20 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumara dev operasyon: Organize suç ağı çökertildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek 20 ilde 139 ekibin katılımıyla yasa dışı ve sanal kumar şebekelerini hedef alan eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu. Gürlek, yaklaşık 18,3 milyar TL’yi aşan bir işlem hacmi bulunan suç örgütlerinin çökertildiğini 183 şüpheliye yönelik adli işlem yapılırken 50 kişinin yakalandığını bildirdi.
Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:
"Yasa dışı bahis ve sanal kumar başta olmak üzere, milletimizin helal kazancına göz diken suç örgütleriyle mücadelemizi amansız bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda; evlatlarımızın geleceğini ve ekonomik güvenliğimizi hedef alan yasa dışı bahis şebekelerine karşı bugün şafak vakti iki büyük darbe birden indirilmiştir.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde ve Emniyet teşkilatımızın aylar süren titiz çalışmaları neticesinde; 20 ilde, 139 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, hesaplarında 11,3 Milyar TL'yi aşan bir işlem hacmi bulunan 183 şüpheliye yönelik adli işlem yapılmıştır.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla Jandarma teşkilatımız tarafından yürütülen operasyonda ise, yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerini aklayan organize suç ağı çökertilmiştir. 7 Milyar TL işlem hacmine sahip 50 şüpheli yakalanmış, suçtan elde ettikleri lüks araç ve daireler dahil tüm mal varlıklarına el konulmuştur.
Milletimizin huzurunu ve devletimizin ekonomik güvenliğini hedef alan bu yapılara karşı bu operasyonları başarıyla gerçekleştiren; Antalya ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve siber dünyanın görünmez kahramanları olan tüm siber suçlarla mücadele ekiplerimize teşekkür ediyorum.
Hiçbir suç odağı adalet karşısında imtiyazlı değildir. Suç ve suç örgütleriyle mücadelemiz, hukukun verdiği yetkiyle, köklerini kazıyana kadar tavizsiz bir şekilde devam edecektir."
100 MİLYAR TL'LİK SON OPERASYON
Adana merkezli 21 ilde düzenlenen 100 milyar TL'lik yasa dışı bahis ve kara para operasyonunda suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar şüpheli para hareketi olduğu belirlendi.