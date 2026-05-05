Konak'taki "tetikçilik" skandalında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, şu sıralar cezaevinde olan tetikçi Yusuf Aydoğdu'yu susturmaya kalktı. Aydoğdu'nun akrabası ile WhatsApp üzerinden temas kuran Mutlu "Paylaşmasın" mesajı gönderdi. Konak Beleiyesi'ndeki sabıkalı bankamatikçi Ayberk Övünç Kale'yi ifşa eden Yusuf Aydoğdu, CHP'li Mutlu'ya "Elimde yeni ses kayıtları var" diyerek mühlet verdi. Aynı zamanda itirafçı olan Zaza Yusuf kendisine "Başkan senden medet umuyor" denilerek yapılan 10 milyon liralık kanlı teklifi detaylıca anlattı.

Zaza Yusuf'tan yeni ifşalar! CHP'li Nilüfer Çınarlı Mutlu "tetikçi" ile hala temasta | İzmir'e 'Konak'lanan İYİ Partili bankamatikçi
CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun tetikçi olarak tutulan ve şu sıralar cezaevinde bulunan CHP üyesi Yusuf Aydoğdu ile hala temasta olduğu öğrenildi.

Skandalı Aydoğdu adına paylaşımlar yapan "zaza.yusuf" kullanıcı ismine sahip hesap duyurdu. CHP'li Mutlu ve Aydoğdu'nun akrabası arasında Merbel'de işe alınan bankamatikçi Ayberk Övünç Kale ile ilgili yazışmalar ifşa oldu.

CHP'li Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun tetikçi Yusuf Aydoğdu'nun akrabaları ile yaptığı yazışma (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'e ait)



"YUSUF DAYIMIN SİZE ÇOK SELAMI VAR"

Tetikçi Zaza'nın yeğeni olduğu söylenen şahıs, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya "Sayın başkanım günaydın. Yusuf dayımın size çok selamı var. Dayım "Ankara'dan kimi getirip işe soktun" diye paylaşım yapmak istiyor. Bu yazının belediyemiz ve sizin açınızdan bir sakıncası olur mu?" mesajı attı.

"PAYLAŞMASIN"

Mutlu, tehdit ve şantaj dolu bu mesaja "Paylaşmasın ama bana isimleri atsın" şeklinde yanıt verdi.

Bunun üzerine Yusuf Aydoğdu, "Madem ben cezaevinde mahkumsam neden cezaevinden benim attığım mesajlara cevap veriyorsun" dedi.

TETİKÇİ, BANKAMATİKÇİYİ İFŞA ETTİ!

Hatırlanacağı üzere önceki gün CHP'li Yusuf Aydoğdu, Konak Belediyesi personeli Ayberk Övünç Kale'nin işe gitmeden maaş aldığını ve bankamatik çalışanı olduğunu öne sürüp Konak Belediye Başkan Yardımcısı Umut Tunç'u işaret etmişti.

Tunç'a "Ankara'dan getirttiğin İyi Parti kökenli sabıkası olan bir genci Merbel şirketine bankamatik çalışan olarak soktunuz mu?" sorusunu sormuştu.

"OTEL KONAKLAMALARINI DA BELEDİYE ÖDEMİŞ"

Konak'taki çarpık düzeni ifşa eden paylaşımda şu ifadeler yer almıştı:

"Ayberk Övünç Kale adlı şahıs 8 Temmuz 2025'te işe başlamış. Nerede çalıştığını bilen yok. Ne kadar süre maaş aldı? Hala çalışıyor mu? Ontur Otel'de konaklamalarını da belediye ödemiş, elimizde konaklama belgesi var. AK Partili meclis üyeleri denetime katılmışlardır. Sorabilirsiniz. Kamuyu zarara uğratma değil de nedir bu?"

Yusuf Aydoğdu elinde yeni ses kayıtları olduğunu söyledi


"YENİ SES KAYDI" BOMBASI!

Öte yandan CHP'li tetikçi Yusuf Aydoğdu elinde yeni ses kayıtları olduğunu belirterek Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya mühlet verdi.

Peki, kim bu Yusuf Aydoğdu?

İMAR İÇİN TUTUKLAN TETİKÇİ

Aydoğdu, CHP'li Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun imar işlerine pürüz çıkaran CHP'li Meclis üyelerine saldırması için tuttuğu CHP üyesi bir hükümlü.

Saldırı talimatını "Başkan senden medet umuyor" diyerek bizzat CHP'li Melda Erbaykent iletti.

