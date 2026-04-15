Malatya ve Şanlıurfa'da, geçmişte DEAŞ silahlı terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
ADRESLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, geçmişte örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 9 şüphelinin adreslerini belirledi.
SOSYAL MEDYA VE FİNANS BAĞLANTISI
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin sanal medya üzerinden örgütü övücü ve destekleyici paylaşımlar yaptığı ve terör örgütüne maddi destek sağladığı tespit edildi. Bu kapsamda Malatya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
SİLAH, MÜHİMMAT VE ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, 47 fişek, çok sayıda yasaklı yayın, döviz cinsinden para ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İsimleri açıklanmayan 9 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.