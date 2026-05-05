CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun tetikçi olarak tutulan ve şu sıralar cezaevinde bulunan CHP üyesi Yusuf Aydoğdu ile hala temasta olduğu öğrenildi.



Skandalı Aydoğdu adına paylaşımlar yapan "zaza.yusuf" kullanıcı ismine sahip hesap duyurdu. CHP'li Mutlu ve Aydoğdu'nun akrabası arasında Merbel'de işe alınan bankamatikçi Ayberk Övünç Kale ile ilgili yazışmalar ifşa oldu.

CHP'li Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun tetikçi Yusuf Aydoğdu'nun akrabaları ile yaptığı yazışma



"YUSUF DAYIMIN SİZE ÇOK SELAMI VAR"



Tetikçi Zaza'nın yeğeni olduğu söylenen şahıs, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya "Sayın başkanım günaydın. Yusuf dayımın size çok selamı var. Dayım "Ankara'dan kimi getirip işe soktun" diye paylaşım yapmak istiyor. Bu yazının belediyemiz ve sizin açınızdan bir sakıncası olur mu?" mesajı attı.



CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, şu sıralar cezaevinde olan tetikçi Yusuf Aydoğdu'yu susturmaya kalktı



"PAYLAŞMASIN"



Mutlu, tehdit ve şantaj dolu bu mesaja "Paylaşmasın ama bana isimleri atsın" şeklinde yanıt verdi.



Bunun üzerine Yusuf Aydoğdu, "Madem ben cezaevinde mahkumsam neden cezaevinden benim attığım mesajlara cevap veriyorsun" dedi.