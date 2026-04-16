"Aras (Konata), sürekli 'Okul saldırısı yapacağım, haha' derdi. Biz de 'Arkadaşlar gülümseyin, yakında bir belgeselde olacağız' gibi şakalar yapardık. O benim ve Victor'un kız arkadaşıydı; poliamor (çok eşli) bir ilişkimiz vardı. Olanları öğrendiğimizde hepimiz ağladık."

Ancak en sarsıcı iddia, katilin Arjantin'deki arkadaşından geldi. Arjantinli genç, Discord üzerinden kurdukları çarpık ilişki ağını ve katliam sinyallerini şu sözlerle itiraf etti:

"YAPMA DEDİK AMA DİNLEMEDİ"

Mersinli'nin internet üzerindeki karanlık gruplarda katliam planlarını açıkça paylaştığı anlaşıldı. Arkadaşı olduğunu iddia eden kız, "Ona defalarca kez 'Lütfen yapma, buna değmez' dedik." iddiasında bulundu.

11 NİSAN TARİHLİ NOT ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Mersinli'nin bilgisayarından çıktığı iddia edilen nota da ulaşıldı. Sabah'ın yayınladığı nota göre kendisini dahi olarak gören Mersinli katliam planı yaptığının sinyalini, "Bu dünyadaki varlığımı ve verdiğim zararı hissetsinler istiyorum ki sonunda beni fark etsinler" sözleriyle verdi.

Mersinli İsa Aras'ın bilgisayarında ele geçirilen satırlar, adeta bir "üstünlük kompleksi" manifestosu gibi. Kendisini çevresindeki herkesten soyutlayan Aras, notuna şu ifadelerle başlıyor:

"Bunu yazarken tarih 11 Nisan 2026. Sen bunu okuduğunda ya bir şey planlıyor olacağım, yapmış olacağım ya da yapmak üzere olacağım. Hayatım boyunca hep yalnız kaldım. Nedenini bilmiyorum, aslında çok fazla şeyim vardı. Hep insanlarla kaynaşmaya çalıştım ama yalnız kaldım."

"ZARAR VEREYİM Kİ BENİ FARK ETSİNLER"

Yalnızlığın pençesinde olduğunu kabul eden ancak bunu bir "intikam" gerekçesine dönüştüren Aras, notta şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların beni tanıması, fark etmesi hoşuma gidiyor. Bu dünyadaki varlığımı ve verdiğim zararı hissetsinler istiyorum ki sonunda beni fark etsinler. Bunun nasıl olacağını bilmiyorum ama yapacağım. Ancak yalnızlık yaptığım şeyin sebebi değil. Yapmak istesem de yalnızlık yüzünden suçlayamam. İnsanlar bunu yapıyor ama bu doğru değil. Yalnızlık bir sebep değildir."