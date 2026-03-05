CANLI YAYIN
Geri

CHP'nin epi"krizi" | Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'ı "yedeğe" çekti! Özgür Özel'le Yavaş gerildi

CHP hem yolsuzluk ve şaibeden arınamıyor hem de iç çekişmelerden sıyrılamıyor. Muharrem İnce'nin "Partim uygun görürse" diyerek dile getirdiği adaylık formülü "Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na 'İnce' fren" olarak yorumlandı. Buna karşın İmamoğlu, kendi güdümündeki kalemler üzerinden Mansur Yavaş'ı öne sürdü. Nitekim Yavaş'ın "Kimsenin yedeği olmam" dediği biliniyor. Ankara kulislerini hareketlendiren bir diğer olay ise Özel ve Yavaş arasında patlak veren gerilim. ABB'ye verilen soruşturma izinleri sonrası panikleyen Yavaş'tan Özel'e "Miting" golü geldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • CHP içinde İmamoğlu, Yavaş ve Özel arasında cumhurbaşkanı adaylığı konusunda üç ayaklı güç çekişmesi sürüyor.
  • Ekrem İmamoğlu Özel'in adaylık hamlelerine karşı Silivri'de farklı bir hesaba girişti.
  • Kendine yakın kalemler üzerinden Mansur Yavaş'ı öne sürdü, "CHP'nin adayı Mansur Yavaş olacaktır" dedirtti.
  • Mansur Yavaş'ın "kimsenin yedeği olmam" dediği bilinirken; Özel'le Yavaş arasında ipler gerildi. Mansur Yavaş, Özel'in düzenlediği mitinglerin "fiyasko" olduğunun mesajını verdi.
  • Ataşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyon ve Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınması sonrası CHP MYK toplantısı gergin bir ortamda yapıldı.

Yolsuzluk, rüşvet ve gayri ahlaki skandallarla anılan, kurultaydaki şaibe ve belediyelerdeki vurgun çarkıyla mahkeme koridorlarına düşen Cumhuriyet Halk Partisi siyaseten çıkmaza girdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun dayatmasıyla bir süredir ara seçim söylemine sığınmış vaziyette. İmamoğlu hakkındaki davalar kesinleşmeden milletvekili olup "dokunulmazlık" zırhını giyme hesapları yapıyor.

CHP'nin ʺara seçimʺ senaryosu fiyasko ile sonuçlandı (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır)

CHP'NİN "ARA SEÇİM" FİYASKOSU

CHP bunun için ilk olarak "Tunceli" formülünü ele aldı. Meclis'te yalnızca bir milletvekili bulunan Tunceli'de DEM'li Ayten Kordu'nun İmamoğlu için istifa etmesi istendi. Bu bağlamda DEM'le yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Özel ara seçim için ne 22 vekili istifa ettirebildi ne de bu yönde bir liste hazırlayabildi.

Vekil istifa ettirme senaryosu CHP içinde bile karşılık bulmadı. Partili kurmaylar "Meclis'ten çekildiğimiz zaman yargılanmayı bekleyen Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut gibi milletvekillerimiz var" hatırlatmasında bulundu.

Özgür Özel, Muharrem İnce ve Emine Ülker Tarhan gibi isimleri İmamoğlu vesayetine karşın ʺdenge unsuruʺ olarak sahaya sürdü

Parti bir yandan da Genel Merkez'in yeni yapılanma senaryolarına ve 3 ayaklı güç çekişmesine sahne oluyor.

Özgür Özel İmamoğlu için ara seçimi zorlar gibi gözükürken bir yandan da partideki "Ekremci vesayeti" kırma hesapları yapıyor. Takvim.com.tr'inn CHP içinden edindiği bilgilere göre; Özel, Muharrem İnce ve Emine Ülker Tarhan gibi isimleri "denge unsuru" olarak sahaya sürdü.

İnce'nin CHP'nin Hamburg programında patlattığı adaylık bombası ise bahsedilen "denge mekanizmasının" tezahürü olarak yorumlanıyor.

CHP’de bir cephe daha | Muharrem İnce adaylık çıkışı yaptı: Neden olmasın


ÖZEL'DEN İMAMOĞLU'NA "İNCE" FREN

CHP'den olaylı şekilde ayrılıp olaylı şekilde dönen Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanı adayı olmak da hizmettir, abilik yapmak da hizmettir. Partim uygun görürse neden olmasın" neden olmasın diyerek adaylık çıkışında bulundu. Zamanlaması manidar bu çıkış siyaset kulislerinde "Özel'den İmamoğlu'na "İnce" fren" şeklinde yorumlandı.

