İstanbul’da sahte ikamet çetesi çökertildi: 72 şüpheli yakalandı

İstanbul’da sahte kira kontratı, noter ve tapu belgeleriyle yabancıların ikamet izinlerini uzatan dev şebeke çökertildi. Aynı telefon numaralarıyla 274 dosyada sahtecilik yapan çetenin WhatsApp üzerinden 500 ila 21 bin dolar arasında pazarlık yaptığı ortaya çıkarken, operasyonda aralarında figüran Türk vatandaşlarının da bulunduğu 72 şüpheli yakalandı.

İstanbul’da sahte ikamet çetesi çökertildi: 72 şüpheli yakalandı
  • İstanbul'da, yabancı uyrukluların ikamet izinlerini sahte belgelerle uzatan bir şebekeye yönelik operasyonda 72 şüpheli gözaltına alındı.
  • Soruşturma, İstanbul İl Göç İdaresi'ne sunulan sahte kira kontratları üzerine başladı ve 274 kişinin dosyasındaki belgelerin sahte olduğu tespit edildi.
  • Polis, farklı kişilere ait yüzlerce başvuru dosyasında aynı telefon numarasının kullanılmasını takip ederek şebekeyi deşifre etti.
  • Şebekenin, WhatsApp grupları üzerinden organize olarak sahte belge işlemleri için kişi başı 500 ile 21 bin dolar arasında ücret aldığı saptandı.
  • Çetenin, noterden taahhütname vermeleri karşılığında Türk vatandaşlarına para ödediği ve kariyer siteleri üzerinden ilanlarla eleman temin ettiği ortaya çıktı.

İstanbul'da yabancı uyrukluların ikamet izinlerini sahte belgelerle uzatan dev şebeke polis operasyonuyla dağıtıldı. Aynı telefon numarasıyla yapılan başvurular üzerinden iz sürülen soruşturmada 72 şüpheli yakalandı.

Sahte kira kontratlarıyla başlayan şüphe, yüzlerce kişiyi kapsayan organize dolandırıcılık ağını ortaya çıkardı. Çetenin WhatsApp grupları üzerinden pazarlık yaptığı, kişi başı 500 ile 21 bin dolar arasında ücret aldığı belirlendi.

İstanbul’da sahte ikamet çetesi çökertildi: 72 şüpheli yakalandı-2

ŞÜPHE KİRA KONTRATINDAN BAŞLADI

2025 yılında İstanbul İl Göç İdaresi'ne başvuran Mısırlı Zaki İbrahim Abodawi'nin sunduğu belgeler incelemeye alındı. Kira sözleşmesinin sahte olabileceği şüphesi üzerine polis devreye girdi.

Aynı gün başvuru yapan bir başka Mısırlı Hosny Mohamed Abdelsalam'ın da belgelerinin sahte olduğu ortaya çıktı. İfadelerde belgelerin Amr Abdelhakım Hasan'dan para karşılığı temin edildiği belirtildi.

İstanbul’da sahte ikamet çetesi çökertildi: 72 şüpheli yakalandı-3

6 KURUM "SAHTE" DEDİ

Soruşturma derinleştikçe tablo büyüdü. İncelenen belgelerle ilgili kritik tespitler yapıldı:

  • Tapu kayıtları sistemde yok
  • Noter onayları sahte
  • Belediye numarataj belgeleri geçersiz
  • İSKİ, İGDAŞ ve elektrik kayıtları bulunamadı

Toplam 274 kişinin dosyasındaki tüm belgelerin sahte olduğu resmi olarak doğrulandı.

İstanbul’da sahte ikamet çetesi çökertildi: 72 şüpheli yakalandı-4

AYNI TELEFON NUMARASI ELE VERDİ

Polis, farklı uyruklu yüzlerce kişinin dosyasında aynı telefon numaralarının kullanıldığını tespit etti. Bu detay şebekenin çözülmesinde kilit rol oynadı.

Yapılan operasyonlarda 87 şüpheli belirlendi. Bunlardan biri hayatını kaybetmişti, geri kalanlardan 72'si gözaltına alındı.

İstanbul’da sahte ikamet çetesi çökertildi: 72 şüpheli yakalandı-5

"BİLMİYORDUM" SAVUNMASI

Şebekenin lideri olduğu değerlendirilen Rashad Hashem Mousa Ebeid Ahmed'in 274 işlemden 265'inde aktif rol aldığı ortaya çıktı.

İfadesinde ise dikkat çeken bir savunma yaptı:
"Bu işlemlerin kanunsuz olduğunu bilmiyordum."

Diğer şüpheliler suçu birbirine atarken, ele geçirilen dijital materyaller para trafiğini net şekilde ortaya koydu.

İstanbul’da sahte ikamet çetesi çökertildi: 72 şüpheli yakalandı-6

WHATSAPP GRUBUNDA PAZARLIK

Çetenin faaliyetlerini "İş İşdir" adlı WhatsApp grubu üzerinden yürüttüğü belirlendi.

Grupta:

  • Pasaport fotoğrafları paylaşıldı
  • Sahte belgeler dağıtıldı
  • Randevu evrakları organize edildi

Her dosya için 500 ila 21 bin dolar arasında ücret alındı. Paralar ise emanetçi ya da kiralık hesaplara yatırıldı.

İstanbul’da sahte ikamet çetesi çökertildi: 72 şüpheli yakalandı-7

5 BİN LİRAYA "FİGÜRAN"

Şebeke, Türk vatandaşlarını da sisteme dahil etti.

  • Noterden taahhütname verenlere 2-5 bin TL ödendi
  • Sahte ev sahipliği üzerinden sistem kuruldu
  • "Temiz" kişiler için "sıfır gıcır" kodu kullanıldı

Bu kişilerin dosyalarının daha hızlı onay aldığı ve daha yüksek ücret talep edildiği ortaya çıktı.

İstanbul’da sahte ikamet çetesi çökertildi: 72 şüpheli yakalandı-8

İŞ İLANIYLA TUZAK

Çete, yeni elemanları da dikkat çekici bir yöntemle buldu.

Kariyer sitelerine verilen ilanlarda:
"Vize işlemleriyle günlük 2 bin TL kazanç" vaadi kullanıldı.

Ayrıca Aksaray ve Fatih'te dağıtılan broşürlerle
"Her türlü ikamet sorunu çözülür" ifadeleriyle açıkça müşteri topladılar.

