



TİKTOK ALGORİTMASI ŞİDDETİ DAYATIYOR



Öte yandan Tikton'un şiddeti ödüllendiren algoritması bu tarz olayların ne ilk ne de son olacağını gösteriyor.



Canlı yayında evlatlarını döven Merve Ceran'ın iki yıl sonra yine bir canlı yayında kadın bıçaklaması bu durumu gösteriyor.



Dahası Karagül'ün bir kadını bıçakladığı hassas ve skandal bir görüntünün Tiktok tarafından nasıl onaylanıp yayına müsaade edildiği sorgulanıyor. Tiktok, içeriği engelleyecek teknolojiye sahip.





KRİTER'DEN ANALİZ: ALGORİTMA UÇ VE ŞİDDET İÇERİKLERİNE YÖNLENDİRİYOR



SETA'nın Kriter dergisindeki analizler de sosyal medya algoritmalarının toplumu ve gençleri adım adım daha uç ve şiddet içeriklerine yönlendirebildiğini ortaya koyuyor.



Tiktok üzerinde yapılan bir deneyin sonuçları oldukça dikkat çekici.