İmamoğlu'ndan ʺkadın cumhurbaşkanıʺ çıkışı

İMAMOĞLU'NUN ÖZEL'İ "YAVAŞ"LATMA PLANI

30 Mart'taki duruşmada "kadın cumhurbaşkanı" çıkışı yapan İmamoğlu ise Özel'in adaylık hamlelerine karşı Silivri'de farklı bir hesaba girişti. Kendine yakın kalemler üzerinden Mansur Yavaş'ı öne sürdü, "CHP'nin adayı Mansur Yavaş olacaktır" dedirtti.

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'in adaylık hamlelerine karşın ʺMansur Yavaşʺ kartını açtı

YAVAŞ'I "YEDEĞE" ÇEKTİLER

Nitekim Mansur Yavaş elinde tuttuğu anket verileriyle her seferinde "Ben kimsenin yedeği olmam" mesajı veriyor. Mansur Yavaş'ın kendisini yedeğe çekmeye çalışan "Ekremci"lere nasıl tepki vereceği şimdiden merak ediliyor.

Mansur Yavaş, Özgür Özel'e ʺdüzenlendiğin mitingler bir işe yaramıyorʺ mesajı verdi



YAVAŞ'LA ÖZEL ARASINDA İPLER GERİLDİ

Öte yandan Özgür Özel'le CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında da ipler gerilmiş vaziyette.

ABB'ye verilen soruşturma izinleri sonrası panikleyen Yavaş, 18 Nisan'da "Biz bunu seyredemeyiz. Topluca bir karar almamız ve bu kararı dünyaya duyurmamız gerekiyor" sözleriyle Genel Merkez'e çağrı yaptı.

"MİTİNGLER İŞE YARAMIYOR" MESAJI

Özgür Özel'e üstü kapalı bir şekilde "düzenlendiğin mitingler bir işe yaramıyor, rutinleşti" mesajı verdi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de "Mansur Yavaş aslında Özgür Özel'e sitemde bulundu. Şimdiye kadar miting yaptınız ama ne oldu? Belediye başkanlarımız alınmaya devam ediyor. Bu konuda bir çıkış yoluna ihtiyacımız var demek istedi" satırlarını kaleme aldı.

Yavaş'ın resti sonrası CHP'de gergin MYK

ATAŞEHİR OPERASYONU SONRASI CHP'DE GERGİN MYK

Mansur Yavaş'ın sözleri CHP'de "Meclis'ten de belediyelerden de çekilelim" tartışmasını alevlendirdi. Yavaş'ın çevresi daha sonra geri adım attı. Yavaş'ın Meclis'ten ve belediyelerden çekilmeyi kastetmediğini söyledi.

Ataşehir Belediyesi'ne düzenlenen ve Onursal Adıgüzel'in gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonu sonrası İstanbul'da düzenlenen CHP MYK'sına da bu gerilim yansıdı.

Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın telefonda görüştüğü öğrenildi.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Sarıyer'deki il binasında "Belediye başkanlıklarından, meclislerden istifa edelim gibi bir şey söz konusu değil. Yapılması gerekenler görüşüldü, kurultaydan sonraki en yüksek karar organı Parti Meclisi'nde toplantı yapılacak, peşinden yapılacak MYK toplantısıyla birlikte yol haritamızı paylaşacağız" dedi.

CHP'de Özel, İmamoğlu ve Yavaş arasında 3 başlı adaylık savaşı sürüyor

CHP DAHA DA GERİLECEK

Gelinen bu noktada İmamoğlu'nun adaylık hayalleri, "şaibeli diploma" davası ve yolsuzluk dosyalarıyla çıkmaza girdi.

Ankara cephesinde Mansur Yavaş'ın "pusuda bekleyişi" ve Özgür Özel'in kendi adaylığına yol açma çabaları da partiyi daha gergin günlerin beklediğini işaret ediyor.

Can Ataklı, İmamoğlu'nun Özel'den rahatsız olduğunu söyledi

"ÖZGÜR ÖZEL İMAMOĞLU'NU RAHATSIZ EDİYOR"

Fondaş Can Ataklı, İmamoğlu'nun Özgür Özel'den rahatsız olduğunu söyledi.

Ataklı, "Özgür Özel seçimi kazandığı an İmamoğlu'nun siyasi geleceği konusunda çok ciddi bir sıkıntı yaratır. Bu da İmamoğlu'nu rahatsız ediyor. Diyelim ki Özgür Özel seçildi kimse şunu beklemesin; "bu saçma sapan davaları bitirdik, buyrun Ekrem Bey" der mi? Demez. Bugün itibarıyla Özgür Özel'e bunu sorsanız "geldiği an ona görevi bir şekilde veririz" der ama böyle olmayacağını herkes biliyor. İmamoğlu'nu sıkıntıya sokan bu" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin konuştu: 6 aylık eylem planı oluşturduk
SONRAKİ HABER

6 aylık eylem planı!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler