AYNI TELEFON NUMARASI ELE VERDİ Polis, farklı uyruklu yüzlerce kişinin dosyasında aynı telefon numaralarının kullanıldığını tespit etti. Bu detay şebekenin çözülmesinde kilit rol oynadı. Yapılan operasyonlarda 87 şüpheli belirlendi. Bunlardan biri hayatını kaybetmişti, geri kalanlardan 72'si gözaltına alındı.

"BİLMİYORDUM" SAVUNMASI Şebekenin lideri olduğu değerlendirilen Rashad Hashem Mousa Ebeid Ahmed'in 274 işlemden 265'inde aktif rol aldığı ortaya çıktı. İfadesinde ise dikkat çeken bir savunma yaptı:

"Bu işlemlerin kanunsuz olduğunu bilmiyordum." Diğer şüpheliler suçu birbirine atarken, ele geçirilen dijital materyaller para trafiğini net şekilde ortaya koydu.

WHATSAPP GRUBUNDA PAZARLIK Çetenin faaliyetlerini "İş İşdir" adlı WhatsApp grubu üzerinden yürüttüğü belirlendi. Grupta: Pasaport fotoğrafları paylaşıldı

Sahte belgeler dağıtıldı

Randevu evrakları organize edildi Her dosya için 500 ila 21 bin dolar arasında ücret alındı. Paralar ise emanetçi ya da kiralık hesaplara yatırıldı.

5 BİN LİRAYA "FİGÜRAN" Şebeke, Türk vatandaşlarını da sisteme dahil etti. Noterden taahhütname verenlere 2-5 bin TL ödendi

Sahte ev sahipliği üzerinden sistem kuruldu

"Temiz" kişiler için "sıfır gıcır" kodu kullanıldı Bu kişilerin dosyalarının daha hızlı onay aldığı ve daha yüksek ücret talep edildiği ortaya çıktı.