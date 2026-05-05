MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terörsüz Türkiye hedefi kapsamında PKK elebaşı Abdullah Öcalan için gündeme getirdiği “barış süreci ve siyasallaştırma koordinatörlüğü” statüsü önerisine DEM Parti’den cevap geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli’nin açıklamalarını desteklediklerini belirterek, “Altına imzamızı atıyoruz.” dedi.

DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan'a koordinatörlük çıkışına destek | Bakırhan: Sözlerinin altına imza atıyoruz
  • DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a barış süreci ve siyasallaştırma koordinatörlüğü statüsü önerisine destek verdi.
  • Bakırhan, Meclis Grup Toplantısı'nda Bahçeli'nin sözlerinin altına imza attıklarını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'tarihi birlikte yazalım' çağrısında bulundu.
  • Bahçeli daha önce yaptığı konuşmada, terörsüz Türkiye süreci kapsamında Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin ele alınması gerektiğini söylemişti.
  • MHP lideri, PKK'nın silah bırakma sürecinde Öcalan için statü açığı varsa bunun terörsüz Türkiye sürecine hizmet edecek şekilde değerlendirilmesini önerdi.
  • Bahçeli, önerdiği mekanizmanın adının 'barış süreci ve siyasallaştırma koordinatörlüğü' olmasını ve PKK'nın kurucu önderliğinin bu tanım altında görev yapmasını istedi.

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi cephesinden gelen yeni mekanizma teklifi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi sıralarında karşılık buldu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan için getirdiği statü önerisine DEM Parti'den destek geldi.

'SÖZLERİNİN ALTINA İMZA ATIYORUZ'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin haftalık Meclis Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakırhan konuşmasında, münfesih terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a barış süreci ve siyasallaştırma koordinatörlüğü statüsü öneren MHP lideri Bahçeli'nin sözlerine destek verdi.

Bahçeli'nin koordinatörlük önerisine DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan doğrudan destek vererek sürece katılım mesajı paylaştı

MHP liderinin açıklamalarını olumlu karşıladıklarını belirten Bakırhan, "Sayın Bahçeli'nin bugün grup toplantısında sarf ettiği sözlerin altına imza atıyoruz. Sayın Erdoğan, gelin tarihi birlikte yazalım" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısındaki konuşmasında, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin çözülmesi gerektiğini söylemişti.

Sürece dair önerisi getiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Kimse şehitlerimizin aziz hatırlarını istismar etmemelidir. PKK'nın silah bırakma töreni tek başına bir sonuç değildir. Bu kapsamda Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi yaparak sürecin sağlıklı yürütülmesi mümkün değildir. Örgütün silahlarını teslim sürecinde bunların açıkça değerlendirilmesi gerekir. Abdullah Öcalan için statü açığı varsa, terörsüz Türkiye sürecine hizmet edecek şekilde bu açık ele alınmalıdır."

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mekanizma, kardeşlik hukukunu, demokratik katılımı, milli huzuru birlikte gözetmelidir. Bu mekanizmanın adının barış süreci ve siyasallaştırma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Elbette başka alternatifler de önerilebilir. Temennimiz, PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır."

