Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Gülistan Doku dosyasında, baş şüpheli Mustafa Türkay Sonel'in jandarma ifadesi, bir "savunma"dan ziyade stratejik bir "inkâr, itibarsızlaştırma ve mağduriyet üretme" çabası öne çıkıyor.



Sorgunun en kritik anı, Gülistan Doku'nun bir Gençlik Merkezi'nde cinsel istismara uğradığı iddia edilen güne dairdi.



MUĞLAK SAVUNMA: KENDİYLE ÇELİŞTİ



Daraltılmış baz raporları Sonel'i o gün, o saatte Gençlik Merkezi binasında gösterirken, Sonel'in verdiği cevap ifadenin en çarpıcı noktalarından biri oldu: "Gençlik merkezine gidip gitmediğimi tam olarak hatırlamıyorum ancak büyük ihtimalle gitmemişimdir."

Hem olay yerinde olduğunu hatırlamadığını beyan eden hem de hemen ardından "gitmediğine" dair kesin bir ihtimal yürüten Sonel'in bu "muğlak savunması", teknik verilerle desteklenen varlığını bulanıklaştırma çabası olarak yorumlandı.



ARKADAŞLARINI ELE VERDİ: UYUŞTURUCU KULLANIRLARDI



Sonel, kendisini İstanbul'da ziyaret edecek kadar yakın olduğu lise arkadaşlarını, yani Umut Altaş ve Ekincan Kılıç'ı, ifadesinde uyuşturucu kullanan isimler olarak anlatarak dosyada yeni bir hat açtı.



Arkadaşlarının uyuşturucu aparatlarını attıkları yerleri bilecek kadar çevreye hâkim olan Sonel'in, buna rağmen yıllarca aynı grubun içinde bulunup kendisini tamamen bu tablonun dışında konumlandırması, soruşturma açısından dikkat çekici bulundu.



Sonel'in çizdiği bu tablo, "Ben o çevrenin içindeydim ama hiçbir şeyin parçası değildim" mesajı veren özenle kurulmuş bir mesafe savunması olarak değerlendirildi. Yakın dostluk ilişkisini kabul ederken, aynı kişilerle ilgili ağır ithamlar ileri sürmesi de ifadenin en tartışmalı başlıklarından biri haline geldi.