CHP'deki yolsuzluk ve rüşvet skandallarının ardı arkası kesilmiyor.



CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı "Rüşvet Vermek" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.



İçişleri Bakanlığı'ndan görevden uzaklaştırmaya ilişkin yazılı açıklama geldi.



"RÜŞVET VERMEK SUÇU NEDENİYLE"



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Yüreğir Belediye Başkanı Ali DEMİRÇALI hakkında "Rüşvet Vermek" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 03.04.2026 tarih ve E:2024/17 sorgu sayılı kararı ile 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilmesi üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

CHP'li Ali Demirçalı rüşvet suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı



5 YIL 3 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI ALDI



Görevden uzaklaştırılan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, sahibi olduğu inşaat firmasının iskan ve ruhsat işlemleri için Çukurova Belediyesi bürokratına rüşvet verdiği suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.



Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'İmarda usulsüzlük', 'Rüşvet' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında hüküm giyen Demirçalı kararı istinafa taşıyacaklarını belirtti.

Takvim ne yazdıysa o! CHP Adanadaki gruplaşma siyasi husumete döndü: Zeydan Karalar ve Ali Demirçalının ekibi yumruk yumruğa

Öte yandan Ali Demirçalı son günlerde tıpkı kendisi gibi görevden uzaklaştırılan CHP'li Zeydan Karalar ile yaşadığı gerilimle gündemden düşmüyordu.



Takvim.com.tr'nin CHP Adana'daki kaynaklarından edindiği bilgiye göre; 8 Nisan'da Genel Merkez'den gelen bir misafiri karşılamak için Zeydan Karalar ve Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı balıkçıda bir araya geldi.