İzmir'de 1 Nisan günü yaşanan trajik iş cinayeti, Çiğli Belediyesi ve İZSU yönetiminin ihmaller zincirini gözler önüne sererken, ölen işçinin cenazesini çamurdan çıkarmak için çağrılan vincin faturasının bile acılı aileye ödetildiği ortaya çıktı.
İZSU ÇAMURA BATTI
Çiğli Atık Su Arıtma Tesisine atık dökerken kamyonuyla çamur çukuruna yuvarlanarak can veren 38 yaşındaki Sabri Kılınç'ın ölümüyle ilgili tartışmalar büyüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, cenazeyi çıkarmak için çağrılan vincin parasını ailenin ödediği yönündeki iddiaları yalanlamıştı. Ancak AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, vinç firması tarafından kesilen faturayı kamuoyuyla paylaşarak Tugay'ın gerçeği sakladığını belgeledi.
'KOLTUĞU DAHA FAZLA KİRLETME'
Vinç firması tarafından kesilmiş fatura ile ödeme makbuzunu paylaşarak Tugay'ın yalan söylediğini ifade eden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Elimizde kapı gibi fatura var. Cemil Tugay yalan söylüyor. O acılı aile, belediyenin gelmeyen yardımını beklemek yerine vinci kendi buldu. O vincin bedelini İZBB değil, aile kendi cebinden ödedi. O koltuğu daha fazla kirletmeyin ve derhal istifa edin" dedi.
BELEDİYE UYUDU AİLE VİNÇ TUTTU
Kazanın ihmal sonucu gerçekleştiğini iddia eden aile, İZSU'yu gerekli önlemleri almamakla suçladı. Yaşadıkları mağduriyeti anlatan acılı eş Ulkiye Kılınç, kamyonu ve eşinin cansız bedenini çamur dolu çukurdan çıkarmak için aile olarak 40 bin TL'ye vinç kiraladıklarını söyledi.
'EVİMİ SATARIM PEŞİNİ BIRAKMAM'
Hukuki mücadeleyi sürdüreceğinin altını çizen acılı baba Bekir Kılınç konuya, "Para bulamazsam evimi satacağım ama bu işin peşini bırakmayacağım. O faturayı da elimden alamazlar, savcılığa sunacağım" sözleriyle işaret etti.
VİCDANSIZ İNKAR
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, acılı ailenin ifadelerini inkara kalkıştı. CHP'li Tugay, "Vinç, babasının eşliğinde İZSU görevlileri tarafından çağrıldı. Bir an önce müdahale edilmesi açısından daha yakında olan vinç çağrıldı. Aile o vince para ödemedi. Çağıran onlar değil" iddiasını öne sürdü.
Yaşanan skandalın ardından İZBB Meclisinde AK Parti Grubu, Sabri Kılınç'ın ölümüne ilişkin soru önergesi verip ihmal iddialarının araştırılmasını istedi.