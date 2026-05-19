Tarihi park elitlere peşkeş: İzmir'de tenis kortu için ağaç kestiler | "Kime neyi şikayet edeceğiz?"

İzmir'in Konak ilçesindeki Tarık Zafer Tunaya Parkı'nda CHP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından tenis kortu yapımı için ağaçlar kesildi ve yeşil alan tahrip edildi.

Belediyenin halkın taleplerini görmezden geldiğini anlatan Alp, "Tenis kortu yapmak için daha uygun yerler olabilirdi. Gördüğünüz bu parkın yarısı basketbol sahası olarak kullanılıyor. Diğer yarısını da buradaki sakinler kullanıyorlardı. Tarihi bir geçmişi olan ve semtle bütünleşmiş bu parkın tarumar edilmesi, beton dökülerek mahvedilmesi, ağaçların sökülmesi doğa katliamıdır. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Güzelyalı sakinleri olarak tekrar eski parkımıza kavuşmayı istiyoruz." dedi.

Güzelyalı semti sakinlerinin yıllardır nefes aldığı ortak yaşam alanındaki ağaçların kesilmesi ve yeşil alanın tahrip edilmesi mahallelinin büyük tepkisini çekti.

HERKES HUZURSUZ

Alanın eski haline döndürülmesi amacıyla imza kampanyası başlattıklarını kaydeden Alp, CHP'li belediyenin tutumuna "Bütün apartmandaki sakinler bu parkın yapılmasından rahatsız ve huzursuz. Belediye vatandaşın huzuru ve mutluluğu için vardır." sözleriyle tepki gösterdi.

'KİME NEYİ ŞİKAYET EDECEĞİZ'

Herkesin yeşil alanlara ihtiyacı olduğunu dile getiren Semra Şerbetçi, uygar ülkelerde deniz kenarlarına ve parklara dokunulmadığını hatırlattı. İzmir'in doğallığının bozulduğuna dikkat çeken Şerbetçi, "Bunu belediyelerin de düşünmesi lazım. Gençliğimizin İzmir'ini inanın ki özlüyorum. Doğallığını bozdular, kime ne söyleyeceğiz, kime ne şikayet edeceğiz?" ifadelerini kullandı.

ÇAM AĞAÇLARININ KÖKÜNE BETON

Parkta geriye kalan çam ağaçlarının köklerine beton döküldüğünü saptayan Özlem Küçükahmetler, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Yapılan işlemin geçici bir göz boyama olduğunu öne süren Küçükahmetler, "Şu anda makyaj yapılmış durumda ama kısa bir süre içinde diğer çamları da kaybedeceğiz." diye konuştu.

