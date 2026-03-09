CHP yönetimi, partideki etik bariyerleri yıkarak hakkında somut deliller bulunan isimleri meydanlarda aklama yarışına girdi



İMAMOĞLU İÇİN CEZAEVİ ÖNÜNDE MAKET HÜCRE

Yolsuzluk ve çıkar amaçlı suç örgütü kurmaktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için önce Saraçhane'de mitingler düzenleyen CHP, işi Silivri Cezaevi önüne destek çadırları kurmaya ve İmamoğlu'nun hücresini temsil eden yapılar inşa etmeye kadar vardırdı. Silivride Ekremci akıl tutulması! CHP hücreyi türbe yaptı... CHPliler boş yatağa saygı duruşunda bulundu Silivri'de "Ekremci" akıl tutulması! CHP hücreyi türbe yaptı... CHP'liler boş yatağa saygı duruşunda bulundu Ancak suç dosyasındaki delillere rağmen sürdürülen eylemler, vatandaş nezdinde inandırıcılığı kalmadığı anlaşılınca sona erdi.

BURSA'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE YÜRÜYÜŞLÜ DESTEK

Rüşvet ve suç örgütü üyeliğiyle tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey için CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarının katılımıyla destek yürüyüşleri yapıldı.

UŞAK'TA ÇADIR KURULDU

Ankara'da lüks bir otelde 21 yaşındaki sevgilisiyle basılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım için de belediye önünde çadırlar kuruldu. Ancak halk, skandalın boyutu karşısında CHP yönetiminin yapmaya çalıştığı algı çalışmasına ilgi göstermedi. Uşak’ta rezalete sessiz kalındı: CHP’nin kurduğu çadır halktan ilgi görmedi Uşak’ta rezalete sessiz kalındı: CHP’nin kurduğu çadır halktan ilgi görmedi TACİZCİLERE VE YÜZ KIZARTICI SUÇLARA 'HAMİLİK' DÖNEMİ CHP'deki yozlaşma sadece mali suçlarla sınırlı kalmadı. Partideki "kadın hakları" söylemi, vekillerin taciz vakaları karşısında suspus olması ile lafta kaldı.