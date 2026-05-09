Özkan Yalım’dan "Etkin pişmanlık" itirafı: "Belediyeyi şahsi kasa gibi kullandık"

Özkan Yalım’ın ifadesinde yer alan iddialar, belediye kaynaklarının sadece siyasi amaçlarla değil, lüks tüketim ve kişisel ilişkiler için de seferber edildiğini gösteriyor. İtirafçı olan Yalım; belediyeye ait değerli Uşak halılarının özel dairelere gönderildiğini, aile bireylerine belediye araçlarının tahsis edildiğini ve spor kulüplerine milyonlarca liralık usulsüz aktarımlar yapıldığını tek tek anlattı. Özellikle "battaniyeye sarılı 130 bin dolar" ve "VIP araç dönüşümü" gibi spesifik detaylar, soruşturmanın seyrini CHP Genel Merkezi'ne kadar uzatabilecek nitelikte.

