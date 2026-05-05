"YUSUF DAYIMIN SİZE ÇOK SELAMI VAR"
Tetikçi Zaza'nın yeğeni olduğu söylenen şahıs, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya "Sayın başkanım günaydın. Yusuf dayımın size çok selamı var. Dayım "Ankara'dan kimi getirip işe soktun" diye paylaşım yapmak istiyor. Bu yazının belediyemiz ve sizin açınızdan bir sakıncası olur mu?" mesajı attı.
"PAYLAŞMASIN"
Mutlu, tehdit ve şantaj dolu bu mesaja "Paylaşmasın ama bana isimleri atsın" şeklinde yanıt verdi.
Bunun üzerine Yusuf Aydoğdu, "Madem ben cezaevinde mahkumsam neden cezaevinden benim attığım mesajlara cevap veriyorsun" dedi.
TETİKÇİ, BANKAMATİKÇİYİ İFŞA ETTİ!
Hatırlanacağı üzere önceki gün CHP'li Yusuf Aydoğdu, Konak Belediyesi personeli Ayberk Övünç Kale'nin işe gitmeden maaş aldığını ve bankamatik çalışanı olduğunu öne sürüp Konak Belediye Başkan Yardımcısı Umut Tunç'u işaret etmişti.
Tunç'a "Ankara'dan getirttiğin İyi Parti kökenli sabıkası olan bir genci Merbel şirketine bankamatik çalışan olarak soktunuz mu?" sorusunu sormuştu.
"OTEL KONAKLAMALARINI DA BELEDİYE ÖDEMİŞ"
Konak'taki çarpık düzeni ifşa eden paylaşımda şu ifadeler yer almıştı:
"Ayberk Övünç Kale adlı şahıs 8 Temmuz 2025'te işe başlamış. Nerede çalıştığını bilen yok. Ne kadar süre maaş aldı? Hala çalışıyor mu? Ontur Otel'de konaklamalarını da belediye ödemiş, elimizde konaklama belgesi var. AK Partili meclis üyeleri denetime katılmışlardır. Sorabilirsiniz. Kamuyu zarara uğratma değil de nedir bu?"
"YENİ SES KAYDI" BOMBASI!
Öte yandan CHP'li tetikçi Yusuf Aydoğdu elinde yeni ses kayıtları olduğunu belirterek Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya mühlet verdi.
Peki, kim bu Yusuf Aydoğdu?
İMAR İÇİN TUTUKLAN TETİKÇİ
Aydoğdu, CHP'li Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun imar işlerine pürüz çıkaran CHP'li Meclis üyelerine saldırması için tuttuğu CHP üyesi bir hükümlü.
Saldırı talimatını "Başkan senden medet umuyor" diyerek bizzat CHP'li Melda Erbaykent iletti.
Yusuf Aydoğdu, kendisine bir kıraathanede "Cemal'i ve Cem'i döv, Alaattin'i vur" dendiğini söyledi. 10 milyonluk kanlı pazarlığı ve "belediyeden 6 kontenjan veririz" teklifini anlattı.
Poşet içerisinde verilen 500 bin TL'lik tetikçilik kaporası da dosyaya girdi.
SES KAYITLARI TAKVİM'DE: BAŞKAN SENDEN MEDET UMUYOR
Takvim.com.tr, CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun azmettirdiği tetikçiliğin konuşma kayıtlarına ulaştı.CHP’li üyeleri vurdurmak için 10 milyonluk pazarlık: Ses kayıtları ve itiraflar dosyada
CHP'li Meclis Üyesi Melda Erbaykent ve Yusuf Aydoğdu isimli şahsın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:
|Zaman Aralığı
|Konuşan
|CHP'lilerin "Tetikçilik" Pazarlığı
|00:00:00 – 00:00:02
|Yusuf Aydoğdu
|[Telefon sesi]
|00:00:02 – 00:00:06
|Melda Erbaykent
|"Ya senden medet umuyor." [gülüyor]
|00:00:06 – 00:00:07
|Yusuf Aydoğdu
|"Tamam, yapsın diyor mu?"
