Adalet Bakanı Akın Gürlek TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin konuşan Bakan Gürlek, "Sonuna kadar gidilecek" ifadelerini kullandı.

Gürlek şunları söyledi:

Bizim talimatımızla değil. 2020 yılında işlenmiş, vicdanları tatmin etmeyen bir olaydı. Bizim takdir hakkımız yok, tamamen başsavcılık yürütüyor. Burada yoğun şüpheler var, gerekli işlem yapıldı.

GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDA 12 GÖZALTI Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen, soruşturma dosyası yeniden hareketlendi. Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, olayın aydınlatılması için 7 ilde büyük çaplı bir operasyon düğmesine basıldı. O 12 şüpheli gözaltına alındı. özaltına alınanlar arasında Dönemin Tunceli Valisi olan ve halihazırda İçişleri Bakanlığı Müfettişliği görevini yürüten Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel de yer alıyor.