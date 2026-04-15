İZSU’da ihmal Cemil’de inkar: Vicdanın faturası 40 bin lira! Yalana makbuz

İzmir’de Çiğli Belediyesi personeli Sabri Kılınç’ın çamur çukuruna düşerek hayatını kaybetmesinin ardından büyük skandal patlak verdi. İZSU’nun ihmaliyle ölen işçiyi çıkarmak için çağrılan vincin parasını ailenin ödediği belgelendi. Aileyi yalanlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ortaya çıkan faturayla köşeye sıkıştı. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, aileyi yalanlamaya kalkan Tugay’ı istifaya davet etti.

  • İzmir Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nde 1 Nisan'da kamyonuyla çamur çukuruna yuvarlanarak ölen 38 yaşındaki Sabri Kılınç'ın cenazesini çıkarmak için kullanılan vincin faturasının aileye ödetildiği ortaya çıktı.
  • AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, vinç firması tarafından kesilen fatura ve ödeme makbuzunu paylaşarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ailenin ödeme yapmadığı yönündeki açıklamasını yalanladı.
  • Ölen işçinin eşi Ulkiye Kılınç, kamyonu ve eşinin cansız bedenini çamur dolu çukurdan çıkarmak için aile olarak 40 bin TL'ye vinç kiraladıklarını söyledi.
  • Cemil Tugay, vincin İZSU görevlileri tarafından çağrıldığını ve ailenin ödeme yapmadığını iddia etti.
  • AK Parti Grubu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Sabri Kılınç'ın ölümüne ilişkin soru önergesi vererek ihmal iddialarının araştırılmasını istedi.

İzmir'de 1 Nisan günü yaşanan trajik iş cinayeti, Çiğli Belediyesi ve İZSU yönetiminin ihmaller zincirini gözler önüne sererken, ölen işçinin cenazesini çamurdan çıkarmak için çağrılan vincin faturasının bile acılı aileye ödetildiği ortaya çıktı.

İZSU ÇAMURA BATTI

Çiğli Atık Su Arıtma Tesisine atık dökerken kamyonuyla çamur çukuruna yuvarlanarak can veren 38 yaşındaki Sabri Kılınç'ın ölümüyle ilgili tartışmalar büyüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, cenazeyi çıkarmak için çağrılan vincin parasını ailenin ödediği yönündeki iddiaları yalanlamıştı. Ancak AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, vinç firması tarafından kesilen faturayı kamuoyuyla paylaşarak Tugay'ın gerçeği sakladığını belgeledi.

Çiğli Atık Su Arıtma Tesisinde can veren işçi Sabri Kılınç’ın ailesi, cenazeyi çıkarmak için 40 bin lira vinç parası ödemek zorunda kaldı.

'KOLTUĞU DAHA FAZLA KİRLETME'

Vinç firması tarafından kesilmiş fatura ile ödeme makbuzunu paylaşarak Tugay'ın yalan söylediğini ifade eden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Elimizde kapı gibi fatura var. Cemil Tugay yalan söylüyor. O acılı aile, belediyenin gelmeyen yardımını beklemek yerine vinci kendi buldu. O vincin bedelini İZBB değil, aile kendi cebinden ödedi. O koltuğu daha fazla kirletmeyin ve derhal istifa edin" dedi.

Çiğli Belediyesi'ndeki ihmal can aldı, vinç faturası acılı aileye kesildi

BELEDİYE UYUDU AİLE VİNÇ TUTTU

Kazanın ihmal sonucu gerçekleştiğini iddia eden aile, İZSU'yu gerekli önlemleri almamakla suçladı. Yaşadıkları mağduriyeti anlatan acılı eş Ulkiye Kılınç, kamyonu ve eşinin cansız bedenini çamur dolu çukurdan çıkarmak için aile olarak 40 bin TL'ye vinç kiraladıklarını söyledi.

Ulkiye Kılınç (Fotoğraf: AA)

'EVİMİ SATARIM PEŞİNİ BIRAKMAM'

Hukuki mücadeleyi sürdüreceğinin altını çizen acılı baba Bekir Kılınç konuya, "Para bulamazsam evimi satacağım ama bu işin peşini bırakmayacağım. O faturayı da elimden alamazlar, savcılığa sunacağım" sözleriyle işaret etti.

Bekir Kılınç (Fotoğraf: AA)

VİCDANSIZ İNKAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, acılı ailenin ifadelerini inkara kalkıştı. CHP'li Tugay, "Vinç, babasının eşliğinde İZSU görevlileri tarafından çağrıldı. Bir an önce müdahale edilmesi açısından daha yakında olan vinç çağrıldı. Aile o vince para ödemedi. Çağıran onlar değil" iddiasını öne sürdü.

Cemil Tugay

Yaşanan skandalın ardından İZBB Meclisinde AK Parti Grubu, Sabri Kılınç'ın ölümüne ilişkin soru önergesi verip ihmal iddialarının araştırılmasını istedi.

