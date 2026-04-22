Bugüne kadar 35 sanığın savunmasının alındığı dava, yeni savunmaların dinlenmesi için 27 Nisan'a ertelendi.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun örgüt kurma ve rüşvet gibi suçlardan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 414 sanıklı davanın görülmesine Silivri'deki mahkemede devam ediliyor.

İBB davasında etkin pişmanlıktan yararlanan tutuklu sanık Adem Soytekin, diğer sanıklardan baskı gördüğünü belirterek İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nden savunma sırasının öne alınmasını talep etti.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında tutuklu sanık Adem Soytekin, mahkemeye sunduğu dilekçeyle dikkat çeken bir talepte bulundu.

Soytekin, soruşturma aşamasından itibaren birçok kez ifade verdiğini ve dosyanın aydınlatılmasına katkı sağladığını belirterek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma iradesini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Verdiği tüm beyanları somut delillerle desteklediğini kaydeden Soytekin,

"Tüm ifadelerimi samimiyetle, eksiksiz ve yalnızca gerçeklere dayanarak verdim. Beyanlarım bugüne kadar aksi ortaya konulamamış olup dosya kapsamı ile de örtüştüğü açıktır" dedi.

"SÖZLÜ SATAŞMA VE PSİKOLOJİK BASKIYA MARUZ KALIYORUM"

Soytekin dilekçesinde, etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesi nedeniyle cezaevinde bulunduğu süre boyunca ciddi sorunlarla karşılaştığını belirtti.

Sevk sırasında ve duruşma salonunda diğer bazı sanıkların sözlü sataşmalarına ve psikolojik baskısına maruz kaldığını ifade eden Soytekin, bu durumun hem güvenlik hissini zedelediğini hem de yargılamaya sağlıklı katılımını zorlaştırdığını vurguladı.

"DURUŞMALARA KATILMAKTA ZORLANDIM"

Baskı ve gerginlik ortamının etkilerine değinen Soytekin,

"Bu baskı ve gerginlik ortamı nedeniyle bazı duruşmalara katılmakta zorlandım. Bu durum savunmamı zamanında ve bütüncül şekilde sunmamın önünde fiili bir engel oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

"SAVUNMA SIRAMIN BELİRSİZLİĞİ MAĞDURİYETİ ARTIRIYOR"

Mevcut duruşma planına göre dinlenme sırasının sonlara kalmasının ayrı bir sorun oluşturduğunu belirten Soytekin, savunmasını ne zaman yapacağının belirsizliğinin mağduriyetini artırdığını ifade etti.

Soytekin, bu durumun devam etmesinin yargılama sürecine de olumsuz yansıdığını kaydetti.

"DOSYANIN AYDINLATILMASI İÇİN ÖNEMLİ"

Etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulunan bir sanık olarak savunmasının gecikmeden alınmasının önemine dikkat çeken Soytekin, bunun hem dosyanın aydınlatılması hem de yargılamanın sağlıklı ilerlemesi açısından gerekli olduğunu vurguladı.

MAHKEMEDEN TALEP

Soytekin, dilekçesinin sonunda maruz kaldığı sözlü ve psikolojik baskı ile savunma hakkını kullanmasının güçleştiğini belirterek, duruşmada dinlenme sırasının öne alınmasını talep etti.

DURUŞMADA "FİLMİNİ ÇEKECEĞİZ" GERGİNLİĞİ

Mahkeme, etkin pişmanlıktan yararlanan tutuklu sanık Adem Soytekin'i duruşmada da dinledi.

Soytekin ifadesinde,

"Duruşmanın başladığı günden bugüne kadar etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğim için hep ayrı tutuluyorum ve ayrı araçta getiriliyorum... Murat Kapki, 'Biz bu yargılamanın filmini çekeceğiz. Sen de kendi rolünü oynar mısın' dedi. Ben de 'Hayır, ben rol falan oynamıyorum' dedim" ifadelerini kullandı.

414 SANIKLI DEV DAVA 7. HAFTADA

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında açılan davada, aralarında görevinden uzaklaştırılan ve iddianamede "örgüt lideri" olarak yer alan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 92'si tutuklu toplam 414 sanık, yargılamanın yedinci haftasında yeniden hakim karşısına çıktı.

Silivri'de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık savunmalarının alınmasına devam edildi.

Mahkeme heyeti duruşmaların haftanın dört günü sürdüğünü ve oturumların saat 22.00'ye kadar devam edebileceğini bildirdi.

Duruşma, sanık savunmalarının alınmasının ardından 27 Nisan Pazartesi günü saat 10.00'a ertelendi.

3 BİN 809 SAYFALIK İDDİANAME

11 Kasım 2025 tarihinde tamamlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede Ekrem İmamoğlu hakkında çok sayıda suçlama yöneltildi.

İddianamede yer alan suçlamalar arasında örgüt kurma, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, kişisel verilerin kaydedilmesi ve yayılması, kamu malına zarar verme, vergi ve çevre suçları gibi başlıklar yer aldı.

İmamoğlu'nun 142 ayrı eylem nedeniyle toplamda 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

35 SANIK SAVUNMA YAPTI

9 Mart'ta başlayan yargılamada bugüne kadar toplam 35 sanığın savunması alındı. Cuma günleri duruşma yapılmazken, haftanın dört günü yargılamaya devam ediliyor.

18 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, aralarında belediye personeli, şoförler ve iş insanlarının da bulunduğu 18 sanığın tahliyesine karar verdi.

Tahliye edilen isimler arasında Kadriye Kasapoğlu, Sırrı Küçük, Fatih Yağcı, Ali Üner, Evren Şirolu, Ebubekir Akın, Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve Nazan Başelli yer aldı.

AVUKAT PEHLİVAN: "YAPTIĞIM TEK ŞEY AVUKATLIK"

Tutuklu avukat Mehmet Pehlivan savunmasında,

"10 aydır yüksek güvenlikli bir hapishanede kapatılmış durumdayım... O andan itibaren yaptığım tek şey, aktif ve etkili bir avukatlık faaliyetidir" dedi.

Pehlivan ayrıca, "Dosyaya giren her delil, delil değildir" ifadelerini kullandı.

DURUŞMADA GERGİNLİK YAŞANDI

Pehlivan'ın savunması sırasında mahkeme başkanı ile kısa süreli tartışma yaşandı.

Mahkeme başkanı, "Heyetle ilgili olumsuz bir algı oluşturdunuz" dedi.

Sanık avukatlarının itirazı üzerine "Burada herkes Mehmet Pehlivan'ın avukatı mı?" diye sordu.

Avukatlar ise "Evet" yanıtını verdi.

Pehlivan ise,

"Benim söylediğim bir söz üzerine düzeltme hususunda bulundunuz... UYAP'a düşmediği sürece biz dilekçeyi bilemeyiz" dedi.

DAVA 27 NİSAN'A ERTELENDİ

Dava, sanık savunmalarının alınmasıyla sürerken, bir sonraki duruşmanın 27 Nisan Pazartesi günü saat 10.00'da yapılmasına karar verildi.