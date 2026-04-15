Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda silah, mühimmat, yasaklı yayınlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Şüphelilerin geçmişte örgüt içinde faaliyet yürüttüğü, sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı ve örgüte finansal destek sağladığı belirlendi.

İki ilde DEAŞ operasyonu: silah ve doküman ele geçirildi

SOSYAL MEDYA VE FİNANS BAĞLANTISI

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin sanal medya üzerinden örgütü övücü ve destekleyici paylaşımlar yaptığı ve terör örgütüne maddi destek sağladığı tespit edildi. Bu kapsamda Malatya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.