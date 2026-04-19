Gülistan Doku'ya ait olan ve silinen hastane kaydının kağıt kopyası emniyette bulundu





Ancak soruşturmanın gözaltılarla neticelenen son sürecinde dosyadaki kâğıt kopya tespit edildi. Böylece Gülistan'ın o gün hastaneye gittiği anlaşıldı.



Hastaneden kayıtlar sorulunca da o güne dair bütün kayıtların silindiği ortaya çıktı. Böylece soruşturmada yeni bir sayfa daha açıldı. Şimdi savcılık bu kaydın hangi 'zincir' içinde silindiğini bulmaya çalışıyor.

Gülistan Doku dosyasında kan donduran itiraf

"GÜLİSTAN HAMİLE KALDI, İLKAY KAFASINA SIKTI"

Mustafa Türkay Sonel'in en yakınındaki isim olan firari Umut Altaş'ın ağabeyi Silar Altaş'dan da görüntülü itiraf geldi.

Altaş, "İlkay Sonel, "Ben bir kızla birlikte oldum, hamile kaldı" demiş. Ben de Umut'un çok üstüne gittim, sürekli sorguladım. En sonunda 'Umut, nedir bu mevzu?' diye sordum. Bana sadece evet-hayır şeklinde cevaplar verdi. 'Kız hamile mi kalmış?' dedim, 'Evet' dedi. 'Aldırmak istememiş mi?' dedim, 'Evet' dedi. Hep kaçamak cevaplar veriyordu. Anlattığına göre Türkay, 'Kız hamile kaldı, ben de kafasına sıktım' demiş. Bu 'kafasına sıktım' ifadesini birkaç kez tekrar etti. Büyük ihtimalle tek bir mermi sıkmış" ifadelerini kullandı.