PKK'nın 'Karayılan'ından "süreci bozma" tehdidi! İsrail'den medet umuyor Avrupa'dan "aman" dileniyor: "Biz çözümsüz değiliz..."

PKK'nın Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye dönük adımları hız kesmeden sürüyor. Elebaşı Murat Karayılan, "Apo özgür olmazsa hiçbir şey gerçekleşmez. Gerilla silah bırakmaz" deyip süreci bozmaya dönük tehditler savurdu. Karayılan'ın "Biz çözümsüz değiliz. Çözümümüz vardır. Hareket olarak Orta Doğu bölgesinde güçlüyüz. Bunu da herkes bilmeli" sözleriyle İsrail'den medet umması dikkatlerden kaçmadı. Bilindiği üzere PKK Suriye'de İsrail'in ajandasına göre hareket ediyor.

PKK, "Terörsüz Türkiye Terörsüz Bölge" hedefi önünde takoz olmayı sürdürüyor. Kandil'deki terör baronları deyim yerindeyse sıraya girip süreci sabote etmek için kolları sıvamış vaziyette.

Elebaşı Murat Karayılan, örgüt tabanına dönük açıklamalarda bulundu.

KARAYILAN'DAN "SÜRECİ BOZMA" TEHDİDİ: "SİLAH BIRAKMAYIZ"

İmralı üzerinden pazarlığa girişip "süreci bozma" tehditleri savuran Karayılan, "Eğer Apo özgür olmazsa hiçbir şey gerçekleşmez. Bunu herkes bilmeli. Apo özgür olmazsa ve zindanlar dolu olursa gerilla nasıl silah bırakacak?" dedi.

İSRAİL'E GÖZ KIRPTI: BİZ ÇÖZÜMSÜZ DEĞİLİZ

"Biz çözümsüz değiliz. Çözümümüz vardır" vardır diyerek İsrail'e göz kırpan Karayılan şu ifadeleri kullandı:

Biz çözümsüz değiliz. Çözümümüz vardır. Biz Kürt halkı olarak, Hareket olarak Orta Doğu bölgesinde güçlüyüz. Bunu da herkes bilmeli. Bundan dolayı tehdit, oyun, hile tutmaz. Bunu herkes böyle bilsin. Ama samimiyet olursa biz gerçekten kalıcı barışa açığız.

Önderimiz bu stratejik kararı almış; biz de onun arkasındayız. Fakat bu konuda sorumlu bir yaklaşım olmalı. Gerçekten ciddi adımlar atılmalı. Gerçekten bir barış sürecine girdiğimizi bilmemiz için buna ihtiyaç var.

PKK İSRAİL'DEN MEDET UMUYOR

DİPNOT: Bilindiği üzere PKK, Suriye'de İsrail'le aynı çizgide ilerliyor. İsrail'in ajandasına göre eylem ve söylem geliştiyor. Elebaşlarından helin Ümit de "Suriye'de Kürtler çaresiz değil" diyerek İsrail'den medet umuyor.

KARAYILAN YILANLIK PEŞİNDE: AB SÜRECE DAHİL OLSUN

Öte yandan Murat Karayılan, "Türkiye şu ana kadar adım atmadı" deyip Avrupa Birliği'nin sürece müdahil olmasını talep etti.

Avrupa Konseyi'ne "Adım atın" çağrısı yapan Karayılan, PKK'nın Avrupa kanadına da "AB'nin kapısına dayanın" mesajı gönderdi.

Karayılan şöyle konuştu:

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi iki gün sonra toplanacak, Umut Hakkı konusunu tartışacak. Gördünüz, daha önce Türkiye devletine vaat etmişlerdi. Adım atmalarının zamanıdır. Türkiye devleti şu ana kadar adım atmamıştır. Eğer Avrupa Konseyi barışın gerçekleşmesini istiyorsa, gerçekten ölümlerin yaşanmamasını istiyorsa, kendisi de sorumluluklarına sahip çıkmalı. Onlar için çağrımız budur. Olumlu bir adım atın. Barış için olumlu bir adım atın. Önder Apo'nun fiziki özgürlüğü, Umut Hakkı'nın verilmesi, kendisiyle birlikte bölgede yeni bir dönemi geliştirecektir. Bunun için siz de sorumluluklarınıza sahip çıkmalısınız.

Değerli arkadaşlar, bu mesele sizi de ilgilendiriyor. Siz de onların kapısında olmalısınız. Onlardan olumlu bir adım atmalarını isteyin. Doğru bir karar alın. Halkımızın da kendi topraklarında özgür yaşamaya hakları var. Bu doğal bir haktır. Kimse bunun önünde engel olmamalı.

Karayılan, İmralı'ya rağmen Avrupa ve Batılı devletlerin sürece müdahil olmasını isteyerek barış iklimini zehirleyip bugüne kadar atılan adımları baltalama peşinde olduğu görüldü.


