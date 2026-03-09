CHP'li belediyelerden yükselen lağım kokuları artık saklanamaz boyuta ulaştı. Yerel seçimlerin ardından şeffaflık sözü veren CHP, kısa sürede rüşvet çarkları, bankamatik memurları ve yüz kızartıcı suçlarla anılır hale geldi.
AHLAK YASASI CHP'YE LAZIM
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), tarihindeki en derin 'etik kriz' dönemlerinden birini yaşıyor. Yerel yönetimlerde rüşvetten irtikaba, ihaleye fesat karıştırmaktan cinsel saldırıya kadar uzanan suç dosyaları her geçen gün kabarırken, CHP Genel Merkezi'nin bu isimlere "siyasi zırh" olması toplumun tepkisini çekiyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün partisinin grup toplantısında kürsüden yaptığı "Siyasi Ahlak Yasası" çıkışı ise, CHP'deki skandalları görmezden gelen bir "siyasi pişkinlik" içinde olduğu yorumlarına yol açtı.
AHLAKİ SAVRULMA
"Siyasi Ahlak Yasası" getirmekten bahseden Özel'in, kendi belediye başkanlarının sevgililerine belediye bütçesinden tatil yaptırmasını, bankamatik memuru olarak işe başlatması ve imar vurgunlarını görmezden gelmesi "Asıl ahlak yasası CHP'ye lazım" dedirtti.
Eskiden "yolsuzluk yapan kapı dışarı" diyen CHP geleneğinin bugün yolsuzluk ve yüz kızartıcı suç dosyalarını "mağduriyet" ambalajıyla halka pazarlamaya çalışması da CHP'deki kurumsal çürümenin göstergesi oldu.
CHP yönetimi, partideki etik bariyerleri yıkarak hakkında somut deliller bulunan isimleri meydanlarda aklama yarışına girdi
İMAMOĞLU İÇİN CEZAEVİ ÖNÜNDE MAKET HÜCRE
Yolsuzluk ve çıkar amaçlı suç örgütü kurmaktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için önce Saraçhane'de mitingler düzenleyen CHP, işi Silivri Cezaevi önüne destek çadırları kurmaya ve İmamoğlu'nun hücresini temsil eden yapılar inşa etmeye kadar vardırdı.
Ancak suç dosyasındaki delillere rağmen sürdürülen eylemler, vatandaş nezdinde inandırıcılığı kalmadığı anlaşılınca sona erdi.
BURSA'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE YÜRÜYÜŞLÜ DESTEK
Rüşvet ve suç örgütü üyeliğiyle tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey için CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarının katılımıyla destek yürüyüşleri yapıldı.
UŞAK'TA ÇADIR KURULDU
Ankara'da lüks bir otelde 21 yaşındaki sevgilisiyle basılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım için de belediye önünde çadırlar kuruldu. Ancak halk, skandalın boyutu karşısında CHP yönetiminin yapmaya çalıştığı algı çalışmasına ilgi göstermedi.
TACİZCİLERE VE YÜZ KIZARTICI SUÇLARA 'HAMİLİK' DÖNEMİ
CHP'deki yozlaşma sadece mali suçlarla sınırlı kalmadı. Partideki "kadın hakları" söylemi, vekillerin taciz vakaları karşısında suspus olması ile lafta kaldı.
GİRESUN SKANDALI
16 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel içerikli mesajlar atan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede için CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş bizzat devreye girmişti. Mağdur aileye şikâyeti geri çekmesi için baskı yapıldığı iddia edilirken, taciz şüphelisi Başkan Dede adliyede "zafer" sloganlarıyla karşılanmıştı.
ANTALYA'DA CİNSEL SALDIRI REZALETİ
Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Taylan Şanlı'nın bir belediye çalışanına yönelik cinsel saldırı ve şantaj iddiaları karşısında Genel Merkez sessizliğe gömüldü. Mağdur kadının kapıları üzerine kilitlediği iddiası dahi disiplin mekanizmasını harekete geçirmeye yetmedi.
(Haber: Barış Savaş- SABAH)