23 ilde orman sınırları yeniden çizildi | İki katı yeni alan tahsis edilecek
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye genelindeki 23 ilde orman sınırları yeniden belirlendi. Artvin, Bursa, Muğla, Trabzon ve Zonguldak gibi illeri kapsayan düzenlemeyle koordinatları tespit edilen bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Kararın en önemli ayağını yeni orman tesisi şartı oluşturdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü sınır dışına çıkarılan alanların en az iki katı büyüklüğündeki hazine arazilerini yeni ormanlar kurulması amacıyla Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edecek. Böylece orman sınırları dışına çıkarılan bölgelerin telafisi devlet güvencesi altındaki arazilerle sağlanacak.
Türkiye haritasındaki orman sınırları 23 şehri kapsayacak şekilde yeniden şekillendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen koordinatlardaki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.
Karar kapsamında Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Denizli, Elazığ, Gümüşhane, Karabük, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak ve Zonguldak illerindeki belirli alanların statüsü değişti. Söz konusu 23 ilde sınır ve koordinatları tespit edilen bölgelerin orman sınırları dışına alınması kararlaştırıldı.
İKİ KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE YENİ ORMAN ALANI
Düzenleme orman varlığının korunması ve artırılması amacıyla yeni tahsis şartını beraberinde getirdi. Orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere yeni alanlar orman tesis edilmesi için ayrılacak.
Tahsis işlemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar yeni ormanlar kurulması amacıyla Orman Genel Müdürlüğüne devredilecek.