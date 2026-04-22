Çocuklarımızı korumak bir zorunluluktur. Aileleri de sürecin parçası haline getirmemiz lazım. Amacımız denetlemek, çocuklara daha güvenli bir dijital ortam sağlamak. Çocuklarımız kimlerle iletişim halinde hiçbir şekilde bilmiyoruz. Çocukların yüzde 10'u yabancı biriyle en az 1 kere iletişimde olduğunu ifade ediyor.

Böyle gidersek TÜİK'e göre önümüzdeki 5 yıl içerisinde ilkokuldaki çocuk oranımız 900 bin azalacak. Biz bu tedbirleri çok hızlı ve öncü bir şekilde alıyoruz.

DOĞUM İZNİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER Avrupa'ya göre genç ve dinamik nüfus yapısına sahibiz. Evet yaşlanıyoruz, doğurganlık hızımız azalıyor ancak fırsat penceresini kapatmamak adına tedbirler alıyoruz.

SOSYAL MEDYA VE OYUN PLATFORMLARI



Amacımız yasaklamak değil, denetlemek, bir muhatap bulmak, hassasiyetlerimizi onlara bildirebilmek.



Yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. Çok kapsamlı bir politika ve güvenli. Türkiye bu konuda öncü ülkelerden biri.

OKUL SALDIRILARI



Uzun zamandır çalıştığımız sosyal risk haritamız var. Amacımız risk altındaki çocuklarımızı korumak ve önlemler almak.



Hem fiziki önlem hem de vaka bazlı, yapay zeka destekli bir önlem modelini hayata geçiriyoruz. Amacımız burada vaka oluşmadan önüne geçebilmek.