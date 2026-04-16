Kahramanmaraş'ta okul basıp katliam yapan İsa Aras Mersinli'nin dijital dünyasındaki sis perdesi aralanıyor. Ortaya çıkan görüntüler ve Arjantinli arkadaşının "çoklu ilişki" itirafları, kan donduran planın adım adım nasıl işlendiğini gözler önüne serdi.
OYUNU GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMÜŞ
Ayser Çalık Ortaokulu'nu cephaneliğe çevirerek 10 cana kıyan caninin "dijital ayak izleri" mercek altında. İncelemelerde, Mersinli'nin PUBG gibi şiddet temalı oyunların bağımlısı olduğu ve bilgisayarında bizzat kaydettiği "toplu katliam" kurgulu oyun görüntüleri bulunduğu belirlendi. Sanal dünyada bir binayı hedef alıp içindekileri yaylım ateşine tutan caninin, günler sonra aynı senaryoyu kendi okulunda uyguladığı ortaya çıktı.
BABASIYLA POLİGONDA "SON HAZIRLIK"
Cani Mersinli'nin saldırıdan sadece iki gün önce, polis olan babası Uğur Mersinli ile emniyetin poligonunda atış talimi yaptığı tespit edildi. Müfettişler, ekran başındaki vahşet provasının ardından poligon seansının "son hazırlık" olduğu üzerinde duruyor.
"ODASINA GİRİNCE EKRANI KAPATIRDI"
Olayın ardından tutuklanan baba Uğur Mersinli, oğlunun gizemli dünyasını şu sözlerle anlattı:
"Oğlum interaktif (konuşmalı-çevrimiçi) oyunlar oynardı, odasına girdiğimde ise her şeyi kapatır bize bir şey göstermek istemezdi, biz de bu nedenle bu zamana kadar olumsuz bir durumunu tespit edemedik."
ETEKLİ FOTOĞRAFLAR VE ARJANTİN'DEN GELEN ŞOK İTİRAF
Mersinli'ye ait olduğu iddia edilen yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Sosyal medyada yayılan görüntülerde Mersinli olduğu iddia edilen şahsın polis üniformasıyla silah tuttuğu ve etek giydiği aykırı fotoğraflar yer aldı.
Ancak en sarsıcı iddia, katilin Arjantin'deki arkadaşından geldi. Arjantinli genç, Discord üzerinden kurdukları çarpık ilişki ağını ve katliam sinyallerini şu sözlerle itiraf etti:
"Aras (Konata), sürekli 'Okul saldırısı yapacağım, haha' derdi. Biz de 'Arkadaşlar gülümseyin, yakında bir belgeselde olacağız' gibi şakalar yapardık. O benim ve Victor'un kız arkadaşıydı; poliamor (çok eşli) bir ilişkimiz vardı. Olanları öğrendiğimizde hepimiz ağladık."
"YAPMA DEDİK AMA DİNLEMEDİ"
Mersinli'nin internet üzerindeki karanlık gruplarda katliam planlarını açıkça paylaştığı anlaşıldı. Arkadaşı olduğunu iddia eden kız, "Ona defalarca kez 'Lütfen yapma, buna değmez' dedik." iddiasında bulundu.
11 NİSAN TARİHLİ NOT ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Mersinli'nin bilgisayarından çıktığı iddia edilen nota da ulaşıldı. Sabah'ın yayınladığı nota göre kendisini dahi olarak gören Mersinli katliam planı yaptığının sinyalini, "Bu dünyadaki varlığımı ve verdiğim zararı hissetsinler istiyorum ki sonunda beni fark etsinler" sözleriyle verdi.
