Türkiye, Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş'tan gelen acı haberlerle sarsılırken, okulların koridorlarını kana bulayan "çocukların" nasıl birer "yazılımlı caniye" dönüştüğü de deşifre oldu. Ancak gerçekler tokat gibi yüze çarptıkça, küresel oyun devleri ve onların yerli PR işbirlikçileri, suçluluk psikolojisiyle tarihin en büyük "hedef şaşırtma" operasyonuna girişiyor.
DİJİTAL MECRALAR HEDEF ŞAŞIRTTI: OKLAR TV'YE, PARALAR CEBE!
Başta PUBG olmak üzere şiddet içerikli oyunların PR ajansları, toplumdaki öfkeyi dijital mecralardan uzaklaştırıp, denetime tabi olan televizyon dizilerine ve gündüz kuşağı programlarına yöneltmeye çalıştı. Oysa gerçekler bu algı operasyonunu yerle bir ediyor çünkü katliam yapan bu gençler televizyon izlemiyor, gündüz kuşağının ne olduğunu dahi bilmiyor.
BİLGİSAYARINDAKİ 'PROVA' OKULDA 'TATBİKAT' OLDU
Kahramanmaraş'ta 9 kişiyi katleden 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin dijital ayak izleri, bataklığın ne kadar derin olduğunu ispatlıyor.
Mersinli'nin bilgisayarından çıkan veriler, bir "dizi etkisi" tezini değil, organize bir "dijital zehirlenmeyi" işaret ediyor:
Discord Bataklığı: "Konata Herself" ve "Konata Themself" takma adlarıyla manifesto yayınladığı görüldü.
Roblox ve Carbine: Sanal dünyada Columbine katliamını simüle eden oyunlarla cinayet antrenmanı yaptığı, binayı hedef alıp yaylım ateşi açtığı sahnelerin günler sonra okulda gerçeğe dönüştüğü tespit edildi.
Yalnız Kurt Motivasyonu: WhatsApp profilinde 2014 ABD katliamının faili Elliot Rodger'ın fotoğrafını kullanan Mersinli, dijital dünyada kahramanlaştırılan canileri kendine idol seçti.
BABASININ İTİRAFI: "ODASINA GİRDİĞİMİZDE HER ŞEYİ KAPATIYORDU"
Ayrıca Siverek'te 18 kişiyi yaralayan 19 yaşındaki Ömer Ket ile Mersinli'nin PUBG oyununa bağımlı olduğu da kamuoyuna yansıdı. Tutuklanan baba Uğur Mersinli'nin ifadesi de oyun ve dijital medyaya olan bağı ortaya koydu. Baba Mersinli "Oğlum interaktif, konuşmalı oyunlar oynardı. Odasına girdiğimde her şeyi kapatır, bize bir şey göstermek istemezdi. Bu yüzden olumsuz durumunu tespit edemedik." dedi.
"EN MASUMU TELEVİZYONLAR"
Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, bu algı operasyonunun asıl sebebinin "reklam pastası" olduğunu vurgulayarak can alıcı bir tespitte bulundu.
ÇOCUĞU TELEVİZYON İZLEYEN VAR MI?
Reklam bütçelerinin %75'inin denetimsiz, vergisiz ve hatta kara para aklama tezgahı olarak kullanılan bu platformlara kaydığını hatırlatan Aytuğ,"Çocuğu olanlara soruyorum: Aranızda televizyon dizisi izleyen çocuğu olan var mı? Yoksa tüm boş vakitlerini tablet ya da cep telefonlarında oyun oynayarak ya da ne idüğü belirsiz fenomenlerin (!) videolarını izleyerek mi geçiriyorlar? Evet, artık televizyonda dizi izleyen çocuk neredeyse kalmadı." ifadelerini kullandı.
ALGORİTMA TUZAKLARI ŞİDDETE YÖNLENDİRİYOR
Çocukların odalarına kapanıp, televizyona göre çok daha denetimsiz olan dijital alanda adeta bir mayın tarlasında yürüdüğüne dikkat çeken şu ifadeleri kullandı:
"Üstelik bu mecranın algoritma tuzakları, bilinçli şekilde çocukları şiddete yönlendiriyor. Masum gibi görünen bir oyunda aşamaları geçtikçe, ortaya çok daha ağır şiddet unsurlarının yer aldığı oyunlar çıkıyor.
Evet, bazı sorumsuz televizyon dizilerinin de gidişata etki ettiği yadsınamaz. Ama kararlı, kapsamlı ve hedef gözeten "sanal şiddet"in yanında iki - üç televizyon dizisi devede kulak kalıyor."
TIKTOK'TAN NETFLIX'E... TEHLİKE SADECE OYUNLARDA DEĞİL
Öte yandan uzmanlar tehlikenin sadece tehlike sadece oyunlarla sınırlı olmadığına dikkat çekiyor...
TikTok: Şiddeti ödüllendiren algoritmalarla dolu. Son olarak hemcinsini bıçaklayan "Karagül" lakaplı fenomenin yayınına ödül yağması, sistemin şiddetten beslendiğini kanıtladı.
Netflix, Disney+, HBO: LGBT propagandası ve pornografik içeriklerle aile yapısı hedef alınıyor.
Telegram: Aile denetiminden uzak, şantaj ve cinsel istismar vakalarının merkezi haline gelmiş durumda.