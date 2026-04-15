CANLI YAYIN
Geri

Gülistan Doku cinayetinde Tuncay Sonel'i terletecek 65 soru: Devletin gücüyle delil kararttın mı? Silinen hastane kaydının kopyası bulundu

Cinayet soruşturmasına dönen Gülistan Doku dosyası, merkezinde dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in olduğu "kapsamlı bir örtbas zinciri"ni açık etti. Doku'nun SIM kartını ailesinden alıp Ankara'da ihraç polise temizlettiği söylenen ve silinen hastane kayıtlarında etkisi olduğu söylenen Sonel önce açığa alındı sonra gözaltına alındı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuncay Sonel için 65 soru hazırladı. Sorularda cinayet tutuklusu Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş'a dair detaylar da var. Öte yandan Gülistan Doku'ya ait silinen hastane kaydının kağıt kopyası emniyette bulundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun öldürüldüğüne dair gizli tanık ifadesi üzerine soruşturma cinayet soruşturmasına dönüştü.
  • Gizli tanık ifadesinde dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu silahla öldürdüğünü, Vali koruması Şükrü Eroğlu ve bir korucunun cesedi gömdüğünü belirtti.
  • Tuncay Sonel gözaltına alınırken oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruma memuru Şükrü Eroğlu, Ferhat Güven, ihraç polis Gökhan Ertok ve Erdoğan Elaldı tutuklandı.
  • Gülistan Doku'nun SIM kartı, Instagram ve WhatsApp verilerinin Tuncay Sonel'in talimatıyla ihraç polis Gökhan Ertok tarafından silindiği ortaya çıktı. Bu kapsamda başsavcılık gözaltında bulunan Sonel'e 65 soru hazırladı.
  • Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019'da Tunceli Devlet Hastanesi'ne gittiği ancak o güne ait tüm log kayıtlarının silindiği tespit edildi. Dijital verileri silinen hastane kaydının kağıt kopyası emniyette bulundu.

5 Ocak 2020'de Tunceli'de kayıplara karışan ve 6 yıldır her yerde aranan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin dosya başsavcı Ebru Cansu tarafından raftan indirildi.

Yürütülen hummalı çalışmalar, elden edilen teknik bulgular ve dosyaya giren gizli tanık ifadesi ile soruşturma cinayet soruşturmasına evrildi.

GÜLİSTAN DOKU ÖLDÜRÜDÜLDÜ, CESEDİNİN YERİ DEĞİŞTİ

Gizli tanık Şubat, 2025'te JASAT'a verdiği ifadede Gülistan Doku'nun öldürüldüğünü ve cesedinin yerinin değiştirildiğini anlattı.

Gülistan Doku'nun ilk gömüldüğü yer olarak işaret edilen Pertek'te yapılan kazının sonuç raporu

Bu bağlamda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 12 Ocak 2025 tarihli talimatıyla Jandarma, Pertek ilçesi Koçpınar köyü girişinde kazı yaptı. Bölgede 1.60 – 1.70 cm uzunluğunda 70 – 80 cm genişliğinde 80 cm derinliğinde mezar olduğu değerlendirilen bir boşluk bulundu.

GİZLİ TANIK: GÜLİSTAN'I TÜRKAY SONEL ÖLDÜRDÜ, VALİ KORUMASI GÖMDÜ

Gizli tanık, Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesinde "Uzi" veya "Akrep" tarzı bir silahla Gülistan Doku'yu kafasından vurarak öldürdüğü, cesedi Vali koruması Şükrü Eroğlu ve bir korucunun gömdüğünü söyledi.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel organizesinde kapsamlı bir örtbas zinciri olduğu söyleniyor

Derinleştirilen soruşturma merkezinde dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve ekibinin olduğu kapsamlı bir örtbas zincirini açık etti.

Sonel gözaltına alındı, oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruma memuru Şükrü Eroğlu, Sonel'le bağlantılı Ferhat Güven, ihraç eski polis Gökhan Ertok ve dönemin Tunceli İl Özel İdare çalışanı Erdoğan Elaldı tutuklandı.

