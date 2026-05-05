MHP liderinin açıklamalarını olumlu karşıladıklarını belirten Bakırhan, "Sayın Bahçeli'nin bugün grup toplantısında sarf ettiği sözlerin altına imza atıyoruz. Sayın Erdoğan, gelin tarihi birlikte yazalım" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli’nin sözlerinin altına imza attıklarını söyledi.

NE OLMUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısındaki konuşmasında, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin çözülmesi gerektiğini söylemişti.

Sürece dair önerisi getiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Kimse şehitlerimizin aziz hatırlarını istismar etmemelidir. PKK'nın silah bırakma töreni tek başına bir sonuç değildir. Bu kapsamda Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi yaparak sürecin sağlıklı yürütülmesi mümkün değildir. Örgütün silahlarını teslim sürecinde bunların açıkça değerlendirilmesi gerekir. Abdullah Öcalan için statü açığı varsa, terörsüz Türkiye sürecine hizmet edecek şekilde bu açık ele alınmalıdır."