|00:00:08 – 00:00:22
|Melda Erbaykent
|"Evet ama… artık ben de orada... Sonra biraz çakallık yaptım. Benimkini yapacak ama 'Benim işlerim yerleşsin' diyor. Çocukları diğer taraflara yerleştirsin dedim."
|00:00:24 – 00:00:26
|Yusuf Aydoğdu
|"Çiğdem'i söyledin mi direkt?"
|00:00:27 – 00:00:28
|Melda Erbaykent
|"Evet, söyledim."
|00:00:28 – 00:00:29
|Yusuf Aydoğdu
|"Ne diyor Çiğdem için?"
|00:00:30 – 00:00:41
|Melda Erbaykent
|"Tamam diyor, elimden geleni yapacağım. Yerleştireceğiz, sonra anahtarı sana bırakacağız, sıra sende diyecek." [gülüyor]
|00:00:41 – 00:00:47
|Yusuf Aydoğdu
|"Deniz'i göndereceğine Çiğdem'i niye göndermedi?"
|00:00:48 – 00:01:00
|Melda Erbaykent
|"İki kişi olmuyor. Neden onu gönderdi anlamadım, hiçbir şeyi yok diye herhalde."
|00:01:00 – 00:01:09
|Yusuf Aydoğdu
|"Deniz'i başlatsaydı… Az önce çocuğa kızdım, ağlıyor."
|00:01:10 – 00:01:25
|Melda Erbaykent
|"Senin yufka yüreğin çok. Büyükşehir'e niye gönderiliyor diye yazıyorum. İlk başta iki kişinin adı verilmişti."
|00:01:25 – 00:01:33
|Yusuf Aydoğdu
|"Tamam."
|00:01:33 – 00:02:18
|Melda Erbaykent
|"Listeyi koydum. Çiğdem'in durumu öncelikli dedim. Ona söz verilmişti. Deniz Yıldız konusu da konuşuldu. 'Çöpü olan gelmesin' dedim. Beni mahcup ettiler."
|00:02:18 – 00:02:39
|Melda Erbaykent
|"Başkana bunu söyle dedim. Bunu bilerek yapmadığımı anlasın."
|00:02:40 – 00:03:17
|Melda Erbaykent
|"Alaattin meselesinde inisiyatif aldım. 'Ben başkan için bazı şeyler yaptım' dedi. Kendi adamlarını yerleştirme talebi var. Çiğdem her yere gidebileceğini söylüyor."
|00:03:17 – 00:03:26
|Yusuf Aydoğdu
|"Adım atmıyorlar. Bir bakıyorum Deniz çıkıyor, diğerleri çıkıyor."
|00:03:26 – 00:03:40
|Melda Erbaykent
|"Liste vardı, ilk iki kişinin sorunu yoktu. Çiğdem neden yazılmadı diye soracağım."
|00:03:40 – 00:03:50
|Yusuf Aydoğdu
|"Deniz'e pazartesi çağrılacağını söyledim."
|00:03:50 – 00:04:13
|Melda Erbaykent
|"Ben yeni duydum. Haklı buldum. Konakta fark edilmediğini söyledi."
|00:04:14 – 00:04:20
|Yusuf Aydoğdu
|"Deniz çıksın yine sorun değil, iki kişi daha vereceğim."
|00:04:20 – 00:04:38
|Melda Erbaykent
|"Çocuk mahcup olmuş, isim bile vermiyor. 'Diğer kızları halletsin' diyor."
|00:04:39 – 00:04:46
|Yusuf Aydoğdu
|"Otuz kişi için söz verdim."
|00:04:47 – 00:05:06
|Yusuf Aydoğdu
|"Çiğdem başlasa durduracağım. Ama başlamadı."
|00:05:06 – 00:05:11
|Melda Erbaykent
|"Tamam, ben hemen sorayım."