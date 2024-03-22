CHP’de paradan kule ’Eko’sistemi! İmamoğlu’nun müdürü Tuncay Yılmaz yine başrolde: Yerde sürüklenen içi para dolu ikinci valiz

CHP'deki paradan kule skandalı boyut kazanarak büyüyor. Kirli paranın kaynağının Ekrem İmamoğlu olduğu kanıtlandı.
Parayı Turan Taşkın Özer'den aldığını itiraf eden Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş, paraları taşıma sürecinde kendisine İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yardım ettiğini söyledi.
PARADAN KULEDE 'EKREM' ELİ
Bilindiği üzere Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun has adamı ve CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu başkanı... Ortaya çıkan bu durumla şaibeli paranın merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğu tescillenmiş oldu.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın satın alımında kullanıldığı iddia edilen paralara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
İMAMOĞLU'NUN MÜDÜRÜ YİNE BAŞROLDE!
Söz konusu görüntülerde, içi para dolu bir çantanın Ekrem İmamoğlu'nun şirketinin müdürü Tuncay Yılmaz tarafından sürüklenerek taşınması ve sonrasında paranın hızlıca sayıldığı anlar yer alıyor.