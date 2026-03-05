Yolsuzluk, rüşvet ve gayri ahlaki skandallarla anılan, kurultaydaki şaibe ve belediyelerdeki vurgun çarkıyla mahkeme koridorlarına düşen Cumhuriyet Halk Partisi siyaseten çıkmaza girdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel , Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu 'nun dayatmasıyla bir süredir ara seçim söylemine sığınmış vaziyette. İmamoğlu hakkındaki davalar kesinleşmeden milletvekili olup "dokunulmazlık" zırhını giyme hesapları yapıyor.

CHP'NİN "ARA SEÇİM" FİYASKOSU CHP bunun için ilk olarak "Tunceli" formülünü ele aldı. Meclis'te yalnızca bir milletvekili bulunan Tunceli'de DEM'li Ayten Kordu'nun İmamoğlu için istifa etmesi istendi. Bu bağlamda DEM'le yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı. Özel ara seçim için ne 22 vekili istifa ettirebildi ne de bu yönde bir liste hazırlayabildi. Vekil istifa ettirme senaryosu CHP içinde bile karşılık bulmadı. Partili kurmaylar "Meclis'ten çekildiğimiz zaman yargılanmayı bekleyen Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut gibi milletvekillerimiz var" hatırlatmasında bulundu.

Özgür Özel, Muharrem İnce ve Emine Ülker Tarhan gibi isimleri İmamoğlu vesayetine karşın ʺdenge unsuruʺ olarak sahaya sürdü



Parti bir yandan da Genel Merkez'in yeni yapılanma senaryolarına ve 3 ayaklı güç çekişmesine sahne oluyor.



Özgür Özel İmamoğlu için ara seçimi zorlar gibi gözükürken bir yandan da partideki "Ekremci vesayeti" kırma hesapları yapıyor. Takvim.com.tr'inn CHP içinden edindiği bilgilere göre; Özel, Muharrem İnce ve Emine Ülker Tarhan gibi isimleri "denge unsuru" olarak sahaya sürdü.



İnce'nin CHP'nin Hamburg programında patlattığı adaylık bombası ise bahsedilen "denge mekanizmasının" tezahürü olarak yorumlanıyor.



ÖZEL'DEN İMAMOĞLU'NA "İNCE" FREN



CHP'den olaylı şekilde ayrılıp olaylı şekilde dönen Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanı adayı olmak da hizmettir, abilik yapmak da hizmettir. Partim uygun görürse neden olmasın" neden olmasın diyerek adaylık çıkışında bulundu. Zamanlaması manidar bu çıkış siyaset kulislerinde "Özel'den İmamoğlu'na "İnce" fren" şeklinde yorumlandı.