Asıl "ahlak yasası" CHP'ye lazım: Belediyelerden yolsuzluk ve rüşvet fışkırıyor

Parti kürsüsünden dürüstlük nutukları atan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendi belediye başkanlarının karıştığı usulsüzlüklere karşı üç maymunu oynuyor. Belediye bütçesiyle yapılan lüks tatiller, eş-dost-akraba kontenjanından doldurulan bankamatik memurları ve imar vurgunları karşısında sessiz kalan CHP yönetimi, "Asıl ahlak yasası CHP'ye lazım" dedirtiyor.

  • CHP'li belediyelerde rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve cinsel saldırı iddialarını içeren suç dosyaları artış gösterdi.
  • Çıkar amaçlı suç örgütü kurmaktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için Silivri Cezaevi önünde destek çadırları kuruldu.
  • Rüşvet ve suç örgütü üyeliğiyle tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey için CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanları destek yürüyüşü düzenledi.
  • Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin 16 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel içerikli mesaj attığı iddiasıyla ilgili mağdur aileye şikayeti geri çekmesi için baskı yapıldığı ileri sürüldü.
  • Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Taylan Şanlı hakkında bir belediye çalışanına yönelik cinsel saldırı ve şantaj iddiaları ortaya atıldı.

CHP'li belediyelerden yükselen lağım kokuları artık saklanamaz boyuta ulaştı. Yerel seçimlerin ardından şeffaflık sözü veren CHP, kısa sürede rüşvet çarkları, bankamatik memurları ve yüz kızartıcı suçlarla anılır hale geldi.

Özgür Özel'in ʺAhlakʺ söylemi skandalların gölgesinde kaldı.

AHLAK YASASI CHP'YE LAZIM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), tarihindeki en derin 'etik kriz' dönemlerinden birini yaşıyor. Yerel yönetimlerde rüşvetten irtikaba, ihaleye fesat karıştırmaktan cinsel saldırıya kadar uzanan suç dosyaları her geçen gün kabarırken, CHP Genel Merkezi'nin bu isimlere "siyasi zırh" olması toplumun tepkisini çekiyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün partisinin grup toplantısında kürsüden yaptığı "Siyasi Ahlak Yasası" çıkışı ise, CHP'deki skandalları görmezden gelen bir "siyasi pişkinlik" içinde olduğu yorumlarına yol açtı.

AHLAKİ SAVRULMA
"Siyasi Ahlak Yasası" getirmekten bahseden Özel'in, kendi belediye başkanlarının sevgililerine belediye bütçesinden tatil yaptırmasını, bankamatik memuru olarak işe başlatması ve imar vurgunlarını görmezden gelmesi "Asıl ahlak yasası CHP'ye lazım" dedirtti.

Eskiden "yolsuzluk yapan kapı dışarı" diyen CHP geleneğinin bugün yolsuzluk ve yüz kızartıcı suç dosyalarını "mağduriyet" ambalajıyla halka pazarlamaya çalışması da CHP'deki kurumsal çürümenin göstergesi oldu.

CHP yönetimi, partideki etik bariyerleri yıkarak hakkında somut deliller bulunan isimleri meydanlarda aklama yarışına girdi

İMAMOĞLU İÇİN CEZAEVİ ÖNÜNDE MAKET HÜCRE
Yolsuzluk ve çıkar amaçlı suç örgütü kurmaktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için önce Saraçhane'de mitingler düzenleyen CHP, işi Silivri Cezaevi önüne destek çadırları kurmaya ve İmamoğlu'nun hücresini temsil eden yapılar inşa etmeye kadar vardırdı.

Silivri'de "Ekremci" akıl tutulması! CHP hücreyi türbe yaptı... CHP'liler boş yatağa saygı duruşunda bulundu

Ancak suç dosyasındaki delillere rağmen sürdürülen eylemler, vatandaş nezdinde inandırıcılığı kalmadığı anlaşılınca sona erdi.

BURSA'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE YÜRÜYÜŞLÜ DESTEK
Rüşvet ve suç örgütü üyeliğiyle tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey için CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarının katılımıyla destek yürüyüşleri yapıldı.

UŞAK'TA ÇADIR KURULDU
Ankara'da lüks bir otelde 21 yaşındaki sevgilisiyle basılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım için de belediye önünde çadırlar kuruldu. Ancak halk, skandalın boyutu karşısında CHP yönetiminin yapmaya çalıştığı algı çalışmasına ilgi göstermedi.

Uşak’ta rezalete sessiz kalındı: CHP’nin kurduğu çadır halktan ilgi görmedi

TACİZCİLERE VE YÜZ KIZARTICI SUÇLARA 'HAMİLİK' DÖNEMİ

CHP'deki yozlaşma sadece mali suçlarla sınırlı kalmadı. Partideki "kadın hakları" söylemi, vekillerin taciz vakaları karşısında suspus olması ile lafta kaldı.

GİRESUN SKANDALI
16 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel içerikli mesajlar atan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede için CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş bizzat devreye girmişti. Mağdur aileye şikâyeti geri çekmesi için baskı yapıldığı iddia edilirken, taciz şüphelisi Başkan Dede adliyede "zafer" sloganlarıyla karşılanmıştı.

Taciz davasında siyasi baskı iddiası: "Şikayeti çekmemizi istediler"

CHP'li Muhittin Böcek ve ABB Meclis Üyesi Taylan Şanlı.

ANTALYA'DA CİNSEL SALDIRI REZALETİ
Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Taylan Şanlı'nın bir belediye çalışanına yönelik cinsel saldırı ve şantaj iddiaları karşısında Genel Merkez sessizliğe gömüldü. Mağdur kadının kapıları üzerine kilitlediği iddiası dahi disiplin mekanizmasını harekete geçirmeye yetmedi.

CHP'li meclis üyesi Taylan Şanlı’dan belediye çalışanına taciz

