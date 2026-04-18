Gönderilen konumlar üzerine koruma ekibindeki polislerle birlikte belirtilen bölgelerde arama çalışması yapıldığını aktaran Eroğlu, noktalardan birinin öğretmenevi çevresi, diğerinin ise Uzunçayır Barajı yakınları olduğunu anlattı.

Parayı kendi hesabından gönderdiğini, ardından aynı miktarın valilikten nakit olarak kendisine ödendiğini ifade etti.

Eroğlu, Gökhan Ertok'a farklı tarihlerde yaptığı para transferlerine de açıklık getirdi. Bu ödemelerin vali talimatıyla gerçekleştirildiğini savunan Eroğlu, gönderilen paraların sosyal medya çalışmaları ve teknik destek kapsamında "harçlık" olarak verildiğini belirtti.

VİYADÜK BÖLGESİ İDDİALARINA YANIT

Soruşturma kapsamında Gülistan Doku'nun son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü çevresine ilişkin bulgular da Eroğlu'na soruldu.

Eroğlu, söz konusu bölgeye gitmişse bunun tek başına değil, resmi program çerçevesinde vali ve koruma ekibiyle birlikte gerçekleşmiş olabileceğini öne sürdü. Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş ile aynı noktada bulunduğu yönündeki iddiaları ise kesin ifadelerle reddetti.

"KİMSEDEN KORKUM YOK"

İfadesinin sonunda suçlamaları kabul etmeyen Eroğlu, "Ben tüm bildiklerimi samimi şekilde anlattım, kimseden korkum yok" dedi.

Eroğlu ayrıca etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini de beyan etti.