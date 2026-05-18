Köpek saldırısında hukuk kazandı belediye kaçtı: Tunahan'a tazminat ödemeyen ABB’ye icra takibi

Tunahan Yılmaz saldırı sonrası 15 kez ameliyat oldu ve vücudunun 3'te 1'i zarar gördü.

Ankara'da okula giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak ölümden dönen 12 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın hukuk mücadelesinde, CHP yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi aileyi ikinci kez mağdur etti. Mahkemenin hükmettiği 5 milyon liralık manevi tazminatı ödemeyi reddeden belediyeye karşı icra takibi başlatıldığını duyuran ailenin avukatı Aslıhan Ergün Ercan, kurumun sorumluluktan kaçtığını bildirdi.

Başıboş köpek terörünün en ağır bedellerinden birini ödeyen Tunahan Yılmaz için verilen hukuk mücadelesi sürüyor.

'BİZ AZ ÖDERİZ'

Sürece ilişkin detayları paylaşan Avukat Ercan, mahkemenin Tunahan'ın çektiği acıyı hafifletmek amacıyla 5 milyon lira manevi tazminata hükmettiğini hatırlattı.

Bu cezanın üç kurum tarafından ödenmesinin istendiğini aktaran Ercan, "Bizler Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduk. Miktarı ödemesini istedik. Kabul etmediler, bizler de icra yoluna gittik ve dava şu anda o aşamada. Üç kurumun birlikte sorumluğu olduğu, herhangi bir kusur oranına göre ödeme yapılamayacağını, hakkı yenen kime başvuruyorsa o kurum miktarın tamamını ödemesi gerekiyor. Tazminatı ödemesi istenilen kurum isterse daha sonra ödeme talep edebilir ama bu mağdurun zorunluluğunda değil. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tazminatı ödemesini bekliyoruz. Israrla bu kadar küçük miktarları ödemiyorlar ve 'Bizim sorumluluğumuzun bedeli bu kadar değil. Ödersek bir miktarını öderiz' diyorlar. Bizler de icra yolu ile parayı almaya çalışıyoruz." diye konuştu.

VÜCUDUNUN 3'TE 1'İ KALDI

Ailenin ve küçük çocuğun içinde bulunduğu ağır tabloyu gözler önüne seren Ercan, "Çocuğumuz psikolojik anlamda bitik halde ve vücudunun 3'te 1'i kalmış durumda. İki yıldır kafa derisi olmadığı için o bölgeye sürekli pansuman yapılıyor. Çocuğun açık yaraları var ve sürekli kanamaları oluyor. Normalde 16'ncı ameliyatına girmiş olması lazımdı ama giremiyor. Çocuk bu acıyla yaşıyor. Bitmedi acısı. Evde eğitim alıyor. Sosyal hayatı yok. Ailemiz zor durumda. Bu süreç onları çok yıprattı. Hem çocuklarının başına gelenler hem mücadele ettikleri durumlar onları çok yordu. Zor durumdalar." ifadelerini kullandı.

Mahkemenin hükmettiği 5 milyon liralık manevi tazminatı ödemeye yanaşmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tunahan Yılmaz’ın ailesini bir kez daha mağdur etti.

15 KEZ AMELİYAT

Maddi tazminat davasındaki son gelişmeleri aktaran Ercan, dosyaya yeni bir kurumun daha eklendiğini bildirdi. Hukuki sürecin devam ettiğinin altını çizen Ercan şöyle devam etti:

"Adli Tıp'tan Tunahan'ın engel ve iş görmezlik durumuna dair raporu aldık. Tunahan 15 ameliyat oldu. Her ameliyat sonrası bu rapordaki engel oranının artması çok muhtemel. Onun için kurul bu durumun tekrar değerlendirmek zorunda kalacağını belirtti. Psikolojik olarak çocuğun nasıl bir travma içinde olduğunu ya da kalıcı hasarların olduğunun tespit edilmesi gerektiği sunuldu. Maddi tazminatı yürüten mahkeme, Ankara Valiliği, Keçiören Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nü dördüncü sorumlu olarak dosyaya ilave etti. Bu davada şu an kurumlar savunma veriyor."

NE OLMUŞTU

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz, 7 Aralık 2023'te okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayıp, ağır yaralandı.

Yılmaz, hastanede art arda yapılan ameliyatlardan sonra taburcu edildi. Ancak tedavi süreci devam etti.

Tunahan Yılmaz'a, 2025'te geçirdiği 15'inci büyük operasyonla deri nakli yapıldı.

Olaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener ve Keçiören Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdür Vekili Asena Ülkü Ünal hakkında 'İhmali davranışlarla görevi kötüye kullanmak' suçundan 3'er aydan 1'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davada, sanıklar beraat etti.

10 MİLYONLUK TAZMİNAT DAVASI

Yılmaz ailesi, Tunahan'ın 15 ameliyat geçirdiği ve tıbbi operasyonlarının uzun süre devam edeceği gerekçeleriyle 10 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Mahkeme, sahipsiz hayvanların korunması, saldırgan olanlarının eğitilmesi, görev ve sorumlulukların valiliklere, büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait olduğuna kanaat getirdi.

Mahkeme, manevi tazminat talebinin kısmen kabulüne, olayda kusuru bulunan davalı idarelerce müştereken/müteselsile yasal faizi ile 5 milyon lira tazminat ödenmesine karar verdi.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel