CHP'li belediyelerdeki skandallar bitmedi. Adres bu kez İzmir Buca'ydı. CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın sanatçı Sevcan Orhan ile Phuket tatiline gitmesi henüz hafızalardan silinmezken yeni skandallar patlak verdi. İşçilerin maaşları ödenmediği için sık sık iş bırakma eylemlerine sahne olan Buca Belediyesi'nde bu sefer de memurlar ayaklandı.

CHP'li Buca Belediyesinde memurların sosyal denge tazminatını ödenmedi. Çalışanlar isyan etti.



Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, geçtiğimiz günlerde ödeme sözü verdiği halde memur alacaklarını ödemeyince belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan 300 memur iş bıraktı. Memurların örgütlü olduğu Tüm Bel Sen 2 No'lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, "Verilen sözler yine tutulmadı. 2024 ve 2025 yılı eğitim yardımı, arazi tazminatları ve 7 aydır TİS alacaklarımız halen daha ödenmedi" dedi.