Şüphelilerin 9 ayrı olaya karıştıkları ve havayolu çalışanlarından destek aldıkları değerlendirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik operasyon düzenledi.

Yurt genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren emniyet güçleri, göçmen kaçakçılığı ve sahte belge düzeneklerine karşı mücadelesine devam ediyor.

İNGİLTERE'YE KAÇIŞ PLANI TAKİBE ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, İngiltere makamlarınca paylaşılan "riskli yolcular" bildirimlerini inceleyen ekipler, sahte seyahat belgeleri kullanarak İngiltere'ye gitme girişiminde bulunabilecek kişileri tespit etti.