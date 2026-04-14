İkinci ABD-İran müzakereleri öncesi Pakistan Başbakanı Türkiye'yi ziyaret edecek

ABD ile İran arasındaki kritik müzakerelerin ikinci turu öncesi diplomasi trafiği hız kazandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye’yi kapsayan kritik ziyaret turuna çıkması bekleniyor.

İkinci ABD-İran müzakereleri öncesi Pakistan Başbakanı Türkiye'yi ziyaret edecek
  • ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin ikinci turunun önümüzdeki iki gün içinde Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılabileceğini açıkladı.
  • Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bugün Suudi Arabistan'ı, ardından Katar'ı ve 16-17 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek.
  • Şerif'in ziyaretlerinde ABD-İran müzakerelerindeki gelişmeleri ele alması bekleniyor.

ABD ve İran arasındaki müzakerelerin ikinci turunun Pakistan'da yapılması beklendiği dönemde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, bugün ilk olarak Suudi Arabistan'ı, ardından Katar'ı ve son olarak 16 Nisan ya da 17 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanıyor.

İkinci ABD-İran müzakereleri öncesi Pakistan Başbakanı Türkiye'yi ziyaret edecek-2

Şerif'in görüşmelerinde ABD-İran müzakerelerindeki gelişmeleri ele alması bekleniyor.

TRUMP'TAN MÜZAKERE AÇIKLAMASI
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin ikinci turuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki iki gün içinde bir şeyler olabilir" ifadelerini kullanmış, ikinci turun da Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılabileceğini aktarmıştı.

