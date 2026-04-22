Şüpheliler hakkında bilişim sisteminin işleyişini engelleme ve değerinin üzerinde bilet satışı yapmak suçlarından 1 yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulandı.

Şüphelilerin banka hesaplarında maç, bilet, tribün gibi açıklamalarla para transferleri ve birbirleriyle düzenli para akışı bulunduğu belirlendi.

Şüpheliler, Fenerbahçe tribünlerine ait 1900 biletin 632'sini kısa sürede satın alarak Passolig sistemini engelledikleri ve biletleri stadyum çevresinde ile Telegram, WhatsApp ve X gibi platformlarda sattıkları tespit edildi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan futbol müsabakası için karaborsa bilet satışı yapıldığı iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

BİLETLERİN 632'Sİ KISA SÜREDE SATILDI



Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında, 31 Ekim 2025'te Fenerbahçe tribünlerine ait 1900 biletin satışa çıkarıldığı, bunların 632'sinin kısa sürede satıldığı, diğer biletlerin ise uzun bir süre sistemde satışının yapılamadığı belirlendi.

SOSYAL MEDYADAN SATTILAR



Bu biletleri satın almak isteyenlerin Passolig sistemine erişemediği, bu süreçte şüpheli şahısların da sistemi engelleyerek kalan biletleri toplu şekilde satın aldığı tespit edildi. Şüphelilerin, aldıkları bu biletlerin bir kısmını müsabaka öncesi stadyum çevresinde, bir kısmını internet üzerinden Telegram, WhatsApp ve X gibi sosyal medya platformlarında sattıkları anlaşıldı.

Biletlerin satın alındığı banka ve kredi kartı sahiplerine yönelik çalışma sonucunda da aynı internet bağlantısı ve aynı kart bilgileriyle toplu şekilde maç bileti satın alan şüpheliler tespit edildi.



BANKA HESAP HAREKTLERİ ELE VERDİ

Soruşturma kapsamında, banka hesap hareketlerinde çok sayıda "maç", "devir", "tribün", "bilet", "GS", "FB","BJK","kombine" açıklamalarıyla para transferleri bulunan şüphelilerin kendi aralarında da düzenli para akışının olduğu belirlendi.

Bir kısım şüphelilerin hesaplarında olağan dışı para giriş çıkışı tespit edilirken, zanlıların birbirleriyle maç öncesi görüşmeler yaptıkları anlaşıldı.