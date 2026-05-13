İstanbul’da "sahte"cilere operasyon: İsrail pasaportuyla İngiltere'ye gitmeye çalışırken yakalandılar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte belge ve göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenledi. İngiltere makamlarınca paylaşılan “riskli yolcu” bildirimleri üzerine başlatılan çalışmalarda, sahte pasaportlarla İngiltere’ye gitmeye çalışan kişilere yardım ettiği değerlendirilen şüpheliler takibe alındı. İsrail tarafından düzenlenmiş gibi gösterilen sahte pasaportların kullanıldığı 9 ayrı olayın deşifre edilmesinin ardından düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Yurt genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren emniyet güçleri, göçmen kaçakçılığı ve sahte belge düzeneklerine karşı mücadelesine devam ediyor.
İNGİLTERE'YE KAÇIŞ PLANI TAKİBE ALINDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalarda, İngiltere makamlarınca paylaşılan "riskli yolcular" bildirimlerini inceleyen ekipler, sahte seyahat belgeleri kullanarak İngiltere'ye gitme girişiminde bulunabilecek kişileri tespit etti.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Analizler sonucunda ekipler, havayolu çalışanlarından destek aldıkları değerlendirilen ve 9 ayrı olaya karıştıkları belirlenen tamamı yabancı uyruklu 15 kişinin, İngiltere'nin vize istemediği ülkeler arasında bulunan İsrail tarafından düzenlenmiş gibi gösterilen sahte pasaportları kullandıklarını ortaya çıkardı.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından olaya karıştıkları tespit edilen 8 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.