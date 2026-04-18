Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken bir ifade daha dosyaya girdi. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruma polisi olarak görev yapan Şükrü Eroğlu, verdiği ifadede SIM kartın gönderilmesi ve yürütülen süreçle ilgili çarpıcı detaylar paylaştı.
Eroğlu, Doku'nun kaybolmasının ardından aile valiliğe geldikten sonra kendisine kapalı bir zarf verildiğini ve bu zarfın Ankara'ya gönderilmesinin istendiğini söyledi. Zarfın içeriğini o an bilmediğini belirten Eroğlu, daha sonra içinde Gülistan Doku'ya ait SIM kart bulunduğunu öğrendiğini ifade etti.
VALİLİKTEN ÇIKAN ZARF ANKARA'YA GİTTİ
Şükrü Eroğlu ifadesinde, zarfın dönemin vali tarafından kendisine teslim edildiğini ve Ankara'ya ulaştırılması talimatı verildiğini aktardı.
Söz konusu SIM kartın otobüsle gönderildiğini belirten Eroğlu, Ankara'dan yine otobüsle geri gelen dosyayı teslim alarak doğrudan valiye götürdüğünü söyledi.
"SOSYAL MEDYA GÜRKAN" DETAYI
Eroğlu, zarfı telefonunda "Sosyal Medya Gürkan" olarak kayıtlı kişiye gönderdiğini, bu kişinin daha sonra Gökhan Ertok olduğunu öğrendiğini ifade etti.
Ertok'un kendisine iki ayrı konum bilgisi gönderdiğini belirten Eroğlu, bu noktaların Gülistan Doku'nun telefonundan alınan son sinyal verileri olduğunu söyledi.
KONUM TAKİBİYLE ARAMA YAPILDI
Gönderilen konumlar üzerine koruma ekibindeki polislerle birlikte belirtilen bölgelerde arama çalışması yapıldığını aktaran Eroğlu, noktalardan birinin öğretmenevi çevresi, diğerinin ise Uzunçayır Barajı yakınları olduğunu anlattı.
PARA TRANSFERLERİNE "TALİMAT" SAVUNMASI
Eroğlu, Gökhan Ertok'a farklı tarihlerde yaptığı para transferlerine de açıklık getirdi. Bu ödemelerin vali talimatıyla gerçekleştirildiğini savunan Eroğlu, gönderilen paraların sosyal medya çalışmaları ve teknik destek kapsamında "harçlık" olarak verildiğini belirtti.
Parayı kendi hesabından gönderdiğini, ardından aynı miktarın valilikten nakit olarak kendisine ödendiğini ifade etti.
VİYADÜK BÖLGESİ İDDİALARINA YANIT
Soruşturma kapsamında Gülistan Doku'nun son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü çevresine ilişkin bulgular da Eroğlu'na soruldu.
Eroğlu, söz konusu bölgeye gitmişse bunun tek başına değil, resmi program çerçevesinde vali ve koruma ekibiyle birlikte gerçekleşmiş olabileceğini öne sürdü. Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş ile aynı noktada bulunduğu yönündeki iddiaları ise kesin ifadelerle reddetti.
"KİMSEDEN KORKUM YOK"
İfadesinin sonunda suçlamaları kabul etmeyen Eroğlu, "Ben tüm bildiklerimi samimi şekilde anlattım, kimseden korkum yok" dedi.
Eroğlu ayrıca etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini de beyan etti.