Buca'da çöp toplama, yol bakımı gibi temel belediyecilik hizmetlerinin aksadığı ve vatandaşların tepki gösterdiği belirtildi.

Buca Belediyesi'nde memur ve işçiler aylardır tazminat ve maaşlarını alamazken, 40 kişinin işe gitmeden düzenli maaş aldığı iddia edildi.

Satışa çıkarılacak taşınmazların çoğunun tarım arazisi olduğu ve önergenin Mayıs ayındaki meclis toplantısında görüşüleceği bildirildi.

İzmir'in en büyük ilçesi Buca'da peşi sıra patlak veren skandallar CHP Genel Merkezi'nde yankı bulmazken, Belediye Başkanı Görkem Duman borç batağından çıkışın yolunu taşınmaz satışında buldu.

SGK BORCUNU ÖDEMEK İÇİN TARIM ARAZİLERİNE SATIŞ

Mülkiyeti belediyeye ait 22 taşınmazın satışı için çalışma başlatıldı. Satışa çıkarılacak taşınmazların birçoğunun tarım arazisi olduğu öğrenildi.

Taşınmazların satışına ilişkin önerge Buca Belediye Meclisi'nin Mayıs ayının ilk meclis toplantısında görüşülüp komisyonlara sevk edileceği bildirildi.

Komisyonlarda görüşüldükten sonra tekrar meclise gelecek önergenin yapılacak oylama sonucunda kabul edilip edilmeyeceği netleşecek.

CHP'nin meclis çoğunluğunu elinde bulundurduğu Buca Belediyesi'nde taşınmaz satışı kararı kabul edilirse, mülkiyeti belediyeye ait 22 taşınmaz, Buca İmar A.Ş'nin prim borçlarına karşılık SGK'ya devredilecek.

Satıştan elde edilen gelir belediye şirketinin borçlarından düşülecek.

BELEDİYENİN ALTI DA ÜSTÜ DE KRİZ

Buca Belediyesi'nde taşınmazlarla ilgili alınan karar tartışmalara neden olurken, CHP'li belediyenin mali yapısındaki çöküş, ödenmeyen işçi tazminatları, haksız kazanç sağlayan bankamatik memurları ve sokaklara yansıyan altyapı sorunlarıyla son dönemde sıklıkla gündeme geldi.

İşte o skandallardan bazıları…

Görkem Duman, belediye işçisi grevdeyken yılbaşında türkücü sevgilisi Sevcan Orhan'la Phuket adasına tatile gittiği için büyük tepki toplamıştı.

İŞÇİLER MAAŞ GREVİNDE O LÜKS TATİLDE

CHP'li Buca Belediyesinde de memurlar belediye binası önünde toplandı. Memurlar, Belediye Başkanı Duman'ı protesto ederek sosyal denge tazminatı sürecindeki tutuma tepki gösterdi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, maaşını alamayan belediye işçisi grevdeyken yılbaşında türkücü sevgilisi Sevcan Orhan'la Phuket adasına tatile gittiği ortaya çıktı.

İŞÇİ TAZMİNAT BEKLİYOR 40 KİŞİ İŞE GİTMEDEN MAAŞ ALIYOR

Buca Belediyesi'nde memur ve işçiler aylardır tazminat ile maaşlarını alabilmek için bekleyişini sürdürürken, belediye bütçesinden tatil organizasyonlarına kaynak aktarıldığı ortaya çıktı.

Belediye bünyesinde 40 kişinin işe hiç gitmeden düzenli maaş aldığı bankamatik skandalı saptandı.

Mali kriz gerekçe gösterilerek 31 Mart 2026 tarihinde 3 personelin havuza alınıp kapı dışarı edilmesi, işçi kıyımı iddialarını güçlendirdi.

ÇÖP ÇAMUR VE ÇUKUR İSYANI

Buca sokaklarında biriken çöpler, çamur deryasına dönen yollar ve onarılmayan çukurlar vatandaşı mağdur ediyor.

Temel belediyecilik hizmetlerinin aksaması, ilçe sakinlerinin tepkisini artırıyor.

BUCA HIRSIZLARINA PİYANGO MU ÇIKTI

İzmir'de CHP'den Buca belediye başkan aday adayı Cavit Orhan, sosyal medya üzerinden CHP'li Buca Belediyesi ve partililere "Partiyi çiftlik yapan hırsızlar, masaların yancısı Barış müdür. Sana piyango mu çıktı da bu kadar zenginleştin" ifadelerini kullandı.

KAOSA ÖPÜCÜK

Bütün bu iddialar ve mali kriz ortamında, CHP'li Bihlun Tamaylıgil'in 1 Mayıs'ta Görkem Duman'ı alnından öperek övgüde bulunması kamuoyunda şaşkınlığa yol açtı.