CHP'de 'para kulesi' skandalında yeni gelişme | İstanbul il binası davasına erteleme

CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alımına ilişkin İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dava 16 Aralık 2026 tarihine ertelendi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu'nun 2014 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde suç örgütünün temelini attığı iddia edildi.
  • CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sırasında ortaya çıkan para sayma görüntüleri örgütün ilk faaliyeti olarak gösterildi.
  • CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alımına ilişkin dava İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
  • Mahkeme duruşmayı 16 Aralık 2026 tarihine erteledi.

'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' iddianamesine göre Ekrem İmamoğlu, örgütün temelini 2014 Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde atarken, örgüt, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alma sürecindeki para sayma görüntüleriyle ilk görüntüsünü verdi.

İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş o paraları böyle saydı

Kamuoyunda para kulesi skandalı olarak bilinen skandal yargıya taşındı.

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasının şaibeli satın alımına ilişkin İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava ertelendi.

Dava duruşması 16 Aralık 2026 tarihine görülecek.

