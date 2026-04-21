Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası 6 aylık eylem planı oluşturulduğunu açıkladı.

Göktaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından bakanlık olarak yürüttükleri çalışmalara ilişkin soru üzerine Göktaş, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ortak özel ekip kurduklarını anımsatarak, "Olayın vuku bulduğu ilk andan itibaren 102 personelimizle sahadaydık. Okul çevresindeki 216 haneyi ziyaret ederek 146 aileyle doğrudan temas kurduk. Bu görüşmeler neticesinde 12 haneden çocuklarımız için psikososyal destek talebi aldık." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 20 Nisan'da toplandı (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Bakan Göktaş, sürecin kısa süreli bir müdahale olmadığını ve uzun vadeli çalışma planladıklarını vurgulayarak, "Bu bir günlük bir süreç değil, biz orada 6 aylık eylem planı oluşturduk. Kayıp yaşayan bütün ailelere yas danışmanı tahsis ettik. Hem psikososyal destek süreçleri yürüttük hem de sürece tanık olan mahalle sakinleriyle bireysel görüşmeler yaptık. Olayı görmese bile süreçten etkilenen çocuklara yönelik psikososyal destek süreçleri başlattık." diye konuştu.