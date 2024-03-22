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CHP'de paradan kule 'Eko'sistemi! İmamoğlu'nun müdürü Tuncay Yılmaz yine başrolde: Yerde sürüklenen içi para dolu ikinci valiz

CHP'de paradan kule skandalı boyut kazanarak büyüyor. Kara paranın merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğu tescillenirken balya balya şaibeye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, içi para dolu bir çantanın Ekrem İmamoğlu'nun şirketinin müdürü Tuncay Yılmaz tarafından sürüklenerek taşınması ve sonrasında paranın hızlıca sayıldığı anlar yer alıyor. Yılmaz, bir başka görüntü de yeni getirilen içi para dolu bir çantayı taşımayıp sürükleyerek çekiştirmişti.

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 14:21 Güncelleme 22 Mart 2024, 14:39
CHP’de paradan kule ’Eko’sistemi! İmamoğlu’nun müdürü Tuncay Yılmaz yine başrolde: Yerde sürüklenen içi para dolu ikinci valiz

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CHP'deki paradan kule skandalı boyut kazanarak büyüyor. Kirli paranın kaynağının Ekrem İmamoğlu olduğu kanıtlandı.

Parayı Turan Taşkın Özer'den aldığını itiraf eden Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş, paraları taşıma sürecinde kendisine İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yardım ettiğini söyledi.

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PARADAN KULEDE 'EKREM' ELİ

Bilindiği üzere Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun has adamı ve CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu başkanı... Ortaya çıkan bu durumla şaibeli paranın merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğu tescillenmiş oldu.

CHP'deki paradan kulede yeni görüntü!


YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın satın alımında kullanıldığı iddia edilen paralara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.


İMAMOĞLU'NUN MÜDÜRÜ YİNE BAŞROLDE!

Söz konusu görüntülerde, içi para dolu bir çantanın Ekrem İmamoğlu'nun şirketinin müdürü Tuncay Yılmaz tarafından sürüklenerek taşınması ve sonrasında paranın hızlıca sayıldığı anlar yer alıyor.

CHPdeki şaibede yeni görüntü! Balya balya para dolu çanta ağır geldi, sürükleyerek götürdü... Başrolde İmamoğlunun müdürüCHPdeki şaibede yeni görüntü! Balya balya para dolu çanta ağır geldi, sürükleyerek götürdü... Başrolde İmamoğlunun müdürü



Yılmaz, bir başka görüntü de yeni getirilen içi para dolu bir çantayı taşımayıp sürükleyerek çekiştirmişti.


ŞAİBE ŞİŞLİ VE KÜÇÜKÇEKMECE'YE DE SIÇRADI

CHP'deki deste deste şaibe İBB'nin yanı sıra CHP'li Şişli, Küçükçekmece ve Maltepe Belediyesi'ne de sıçradı...

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Para sayma görüntülerinde Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı ve Maltepe Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Melih Morsünbül'ün olduğu tespit edildi.

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TEHDİT: 2 MİLYON VERMEZSEN YATIRIMLARIN DURUR

Paradan kule skandalının bir de tehdit boyutu var... İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in "2 milyon vereceksin yoksa yatırımlarını durduruz" diyerek Metin Gül isimli bir müteahhidi tehdit ettiği öğrenildi. 'Beyan sahibi' sıfatıyla ifade veren Avukat Gökhan Taşkapan, ofise 3 saat boyunca para geldiğini ayrıca kapalı halde iki çantanın daha getirildiğini söyledi. Taşkapan, Fatih Keleş'in paraları not aldığını ifade ederek İBB'den ofise 1 milyon lira geldiğini söyledi.

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