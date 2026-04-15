DEAŞ’a iki ilde eş zamanlı operasyon: 9 şüpheli gözaltında

Malatya ve Şanlıurfa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde silah, mühimmat ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

  • Malatya ve Şanlıurfa'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
  • Şüphelilerin geçmişte örgüt içinde faaliyet yürüttüğü, sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı ve örgüte finansal destek sağladığı belirlendi.
  • Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda silah, mühimmat, yasaklı yayınlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
  • Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Malatya ve Şanlıurfa'da, geçmişte DEAŞ silahlı terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İki ilde DEAŞ operasyonu: silah ve doküman ele geçirildi

ADRESLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, geçmişte örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 9 şüphelinin adreslerini belirledi.

SOSYAL MEDYA VE FİNANS BAĞLANTISI

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin sanal medya üzerinden örgütü övücü ve destekleyici paylaşımlar yaptığı ve terör örgütüne maddi destek sağladığı tespit edildi. Bu kapsamda Malatya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SİLAH, MÜHİMMAT VE ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, 47 fişek, çok sayıda yasaklı yayın, döviz cinsinden para ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İsimleri açıklanmayan 9 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İsa Aras Mersinli önceden arkadaşlarını tehdit etmiş: Sizi öldüreceğim | Ayser Çalık Ortaokulu faciasına yeni detay
İsa Aras Mersinli önceden arkadaşlarını tehdit etmiş

