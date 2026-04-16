"EN MASUMU TELEVİZYONLAR"

Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, bu algı operasyonunun asıl sebebinin "reklam pastası" olduğunu vurgulayarak can alıcı bir tespitte bulundu.

ÇOCUĞU TELEVİZYON İZLEYEN VAR MI?

Reklam bütçelerinin %75'inin denetimsiz, vergisiz ve hatta kara para aklama tezgahı olarak kullanılan bu platformlara kaydığını hatırlatan Aytuğ,"Çocuğu olanlara soruyorum: Aranızda televizyon dizisi izleyen çocuğu olan var mı? Yoksa tüm boş vakitlerini tablet ya da cep telefonlarında oyun oynayarak ya da ne idüğü belirsiz fenomenlerin (!) videolarını izleyerek mi geçiriyorlar? Evet, artık televizyonda dizi izleyen çocuk neredeyse kalmadı." ifadelerini kullandı.

ALGORİTMA TUZAKLARI ŞİDDETE YÖNLENDİRİYOR

Çocukların odalarına kapanıp, televizyona göre çok daha denetimsiz olan dijital alanda adeta bir mayın tarlasında yürüdüğüne dikkat çeken şu ifadeleri kullandı:

"Üstelik bu mecranın algoritma tuzakları, bilinçli şekilde çocukları şiddete yönlendiriyor. Masum gibi görünen bir oyunda aşamaları geçtikçe, ortaya çok daha ağır şiddet unsurlarının yer aldığı oyunlar çıkıyor.

Evet, bazı sorumsuz televizyon dizilerinin de gidişata etki ettiği yadsınamaz. Ama kararlı, kapsamlı ve hedef gözeten "sanal şiddet"in yanında iki - üç televizyon dizisi devede kulak kalıyor."