Tarihi park elitlere peşkeş: İzmir'de tenis kortu için ağaç kestiler | "Kime neyi şikayet edeceğiz?"
İzmir’in Konak ilçesi Güzelyalı semtinde yer alan Tarık Zafer Tunaya Parkı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin tenis kortu projesi nedeniyle büyük tahribata uğratıldı. Çalışmalar kapsamında 6 ağaç kesildi, yeşil alanlar söküldü. CHP’li belediye, parkın zeminine beton döktü. Yıllardır bölge halkının ortak kullanım alanı olan tarihi parkın yok edilmesine karşı çıkan vatandaşlar, yaşananları “doğa katliamı” olarak tanımladı. İmza kampanyası başlatan mahalle sakinleri, belediyenin asli görevinin vatandaşın huzurunu sağlamak olduğunu vurguladı. Kalan çam ağaçlarının köklerine dahi beton döküldüğü tespit edildi. İzmirliler, yeşil alanlarının ranta veya hatalı projelere kurban edilmemesi için parkın acilen eski doğal haline döndürülmesini talep ediyor.
İzmir'in kalbi Konak'ta yıllardır mahallelinin nefes aldığı tarihi park, tenis kortu uğruna beton yığınına dönüştürülüyor. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinin Güzelyalı semtinde bulunan Tarık Zafer Tunaya Parkı'nda başlattığı çalışmalar kapsamında ağaçların kesilmesi ve yeşil alanın tahrip edilmesi, bölge halkını isyan ettirdi.
Mahalle sakinleri, parktaki ağaçların, taşların ve oturma banklarının yerinden söküldüğünü belirterek duruma sert tepki gösterdi.
Tenis kortu yapımı için 6 ağacın kesildiği ve alanın betonla kapatıldığı bölgede, vatandaşlar doğa katliamına karşı imza kampanyası başlattı.
DOĞA KATLİAMI
İzmir Büyükşehir Belediyesine çalışmanın amacını sorduklarında tenis kortu yapılacağı cevabını aldıklarını aktaran Mehmet Yılmaz Alp, projenin yer seçimini eleştirdi.
Belediyenin halkın taleplerini görmezden geldiğini anlatan Alp, "Tenis kortu yapmak için daha uygun yerler olabilirdi. Gördüğünüz bu parkın yarısı basketbol sahası olarak kullanılıyor. Diğer yarısını da buradaki sakinler kullanıyorlardı. Tarihi bir geçmişi olan ve semtle bütünleşmiş bu parkın tarumar edilmesi, beton dökülerek mahvedilmesi, ağaçların sökülmesi doğa katliamıdır. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Güzelyalı sakinleri olarak tekrar eski parkımıza kavuşmayı istiyoruz." dedi.
HERKES HUZURSUZ
Alanın eski haline döndürülmesi amacıyla imza kampanyası başlattıklarını kaydeden Alp, CHP'li belediyenin tutumuna "Bütün apartmandaki sakinler bu parkın yapılmasından rahatsız ve huzursuz. Belediye vatandaşın huzuru ve mutluluğu için vardır." sözleriyle tepki gösterdi.
'KİME NEYİ ŞİKAYET EDECEĞİZ'
Herkesin yeşil alanlara ihtiyacı olduğunu dile getiren Semra Şerbetçi, uygar ülkelerde deniz kenarlarına ve parklara dokunulmadığını hatırlattı. İzmir'in doğallığının bozulduğuna dikkat çeken Şerbetçi, "Bunu belediyelerin de düşünmesi lazım. Gençliğimizin İzmir'ini inanın ki özlüyorum. Doğallığını bozdular, kime ne söyleyeceğiz, kime ne şikayet edeceğiz?" ifadelerini kullandı.
ÇAM AĞAÇLARININ KÖKÜNE BETON
Parkta geriye kalan çam ağaçlarının köklerine beton döküldüğünü saptayan Özlem Küçükahmetler, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Yapılan işlemin geçici bir göz boyama olduğunu öne süren Küçükahmetler, "Şu anda makyaj yapılmış durumda ama kısa bir süre içinde diğer çamları da kaybedeceğiz." diye konuştu.