TUNCAY SONEL'E 65 SORU: TUNCELİ'DEN ERZURUM'A GÖNDERİLDİ


Tuncay Sonel önce Mülkiye Başmüfettişliği görevinden açığa alındı sonra da gözaltına alındı. Erzurum'da sorgulanan Sonel için Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı 65 soru hazırladı.

Bahse konu sorular Erzurum'a gönderildi. Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020'den bugüne kadar devam eden süreçte Tuncay Sonel'in soruşturma sürecine nasıl müdahil olduğuna yönelik iddia ve suçlamalara dair bütün detaylar Erzurum'a giden dosyada yerini aldı.

Sorularda Tuncay Sonel'in tutuklu oğlu Mustafa Türkay ve Umut Altaş'a dair detaylar da var.

SIM KARTI TEMİZLETTİ HASTANE KAYITLARINI SİLDİRDİ

Sonel'in "delil karartma" teşebbüsleri dosyaya girdi.

Gülistan Doku'ya ait SIM kartı bir telefona takarak veri akışı sağladığı ve sosyal medya hesabında veri sildiği iddia edilen ihraç polis memuru Gökhan Ertok (fotoğrafta) tutuklandı

SIM KARTI KORUMASINA VERDİ İHRAÇ POLİSE VERİLERİ TEMİZLETTİ

Sonel, Doku ailesinin çıkardığı yedek SIM kartı "Ankara'da inceleteceğim" diyerek bizzat aldı, ancak bu kartı bir ay adli makamlardan gizledi. Mezkur SIM Kart, Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu aracılığıyla Gökhan Ertok isimli eski polise gönderildi.


ZARFI VALİ VERDİ... DOKU'NUN INSTAGRAM VE WHATSAPP VERİLERİ SİLİNDİ

Tutuklanan Ertok ifadesinde Gülistan Doku'nun Instagram ve WhatsApp verilerini sildiğini kabul etti. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi.

Koruma polisi Şükrü Eroğlu konuştu: SIM kartını valinin talimatıyla gönderdim! Eroğlunun ifadesindeki çelişkiler dikkat çekti



Şükrü Eroğlu da ifadesinde "Zarfı vali verdi. Hızlı şekilde gönder dediği için kargo değil otobüsle gönderdik" diyerek Gülistan Doku'nun SIM kartını Tuncey Sonel'in talimatıyla Gökhan Ertok'a gönderdiğini anlattı.

SIM kartında ve sosyal medya hesaplarında "delil" temizliği yapılan Doku'nun hastane kayıtlarının da silindiği ortaya çıktı.

Yapılan araştırmada Gülistan'ın 31 Aralık saat 09.09'da Tunceli Devlet Hastanesi'ne gittiği ancak o günkü bütün log kayıtlarının silindiği tespit edildi.

Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sonel'den hamile olduğu gizli tanık tarafından beyan edilirken; dosyaya giren belgelerde "Bulgular-Gebe-Plan-Çocukkey-Htkey-Fetuskalses-Hbkey-Pelvisanatomi-Pelvisağrılık" gibi başlıklar dikkat çekti. Hastane kayıtlarının kasten ve yetkisiz teknik bir müdahale ile silindiği ifade edildi. Eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı.

DİJİTAL VERİ SİLİNSE DE KÂĞIT KOPYA YAKALATTI

Gülistan için ilk kayıp ihbarı yapıldığında polis ekipleri hastane kaydını buldu. Bu dijital kaydın kâğıt kopyası alınarak dosyaya konuldu. Bu dosya bir süre emniyetin Kayıp Şahıslar Bürosu'nda kaldı. Bu süreçte henüz detayları bilinmeyen bir şekilde Gülistan'ın hastaneye gittiği güne dair dijital kayıtlar silindi.

