Şubat 2026'da CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin tahsis ettiği merkezde Müjdat Gezen'den 2,5 milyon TL rüşvet istendiği iddia edilmişti.

Gırgıriye ekibi, izleyicinin sahneye çıkarak Gezen ile münakaşaya girmesi sonucu sahne düzeninin bozulduğunu ve sanatçının rahatsızlandığını açıkladı.

Oyunun iptal edilmesiyle 3 bin 500 kişi salonda kaldı ve Müjdat Gezen izleyiciler tarafından yuhalanarak protesto edildi.

Müjdat Gezen, 21 Nisan akşamı İstanbul Kongre Merkezi'nde sahneyi göremediğini belirten bir kadın izleyicinin tepkisi üzerine oyunu iptal ederek sahneyi terk etti ve rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Adı CHP'li belediyelerle rüşvet olaylarına karışan oyuncu Müjdat Gezen'in "Gırgıriye" skandallarına bir yenisi daha eklendi.

Türkiye'yi yasa boğan okul saldırısı gününde bile eğlence programını sürdüren Müjdat Gezen, dün akşamki gösterim öncesi bir seyirciyle yaşadığı tartışma sonrası sahneyi terk ettikten sonra fenalaştı. Gezen'in ekibi mağduriyet rolüne büründü.

ACILI GÜNDE EĞLENCE ISRARI

Şanlıurfa Siverek'teki Ahmet Koyuncu Lisesi'ndeki saldırı ve Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği kanlı baskın Türkiye'yi yasa boğarken, Müjdat Gezen olay günü komedi oyunu sahnelemekten vazgeçmemişti.

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan tarihinde yaşanan kanlı saldırıya rağmen Müjdat Gezen, "Kahkaha, müzik ve dansın hiç bitmediği büyük şölen" olarak tanıtılan Gırgıriye Müzikali'ni iptal etmedi. Oyuncu Gülben Ergen'in galada gülmesiyle başlayan tartışmalara şarkıcı Demet Akalın, "Kahkahalarca... Tam onluk! Unutma ki ona hiçbir şey olmaz" ifadeleriyle tepki göstermişti.

Benzer şekilde sosyal medyada Gülben Ergen ve Gırgıriye ekibine yüzlerce tepki yöneltilmişti.

Kahramanmaraş’taki kanlı saldırıya rağmen Gırgıriye Müzikali’ni sahnelemeye devam eden Müjdat Gezen, seyirciden gelen eleştirilere tahammül edemedi.

SAHNEDE TANSİYON YÜKSELDİ

Tepkileri görmezden gelen Müjdat Gezen, 21 Nisan akşamı İstanbul Kongre Merkezi'nde sahneye çıktı. Oyun öncesi, sahneyi göremediğini ısrarla belirten bir kadın izleyicinin tepkisi üzerine Gezen, "Madem bu kadar şikayet var, bu geceki oyunumuzu iptal ediyoruz" diyerek sahneyi terk etti.

Bilet alıp oyuna gelen 3 bin 500 kişiyi salonda bırakıp giden Müjdat Gezen, izleyiciler tarafından yuhalanarak protesto edildi.

Kulise giden Gezen, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Türkiye’yi yasa boğan okul saldırısı gününde bile eğlence programını sürdüren Müjdat Gezen, dün akşam İstanbul Kongre Merkezi’ndeki gösterim öncesi bir seyirciyle yaşadığı tartışma sonrası sahneyi terk etti.

Tiyatroyu takip eden gazeteci Alişer Delek sosyal medya hesabından yaşananları şöyle aktardı:

"Gırgıriye oyunu için İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'na geldik. İzdiham var. Ama organizasyon da sorunlu. Organizasyon beceriksizliğinden seyirciler arasında tartışma çıktı. Müjdat Gezen sahnede seyirciden özürler dileyerek, organizatöre de ateş püskürdü. Sorun çözülemeyince oyunu iptal edeceğini, paraların iade edileceğini mağdur izleyicilere ücretsiz yeni oyun teklifini anlattı. Ama olmadı… Sahneden son yapılan açıklamada Müjdat Gezen'in olaylar yüzünden rahatsızlandığı ve oyunu bu akşam oynayamayacağı açıklandı."

MAĞDURA YATTILAR

Gırgıriye ekibinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"21 Nisan saat 20.30'da İstanbul Kongre Merkezi'nde sahnelenmekte olan Gırgıriye adlı tiyatro oyunumuz sırasında, sahneyi net şekilde göremediğini belirten bir izleyicinin sahneye çıkarak değerli sanatçımız Müjdat Gezen ile doğrudan münakaşaya girmesi halinde sahne düzeni bozulmuştur. Yaşanan bu beklenmedik ve üzücü olay sırasında Sayın Müjdat Gezen rahatsızlanmış; gelişmeler üzerine sanatçımızın sağlık durumu gözetilerek ve seyir güvenliğinin korunması amacıyla oyunun ertelenmesine karar verilmiştir."

Okul saldırısında tepkilere aldırış etmeyen ekibin, bir seyircinin sesini yükseltmesiyle mağduriyet rolüne bürünmesi manidar karşılandı.

Müjdat Gezen'in hastane fotoğrafını Uğur Dündar sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP'Lİ BELEDİYEYLE RÜŞVET VAKASI

Şubat 2026'da patlak veren skandala göre, CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin kendisine tahsis ettiği merkezde sahneye çıkmak isteyen Müjdat Gezen'den 2.5 milyon TL rüşvet istendiği öne sürülmüştü.

Gezen'in istenen paranın 600 bin TL'sini vermemesi üzerine kültür merkezine alınmadığı iddia edilmiş, oyuncunun bu durumu doğrudan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ilettiği belirtilmişti.