Mersinli İsa Aras'ın bilgisayarında ele geçirilen satırlar, adeta bir "üstünlük kompleksi" manifestosu gibi. Kendisini çevresindeki herkesten soyutlayan Aras, notuna şu ifadelerle başlıyor:
"Bunu yazarken tarih 11 Nisan 2026. Sen bunu okuduğunda ya bir şey planlıyor olacağım, yapmış olacağım ya da yapmak üzere olacağım. Hayatım boyunca hep yalnız kaldım. Nedenini bilmiyorum, aslında çok fazla şeyim vardı. Hep insanlarla kaynaşmaya çalıştım ama yalnız kaldım."
"ZARAR VEREYİM Kİ BENİ FARK ETSİNLER"
Yalnızlığın pençesinde olduğunu kabul eden ancak bunu bir "intikam" gerekçesine dönüştüren Aras, notta şu ifadeleri kullandı:
"İnsanların beni tanıması, fark etmesi hoşuma gidiyor. Bu dünyadaki varlığımı ve verdiğim zararı hissetsinler istiyorum ki sonunda beni fark etsinler. Bunun nasıl olacağını bilmiyorum ama yapacağım. Ancak yalnızlık yaptığım şeyin sebebi değil. Yapmak istesem de yalnızlık yüzünden suçlayamam. İnsanlar bunu yapıyor ama bu doğru değil. Yalnızlık bir sebep değildir."
AİLESİ BİLE ONDAN KORKUYORMUŞ!
İçinde bulunduğu durumu anlatırken çevresiyle olan kopukluğunu açıkça dile getiren Mersinli, şöyle devam etti:
"İnsanlar benim bu durumum yüzünden bazı şeyleri varsayıyor ama bu yalnızlıktan değil. Zaten yalnızım. Çok yalnızım. Neredeyse hiç arkadaşım yok. Sadece 2 arkadaşım var ve çoğu zaman konuşmuyoruz. Ailem benden nefret ediyor, benden korkuyor ve hayal kırıklığına uğramış durumda. Hep yalnızım. Ama şunu düşünmek yalnızlığın bir sebep olduğu anlamına gelmez. Yalnızlık bir sebep değildir. Bu sadece bir durumdur."
"BEN BİR DAHİYİM, OKUL BANA HAFİF GELDİ"
Notun ilerleyen kısımlarında IQ seviyesinden ve okul hayatını neden bıraktığından bahsederek notta şu ifadelere yer verdi:
"Ben bir dahiyim. Herkesten daha iyiyim. En üstün insanım. Kendime sadığım. Ben daha iyiyim. Ortalama zekânın çok üstündeyim. 130 IQ testim vardı. Okulda hiç çalışmadan hep yüksek notlar aldım. İnsanlar hep yaşıma göre olgun olduğumu söyledi. İngilizceyi okuldan öğrenmedim. Evde de konuşmuyordum. Sadece birkaç yıl içinde kendiliğinden akıcı hale geldim. İngilizceyi, insanların söylediklerini Türkçeye çevirerek öğrendim. Zamanla direkt İngilizce düşünmeye başladım."
"ANNEMİN APTAL ARKADAŞLARININ ÇOCUKLARI"
Kendi kendine öğrenme sürecini ve çevresindeki çocukları nasıl küçümsediğini anlatan Aras, sözlerini şöyle tamamladı:
"İngilizceyi bu şekilde öğrendim. Zamanla Türkçeden bağımsız düşünmeye başladım. Sadece İngilizce düşünüyordum. Bu yüzden İngilizceyi bırakamıyorum. Okulu bıraktım. Anaokulunu bıraktım ve İngilizceyi öğrendim. 3. sınıfa kadar okudum, sonra ilkokuldan ayrıldım. Küçükken bile okuldaki herkesten daha zeki olduğumu düşünürdüm. Onlara bakar ve 'annemin aptal arkadaşlarının çocukları' gibi görürdüm. Daha ilkokuldayken onların gerisinde olduklarını düşünürdüm. Benim kadar hızlı öğrenemediklerini fark ettim. Bu yüzden okulu bıraktım. Okul bana bir şey katmıyordu. Kendi kendime öğrenmek daha hızlıydı. Ben zaten herkesten daha iyiyim."