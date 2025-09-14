PKK'nın 'Karayılan'ından "süreci bozma" tehdidi! İsrail'den medet umuyor Avrupa'dan "aman" dileniyor: "Biz çözümsüz değiliz..."

PKK elebaşı Murat Karayılan süreci bozmaya dönük küstah tehditler savurdu (Takvim.com.tr)





KARAYILAN'DAN "SÜRECİ BOZMA" TEHDİDİ: "SİLAH BIRAKMAYIZ"



İmralı üzerinden pazarlığa girişip "süreci bozma" tehditleri savuran Karayılan, "Eğer Apo özgür olmazsa hiçbir şey gerçekleşmez. Bunu herkes bilmeli. Apo özgür olmazsa ve zindanlar dolu olursa gerilla nasıl silah bırakacak?" dedi.



İSRAİL'E GÖZ KIRPTI: BİZ ÇÖZÜMSÜZ DEĞİLİZ

"Biz çözümsüz değiliz. Çözümümüz vardır" vardır diyerek İsrail'e göz kırpan Karayılan şu ifadeleri kullandı:

Biz çözümsüz değiliz. Çözümümüz vardır. Biz Kürt halkı olarak, Hareket olarak Orta Doğu bölgesinde güçlüyüz. Bunu da herkes bilmeli. Bundan dolayı tehdit, oyun, hile tutmaz. Bunu herkes böyle bilsin. Ama samimiyet olursa biz gerçekten kalıcı barışa açığız.



Önderimiz bu stratejik kararı almış; biz de onun arkasındayız. Fakat bu konuda sorumlu bir yaklaşım olmalı. Gerçekten ciddi adımlar atılmalı. Gerçekten bir barış sürecine girdiğimizi bilmemiz için buna ihtiyaç var.



PKK İSRAİL'DEN MEDET UMUYOR



DİPNOT: Bilindiği üzere PKK, Suriye'de İsrail'le aynı çizgide ilerliyor. İsrail'in ajandasına göre eylem ve söylem geliştiyor. Elebaşlarından helin Ümit de "Suriye'de Kürtler çaresiz değil" diyerek İsrail'den medet umuyor.