Cinayet soruşturmasına dönen Gülistan Doku dosyası, merkezinde dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in olduğu "kapsamlı bir örtbas zinciri"ni açık etti.
Soruşturmanın seyrini gizli tanık Şubat'ın beyanları değiştirdi.
Gizli tanık ifadesinde olaydan bir süre önce Mustafa Türkay Sonel, Zeinal Abakarov ve Umut Altaş'ın sık sık alkol ve uyuşturucu kullandıklarını anlattı. Sonel ve Altaş'ın Gülistan Doku'ya rızası dışında tecavüz ettikleri, genç kızın da hamile kaldığını iddia etti. Gülistan'ı valinin oğlunun öldürdüğünü dile getirdi.
GÜLİSTAN'IN HASTANE KAYITLARI SİLİNDİ
Öte yandan Gülistan Doku'nun 31 Aralık saat 09.09'da Tunceli Devlet Hastanesi'ne gittiği ancak o günkü bütün log kayıtlarının silindiği tespit edildi.
Doku'nun Mustafa Türkay Sonel'den hamile olduğu gizli tanık tarafından beyan edilirken; dosyaya giren belgelerde "Bulgular-Gebe-Plan-Çocukkey-Htkey-Fetuskalses-Hbkey-Pelvisanatomi-Pelvisağrılık" gibi başlıklar dikkat çekti.
Hastane kayıtlarının kasten ve yetkisiz teknik bir müdahale ile silindiği ifade edildi.
DÖNEMİN BAŞHEKİMİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bu kapsamda Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in yakalanarak gözaltına alınması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla yazı gönderildi.
Gözaltına alınan Özdemir, adliyeye sevk edildi.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olan Çağdaş Özdemir, 2018 ve 2021 yılları arasında Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi, 2022 yılına kadar ise Tunceli İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmıştı.
ÖNCE KAYITLAR SİLİNDİ SONRA TERFİ ETTİ
Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silinmesi sonrası Çağdaş Özdemir'in başhekimlikten "İl Sağlık Müdürlüğü" görevine terfi etmesi dikkat çeken bir detay olarak kayıtlara geçti.
Ayrıca Gülistan'ın dijital ortamlardan silinen hastane kaydının kağıda dökülmüş fiziki kopyası emniyetten çıktı.
DİJİTAL VERİ SİLİNSE DE KÂĞIT KOPYA YAKALATTI
Gülistan için ilk kayıp ihbarı yapıldığında polis ekipleri hastane kaydını buldu.
Bu dijital kaydın kâğıt kopyası alınarak dosyaya konuldu. Bu dosya bir süre emniyetin Kayıp Şahıslar Bürosu'nda kaldı. Bu süreçte henüz detayları bilinmeyen bir şekilde Gülistan'ın hastaneye gittiği güne dair dijital kayıtlar silindi.
Ancak soruşturmanın gözaltılarla neticelenen son sürecinde dosyadaki kâğıt kopya tespit edildi. Böylece Gülistan'ın o gün hastaneye gittiği anlaşıldı.
Hastaneden kayıtlar sorulunca da o güne dair bütün kayıtların silindiği ortaya çıktı. Böylece soruşturmada yeni bir sayfa daha açıldı. Şimdi savcılık bu kaydın hangi 'zincir' içinde silindiğini bulmaya çalışıyor.
"GÜLİSTAN HAMİLE KALDI, İLKAY KAFASINA SIKTI"
Mustafa Türkay Sonel'in en yakınındaki isim olan firari Umut Altaş'ın ağabeyi Silar Altaş'dan da görüntülü itiraf geldi.
Altaş, "İlkay Sonel, "Ben bir kızla birlikte oldum, hamile kaldı" demiş. Ben de Umut'un çok üstüne gittim, sürekli sorguladım. En sonunda 'Umut, nedir bu mevzu?' diye sordum. Bana sadece evet-hayır şeklinde cevaplar verdi. 'Kız hamile mi kalmış?' dedim, 'Evet' dedi. 'Aldırmak istememiş mi?' dedim, 'Evet' dedi. Hep kaçamak cevaplar veriyordu. Anlattığına göre Türkay, 'Kız hamile kaldı, ben de kafasına sıktım' demiş. Bu 'kafasına sıktım' ifadesini birkaç kez tekrar etti. Büyük ihtimalle tek bir mermi sıkmış" ifadelerini kullandı.