Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019'da Tunceli Devlet Hastanesi'ne gittiği ancak o güne ait tüm log kayıtlarının silindiği tespit edildi. Dijital verileri silinen hastane kaydının kağıt kopyası emniyette bulundu.

Gülistan Doku'nun SIM kartı, Instagram ve WhatsApp verilerinin Tuncay Sonel'in talimatıyla ihraç polis Gökhan Ertok tarafından silindiği ortaya çıktı. Bu kapsamda başsavcılık gözaltında bulunan Sonel'e 65 soru hazırladı.

5 Ocak 2020'de Tunceli'de kayıplara karışan ve 6 yıldır her yerde aranan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku 'ya ilişkin dosya başsavcı Ebru Cansu tarafından raftan indirildi. Yürütülen hummalı çalışmalar, elden edilen teknik bulgular ve dosyaya giren gizli tanık ifadesi ile soruşturma cinayet soruşturmasına evrildi.

Gülistan Doku'nun ilk gömüldüğü yer olarak işaret edilen Pertek'te yapılan kazının sonuç raporu (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır)



Bu bağlamda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 12 Ocak 2025 tarihli talimatıyla Jandarma, Pertek ilçesi Koçpınar köyü girişinde kazı yaptı. Bölgede 1.60 – 1.70 cm uzunluğunda 70 – 80 cm genişliğinde 80 cm derinliğinde mezar olduğu değerlendirilen bir boşluk bulundu.



GİZLİ TANIK: GÜLİSTAN'I TÜRKAY SONEL ÖLDÜRDÜ, VALİ KORUMASI GÖMDÜ



Gizli tanık, Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesinde "Uzi" veya "Akrep" tarzı bir silahla Gülistan Doku'yu kafasından vurarak öldürdüğü, cesedi Vali koruması Şükrü Eroğlu ve bir korucunun gömdüğünü söyledi.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel organizesinde kapsamlı bir örtbas zinciri olduğu söyleniyor



Derinleştirilen soruşturma merkezinde dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve ekibinin olduğu kapsamlı bir örtbas zincirini açık etti.



Sonel gözaltına alındı, oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruma memuru Şükrü Eroğlu, Sonel'le bağlantılı Ferhat Güven, ihraç eski polis Gökhan Ertok ve dönemin Tunceli İl Özel İdare çalışanı Erdoğan Elaldı tutuklandı.