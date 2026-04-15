Çiğli Atık Su Arıtma Tesisinde can veren işçi Sabri Kılınç’ın ailesi, cenazeyi çıkarmak için 40 bin lira vinç parası ödemek zorunda kaldı.

'KOLTUĞU DAHA FAZLA KİRLETME'

Vinç firması tarafından kesilmiş fatura ile ödeme makbuzunu paylaşarak Tugay'ın yalan söylediğini ifade eden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Elimizde kapı gibi fatura var. Cemil Tugay yalan söylüyor. O acılı aile, belediyenin gelmeyen yardımını beklemek yerine vinci kendi buldu. O vincin bedelini İZBB değil, aile kendi cebinden ödedi. O koltuğu daha fazla kirletmeyin ve derhal istifa edin" dedi.

