denizli, Elazığ, Gümüşhane, Karabük, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak ve Zonguldak illerindeki belirli alanların statüsü değişti. Söz konusu 23 ilde sınır ve koordinatları tespit edilen bölgelerin orman sınırları dışına alınması kararlaştırıldı.

İKİ KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE YENİ ORMAN ALANI

Düzenleme orman varlığının korunması ve artırılması amacıyla yeni tahsis şartını beraberinde getirdi. Orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere yeni alanlar orman tesis edilmesi için ayrılacak.

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar yeni ormanlar kurulması amacıyla Orman Genel Müdürlüğüne devredilecek.