Ancak soruşturmanın gözaltılarla neticelenen son sürecinde dosyadaki kâğıt kopya tespit edildi. Böylece Gülistan'ın o gün hastaneye gittiği anlaşıldı.

Hastaneden kayıtlar sorulunca da o güne dair bütün kayıtların silindiği ortaya çıktı. Böylece soruşturmada yeni bir sayfa daha açıldı. Şimdi savcılık bu kaydın hangi 'zincir' içinde silindiğini bulmaya çalışıyor.

Gözaltındaki başhekim Çağdaş Özdemir ve Tuncay Sonel'e bu süreç de sorulacak.

Gülistan Doku dosyasında kan donduran itiraf

GÖRÜNTÜLÜ İTİRAF: "KIZ HAMİLE KALDI BEN DE KAFASINA SIKTIM"

Mustafa Türkay Sonel'in en yakınındaki isim olan firari Umut Altaş'ın ağabeyi Silar Altaş'dan da görüntülü itiraf geldi.

Altaş, "İlkay Sonel, "Ben bir kızla birlikte oldum, hamile kaldı" demiş. Ben de Umut'un çok üstüne gittim, sürekli sorguladım. En sonunda 'Umut, nedir bu mevzu?' diye sordum. Bana sadece evet-hayır şeklinde cevaplar verdi. 'Kız hamile mi kalmış?' dedim, 'Evet' dedi. 'Aldırmak istememiş mi?' dedim, 'Evet' dedi. Hep kaçamak cevaplar veriyordu. Anlattığına göre Türkay, 'Kız hamile kaldı, ben de kafasına sıktım' demiş. Bu 'kafasına sıktım' ifadesini birkaç kez tekrar etti. Büyük ihtimalle tek bir mermi sıkmış" ifadelerini kullandı.

Gülistan Doku cinayetinde Mustafa Türkay Sonelin ifadesi çıktı! Hatırlamıyorum, tanımıyorum, bilmiyorum ezberi | Kendiyle çelişti


TÜRKAY SONEL'DEN ÇELİŞKİLİ İFADE

Gülistan Doku soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in beyanları, sadece teknik verilerle değil, kendi içindeki tutarsızlıklarla da dikkat çekti.

Hakkında tanıklık yapması muhtemel en yakın arkadaşları Umut Altaş ve Ekincan Kılıç'ı uyuşturucu ile suçlayan, olay yerindeki varlığını "hatırlamıyorum" ile "gitmedim" arasına sıkıştıran Sonel'in, satır aralarına serpiştirdiği profesyonelce kurgulanmış "empati" dili ise dikkatlerden kaçmadı.

Daraltılmış baz raporları Sonel'i o gün, o saatte Gençlik Merkezi binasında gösterirken, Sonel'in verdiği cevap ifadenin en çarpıcı noktalarından biri oldu: "Gençlik merkezine gidip gitmediğimi tam olarak hatırlamıyorum ancak büyük ihtimalle gitmemişimdir."

Kendisine yönelik çok ağır ithamlarda bulunan Doku ailesi hakkında, "Doku ailesine kızmıyorum çünkü onların acıları var ve empati yapıyorum" demesi, doğal bir tepkinin ötesinde, kontrollü ve hesaplanmış bir söylem izlenimi doğurdu.

Önce gömüldü sonra taşındı! Gülistan Dokunun kaybolduğu gecenin PTS kayıtları çıktı: Kadrajda Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş
Koruma polisi Şükrü Eroğlu konuştu: SIM kartını valinin talimatıyla gönderdim! Eroğlunun ifadesindeki çelişkiler dikkat çekti

Kahramanmaraş'ta okul zili çaldı: "En küçük bir tavize izin vermeyeceğiz"
SONRAKİ HABER

"En küçük bir tavize izin vermeyeceğiz"

 Başkentte eğlence mekanlarına insan ticareti operasyonu: 29 gözaltı | Temizlikçi izniyle getirmişler
ÖNCEKİ HABER

Kons çetesine gece baskını

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler