CHP’de paradan kule ’Eko’sistemi! İmamoğlu’nun müdürü Tuncay Yılmaz yine başrolde: Yerde sürüklenen içi para dolu ikinci valiz

Yılmaz, bir başka görüntü de yeni getirilen içi para dolu bir çantayı taşımayıp sürükleyerek çekiştirmişti. ŞAİBE ŞİŞLİ VE KÜÇÜKÇEKMECE'YE DE SIÇRADI CHP 'deki deste deste şaibe İBB'nin yanı sıra CHP'li Şişli, Küçükçekmece ve Maltepe Belediyesi'ne de sıçradı...

Para sayma görüntülerinde Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı ve Maltepe Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Melih Morsünbül'ün olduğu tespit edildi.

CHPdeki paradan kulede bir isim daha deşifre oldu: Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebinin oğlu Serkan Çebi de odada





TEHDİT: 2 MİLYON VERMEZSEN YATIRIMLARIN DURUR



Paradan kule skandalının bir de tehdit boyutu var... İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in "2 milyon vereceksin yoksa yatırımlarını durduruz" diyerek Metin Gül isimli bir müteahhidi tehdit ettiği öğrenildi. 'Beyan sahibi' sıfatıyla ifade veren Avukat Gökhan Taşkapan, ofise 3 saat boyunca para geldiğini ayrıca kapalı halde iki çantanın daha getirildiğini söyledi. Taşkapan, Fatih Keleş'in paraları not aldığını ifade ederek İBB'den ofise 1 milyon lira geldiğini söyledi.