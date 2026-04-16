Tunceli'de 50 Ocak 2020'den beri "kayıp" olarak aranan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayın üzerinin kapatılması için validen başhekime uzanan kapsamlı bir örtbas zincirinin kurulduğu ifade ediliyor. Yılan hikayesine dönen soruşturmanın seyrini gizli tanık Şubat'ın beyanları değiştirdi. 2025 yılında JASAT'a ulaşan "Şubat", Gülistan Doku'nun öldürüldüğünü ve cesedinin yerinin değiştirildiğini anlattı. Soruşturma derinleştirildi, şüphe okları bir isim üzerinde yoğunlaştı. O isim dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel idi.

Olay günü Mustafa Türkay Sonel, Umut Altaş ve Uğurcan Açıkgöz aynı karede (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır) ALKOL, UYUŞTURUCU, TECAVÜZ... Gizli tanık ifadesinde olaydan bir süre önce Mustafa Türkay Sonel, Zeinal Abakarov ve Umut Altaş'ın sık sık alkol ve uyuşturucu kullandıklarını anlattı. Sonel ve Altaş'ın Gülistan Doku'ya rızası dışında tecavüz ettikleri, genç kızın da hamile kaldığını iddia etti. Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün Mustafa Türkay Sonel'e 06 SNL 10 plakalı araca ait PTS görüntüsü GİZLİ TANIK: SONEL UZİ İLE GÜLİSTAN'I SARI SALTUK'TA KAFASINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ Sonel'in "Uzi veya Akrep" tarzı silahla Gülistan'ı Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesinde kafasından vurarak öldürdüğünü, cesedin ise Vali koruması Şükrü Eroğlu ve bir korucu tarafından gömüldüğünü anlattı.

Gülistan Doku'ya ait SIM kartı bir telefona takarak veri akışı sağladığı ve sosyal medya hesabında veri sildiği iddia edilen ihraç polis memuru Gökhan Ertok (fotoğrafta) tutuklandı





VALİ İLE BAĞLANTILI GİZLİ POLİS KABUL ETTİ: DELİLLERİ SİLDİM



Tuncay Sonel ise Doku ailesinin çıkardığı yedek SIM kartı "Ankara'da inceleteceğim" diyerek bizzat almış, ancak bu kartı bir ay adli makamlardan gizlemişti. İşte o SIM kart Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu aracılığıyla Gökhan Ertok isimli eski polise gönderildi. Tutuklanan Ertok ifadesinde Gülistan Doku'nun Instagram ve WhatsApp verilerini sildiğini kabul etti. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi.

Gülistan Doku dosyasında kan donduran itiraf





GÖRÜNTÜLÜ İTİRAF: "KIZ HAMİLE KALDI BEN DE KAFASINA SIKTIM"



Mustafa Türkay Sonel'in en yakınındaki isim olan firari Umut Altaş'ın ağabeyi Silar Altaş'dan da görüntülü itiraf geldi.



Altaş, "İlkay Sonel, "Ben bir kızla birlikte oldum, hamile kaldı" demiş. Ben de Umut'un çok üstüne gittim, sürekli sorguladım. En sonunda 'Umut, nedir bu mevzu?' diye sordum. Bana sadece evet-hayır şeklinde cevaplar verdi. 'Kız hamile mi kalmış?' dedim, 'Evet' dedi. 'Aldırmak istememiş mi?' dedim, 'Evet' dedi. Hep kaçamak cevaplar veriyordu. Anlattığına göre Türkay, 'Kız hamile kaldı, ben de kafasına sıktım' demiş. Bu 'kafasına sıktım' ifadesini birkaç kez tekrar etti. Büyük ihtimalle tek bir mermi sıkmış" ifadelerini kullandı.



Dosyaya eklenen itiraflarla soruşturma daha da derinleştirildi. Açığa alınan Tuncay Sonel gözaltına alındı. Mustafa İlkay Sonel, Zeinal Abakarov (Gülistan'ın sevgilisi), Engin Yücer (Zeinal'ın üvey babası), Cemile Yücer (Zeinal'ın annesi), Gökhan Ertok (İhraç eski polis), Şükrü Eroğlu (Vali Sonel'in koruması), Celal Altaş (Umut Altaş'ın babası), Nurşen Arıkan (Umut Altaş'ın annesi) ve Ferhat Güven (Vali Sonel'le bağlantılı kişi) tutuklandı.