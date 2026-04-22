Derbide karaborsa bilet satıldığı iddiasına 8 ilde operasyon: 15 şüpheli yakalandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturma kapsamında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 2 Kasım 2025'te Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe futbol müsabakasında karaborsa bilet satışı yapıldığı iddiasına ilişkin 15 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, banka hesap hareketlerinde çok sayıda "maç", "devir", "tribün", "bilet", "GS", "FB","BJK","kombine" açıklamalarıyla para transferleri bulunan şüphelilerin kendi aralarında da düzenli para akışının olduğu belirlendi.

  • İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Kasım 2025'te Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında karaborsa bilet satışı yapıldığı iddiasıyla 15 şüpheliyi gözaltına aldı.
  • Şüpheliler, Fenerbahçe tribünlerine ait 1900 biletin 632'sini kısa sürede satın alarak Passolig sistemini engelledikleri ve biletleri stadyum çevresinde ile Telegram, WhatsApp ve X gibi platformlarda sattıkları tespit edildi.
  • 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yüklü miktarda para, futbol takımlarına ait satışa hazır formalar ve dijital materyaller ele geçirildi.
  • Şüphelilerin banka hesaplarında maç, bilet, tribün gibi açıklamalarla para transferleri ve birbirleriyle düzenli para akışı bulunduğu belirlendi.
  • Şüpheliler hakkında bilişim sisteminin işleyişini engelleme ve değerinin üzerinde bilet satışı yapmak suçlarından 1 yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulandı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan futbol müsabakası için karaborsa bilet satışı yapıldığı iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

DEV DERBİDE KARABORSA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2 Kasım 2025'te Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe futbol müsabakasında karaborsa bilet satışı yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Derbide karaborsa bilet satıldığı iddiasına 8 ilde operasyon: 15 şüpheli yakalandı-2

BİLETLERİN 632'Sİ KISA SÜREDE SATILDI

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında, 31 Ekim 2025'te Fenerbahçe tribünlerine ait 1900 biletin satışa çıkarıldığı, bunların 632'sinin kısa sürede satıldığı, diğer biletlerin ise uzun bir süre sistemde satışının yapılamadığı belirlendi.

SOSYAL MEDYADAN SATTILAR

Bu biletleri satın almak isteyenlerin Passolig sistemine erişemediği, bu süreçte şüpheli şahısların da sistemi engelleyerek kalan biletleri toplu şekilde satın aldığı tespit edildi. Şüphelilerin, aldıkları bu biletlerin bir kısmını müsabaka öncesi stadyum çevresinde, bir kısmını internet üzerinden Telegram, WhatsApp ve X gibi sosyal medya platformlarında sattıkları anlaşıldı.

Biletlerin satın alındığı banka ve kredi kartı sahiplerine yönelik çalışma sonucunda da aynı internet bağlantısı ve aynı kart bilgileriyle toplu şekilde maç bileti satın alan şüpheliler tespit edildi.

BANKA HESAP HAREKTLERİ ELE VERDİ

Soruşturma kapsamında, banka hesap hareketlerinde çok sayıda "maç", "devir", "tribün", "bilet", "GS", "FB","BJK","kombine" açıklamalarıyla para transferleri bulunan şüphelilerin kendi aralarında da düzenli para akışının olduğu belirlendi.

Bir kısım şüphelilerin hesaplarında olağan dışı para giriş çıkışı tespit edilirken, zanlıların birbirleriyle maç öncesi görüşmeler yaptıkları anlaşıldı.

Derbide karaborsa bilet satıldığı iddiasına 8 ilde operasyon: 15 şüpheli yakalandı-3

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında "bilişim sisteminin işleyişini engelleme" ve "değerinin üzerinde bilet satışı yapmak" suçlarından verilen gözaltı kararının ardından 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DİJİTAL MATERYALLERE DE EL KONULDU

Operasyonda 15 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ve futbol takımlarına ait satışa hazır formalar ele geçirildi. Şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.

1 YIL SEYİRDEN MEN

İşlemleri için emniyete getirilen şüpheliler hakkında 1 yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulandı.

Birecik'te tabela temizliği: Tuncay Sonel ismi kaldırıldı yerine şehit öğretmen Ayla Kara geldi
SONRAKİ HABER

Tuncay Sonel'in ismi caddelerden silindi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler