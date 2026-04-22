Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal medyada yaş doğrulaması 6 ay içerisinde başlayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya düzenlemesine yönelik yönetmelik çıkacağını ve yaş doğrulama sisteminin 6 ay içerisinde fiilen hayata geçeceğini bildiren Göktaş, "Amacımız yasaklamak değil, denetlemek, bir muhatap bulmak, hassasiyetlerimizi onlara bildirebilmek. Türkiye bu konuda öncü ülkelerden biri." dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
  • TÜİK verilerine göre önümüzdeki 5 yıl içerisinde ilkokuldaki çocuk sayısının 900 bin azalacağı belirtildi.
  • Sosyal medya düzenlemesine yönelik yönetmelik çıkacak ve 6 ay içerisinde fiilen hayata geçecek.
  • Çocukların yüzde 10'unun yabancı biriyle en az 1 kere iletişimde olduğu ifade edildi.
  • Sosyal medya platformlarında yaş doğrulama sistemi hayata geçiriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Göktaş'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar:

DOĞUM İZNİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER

Avrupa'ya göre genç ve dinamik nüfus yapısına sahibiz. Evet yaşlanıyoruz, doğurganlık hızımız azalıyor ancak fırsat penceresini kapatmamak adına tedbirler alıyoruz.

Böyle gidersek TÜİK'e göre önümüzdeki 5 yıl içerisinde ilkokuldaki çocuk oranımız 900 bin azalacak. Biz bu tedbirleri çok hızlı ve öncü bir şekilde alıyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş AA Editör Masası'na katıldı. (Görseller AA'dan alınmıştır.)

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Çocuklarımızı büyük şirketlerin, dijital ve teknoloji şirketlerinin, algoritmaların insafına bırakmayacağız.

Bir yönetmelik çıkacak, 6 ay çerisinde bu düzenlemeye geçtiğimizde Türkiye'de sosyal medya düzenlememiz fiilen hayata geçmiş olacak.

Çocuklarımızı korumak bir zorunluluktur. Aileleri de sürecin parçası haline getirmemiz lazım. Amacımız denetlemek, çocuklara daha güvenli bir dijital ortam sağlamak.

Çocuklarımız kimlerle iletişim halinde hiçbir şekilde bilmiyoruz. Çocukların yüzde 10'u yabancı biriyle en az 1 kere iletişimde olduğunu ifade ediyor.



SOSYAL MEDYA VE OYUN PLATFORMLARI

Amacımız yasaklamak değil, denetlemek, bir muhatap bulmak, hassasiyetlerimizi onlara bildirebilmek.

Yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. Çok kapsamlı bir politika ve güvenli. Türkiye bu konuda öncü ülkelerden biri.

OKUL SALDIRILARI

Uzun zamandır çalıştığımız sosyal risk haritamız var. Amacımız risk altındaki çocuklarımızı korumak ve önlemler almak.

Hem fiziki önlem hem de vaka bazlı, yapay zeka destekli bir önlem modelini hayata geçiriyoruz. Amacımız burada vaka oluşmadan önüne geçebilmek.

