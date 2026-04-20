Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası yayın yasağına rağmen olaya ait görüntüleri yayınlayan ya da halk arasında korku, kaygı, panik oluşturabilecek nitelikteki paylaşım yapan hesaplara yönelik harekete geçildi.



Yapılan çalışmalar kapsamında; 72 il Cumhuriyet Başsavcılığında toplam 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.



Yayın yasağını delen ve provokatif paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcılarından 68'i tutuklandı.



Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yazılı açıklama geldi.



İletişim'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde gerçekleştirilen okul saldırıları ile ilgili soruşturmalar, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa/Siverek Cumhuriyet Başsavcılıklarınca çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Süreç, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarımızın güvenliği ve milletimizin huzuruna yönelik hassasiyetleri ve talimatları doğrultusunda, ilgili kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde yürütülmektedir.

Yayın yasağına rağmen olaya ait görüntüleri yayınlayan ya da halk arasında korku, kaygı, panik oluşturabilecek nitelikteki paylaşım yapan, resmî kurumların açıklamalarını itibarsızlaştırmak için yanıltıcı bilgiyi alenen yayan, suçu ve suçluyu övüp alenen suç işlemeye teşvik eden çok sayıda hesap ve paylaşım olduğu tespit edilmiştir.

Bu hesaplara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 72 il Cumhuriyet Başsavcılığında toplam 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bunlardan 68'i tutuklanmış, 127'si hakkında adli kontrol tedbiri ve 5'i hakkında Çocuk Koruma Kanunu tedbiri uygulanmış, 117'si serbest bırakılarak ailelerine teslim edilmiş, 95'i hakkında yakalama/tespit çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 249 şüpheli gözaltında bulunmakta olup, 1.104 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiştir.

Bu hesaplar arasında, özellikle milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan, okulları adres gösterip saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tedirginlik oluşturan çok sayıda hesap sahibi tespit edilmiştir. 275 okulu hedef gösteren 389 hesap kullanıcısı tespit edilerek gözaltına alınmış, adli makamlarca işlemleri devam etmektedir.

Konu, başta Ankara, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Başsavcılıkları olmak üzere 81 ilde 171 Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde hassasiyetle takip edilmektedir. Süreç Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve Millî Eğitim Bakanlığımız ile koordinasyon halinde yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.