Yusuf Aydoğdu, kendisine bir kıraathanede "Cemal'i ve Cem'i döv, Alaattin'i vur" dendiğini söyledi. 10 milyonluk kanlı pazarlığı ve "belediyeden 6 kontenjan veririz" teklifini anlattı.

Poşet içerisinde verilen 500 bin TL'lik tetikçilik kaporası da dosyaya girdi.

SES KAYITLARI TAKVİM'DE: BAŞKAN SENDEN MEDET UMUYOR

Takvim.com.tr, CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun azmettirdiği tetikçiliğin konuşma kayıtlarına ulaştı.

CHP'li Meclis Üyesi Melda Erbaykent ve Yusuf Aydoğdu isimli şahsın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

Zaman AralığıKonuşanCHP'lilerin "Tetikçilik" Pazarlığı
00:00:00 – 00:00:02Yusuf Aydoğdu[Telefon sesi]
00:00:02 – 00:00:06Melda Erbaykent"Ya senden medet umuyor." [gülüyor]
00:00:06 – 00:00:07Yusuf Aydoğdu"Tamam, yapsın diyor mu?"
00:00:08 – 00:00:22Melda Erbaykent"Evet ama… artık ben de orada... Sonra biraz çakallık yaptım. Benimkini yapacak ama 'Benim işlerim yerleşsin' diyor. Çocukları diğer taraflara yerleştirsin dedim."
00:00:24 – 00:00:26Yusuf Aydoğdu"Çiğdem'i söyledin mi direkt?"
00:00:27 – 00:00:28Melda Erbaykent"Evet, söyledim."
00:00:28 – 00:00:29Yusuf Aydoğdu"Ne diyor Çiğdem için?"
00:00:30 – 00:00:41Melda Erbaykent"Tamam diyor, elimden geleni yapacağım. Yerleştireceğiz, sonra anahtarı sana bırakacağız, sıra sende diyecek." [gülüyor]
00:00:41 – 00:00:47Yusuf Aydoğdu"Deniz'i göndereceğine Çiğdem'i niye göndermedi?"
00:00:48 – 00:01:00Melda Erbaykent"İki kişi olmuyor. Neden onu gönderdi anlamadım, hiçbir şeyi yok diye herhalde."
00:01:00 – 00:01:09Yusuf Aydoğdu"Deniz'i başlatsaydı… Az önce çocuğa kızdım, ağlıyor."
00:01:10 – 00:01:25Melda Erbaykent"Senin yufka yüreğin çok. Büyükşehir'e niye gönderiliyor diye yazıyorum. İlk başta iki kişinin adı verilmişti."
00:01:25 – 00:01:33Yusuf Aydoğdu"Tamam."
00:01:33 – 00:02:18Melda Erbaykent"Listeyi koydum. Çiğdem'in durumu öncelikli dedim. Ona söz verilmişti. Deniz Yıldız konusu da konuşuldu. 'Çöpü olan gelmesin' dedim. Beni mahcup ettiler."
00:02:18 – 00:02:39Melda Erbaykent"Başkana bunu söyle dedim. Bunu bilerek yapmadığımı anlasın."
00:02:40 – 00:03:17Melda Erbaykent"Alaattin meselesinde inisiyatif aldım. 'Ben başkan için bazı şeyler yaptım' dedi. Kendi adamlarını yerleştirme talebi var. Çiğdem her yere gidebileceğini söylüyor."
00:03:17 – 00:03:26Yusuf Aydoğdu"Adım atmıyorlar. Bir bakıyorum Deniz çıkıyor, diğerleri çıkıyor."
00:03:26 – 00:03:40Melda Erbaykent"Liste vardı, ilk iki kişinin sorunu yoktu. Çiğdem neden yazılmadı diye soracağım."
00:03:40 – 00:03:50Yusuf Aydoğdu"Deniz'e pazartesi çağrılacağını söyledim."
00:03:50 – 00:04:13Melda Erbaykent"Ben yeni duydum. Haklı buldum. Konakta fark edilmediğini söyledi."
00:04:14 – 00:04:20Yusuf Aydoğdu"Deniz çıksın yine sorun değil, iki kişi daha vereceğim."
00:04:20 – 00:04:38Melda Erbaykent"Çocuk mahcup olmuş, isim bile vermiyor. 'Diğer kızları halletsin' diyor."
00:04:39 – 00:04:46Yusuf Aydoğdu"Otuz kişi için söz verdim."
00:04:47 – 00:05:06Yusuf Aydoğdu"Çiğdem başlasa durduracağım. Ama başlamadı."
00:05:06 – 00:05:11Melda Erbaykent"Tamam, ben hemen sorayım."
