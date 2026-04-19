İstanbul'da yabancı uyrukluların ikamet izinlerini sahte belgelerle uzatan dev şebeke polis operasyonuyla dağıtıldı. Aynı telefon numarasıyla yapılan başvurular üzerinden iz sürülen soruşturmada 72 şüpheli yakalandı.
Sahte kira kontratlarıyla başlayan şüphe, yüzlerce kişiyi kapsayan organize dolandırıcılık ağını ortaya çıkardı. Çetenin WhatsApp grupları üzerinden pazarlık yaptığı, kişi başı 500 ile 21 bin dolar arasında ücret aldığı belirlendi.
ŞÜPHE KİRA KONTRATINDAN BAŞLADI
2025 yılında İstanbul İl Göç İdaresi'ne başvuran Mısırlı Zaki İbrahim Abodawi'nin sunduğu belgeler incelemeye alındı. Kira sözleşmesinin sahte olabileceği şüphesi üzerine polis devreye girdi.
Aynı gün başvuru yapan bir başka Mısırlı Hosny Mohamed Abdelsalam'ın da belgelerinin sahte olduğu ortaya çıktı. İfadelerde belgelerin Amr Abdelhakım Hasan'dan para karşılığı temin edildiği belirtildi.
6 KURUM "SAHTE" DEDİ
Soruşturma derinleştikçe tablo büyüdü. İncelenen belgelerle ilgili kritik tespitler yapıldı:
Toplam 274 kişinin dosyasındaki tüm belgelerin sahte olduğu resmi olarak doğrulandı.
AYNI TELEFON NUMARASI ELE VERDİ
Polis, farklı uyruklu yüzlerce kişinin dosyasında aynı telefon numaralarının kullanıldığını tespit etti. Bu detay şebekenin çözülmesinde kilit rol oynadı.
Yapılan operasyonlarda 87 şüpheli belirlendi. Bunlardan biri hayatını kaybetmişti, geri kalanlardan 72'si gözaltına alındı.
"BİLMİYORDUM" SAVUNMASI
Şebekenin lideri olduğu değerlendirilen Rashad Hashem Mousa Ebeid Ahmed'in 274 işlemden 265'inde aktif rol aldığı ortaya çıktı.
İfadesinde ise dikkat çeken bir savunma yaptı:
"Bu işlemlerin kanunsuz olduğunu bilmiyordum."
Diğer şüpheliler suçu birbirine atarken, ele geçirilen dijital materyaller para trafiğini net şekilde ortaya koydu.
WHATSAPP GRUBUNDA PAZARLIK
Çetenin faaliyetlerini "İş İşdir" adlı WhatsApp grubu üzerinden yürüttüğü belirlendi.
Grupta:
Her dosya için 500 ila 21 bin dolar arasında ücret alındı. Paralar ise emanetçi ya da kiralık hesaplara yatırıldı.
5 BİN LİRAYA "FİGÜRAN"
Şebeke, Türk vatandaşlarını da sisteme dahil etti.
Bu kişilerin dosyalarının daha hızlı onay aldığı ve daha yüksek ücret talep edildiği ortaya çıktı.
İŞ İLANIYLA TUZAK
Çete, yeni elemanları da dikkat çekici bir yöntemle buldu.
Kariyer sitelerine verilen ilanlarda:
"Vize işlemleriyle günlük 2 bin TL kazanç" vaadi kullanıldı.
Ayrıca Aksaray ve Fatih'te dağıtılan broşürlerle
"Her türlü ikamet sorunu çözülür" ifadeleriyle açıkça müşteri topladılar.