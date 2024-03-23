CHP’de paradan kule skandalında her taşın altından Ekrem İmamoğlu’nun ’arkadaşım’ dediği isimler çıkıyor! İşte isim isim o liste

T ürkiye'nin günlerdir konuştuğu CHP'nin para kulesi rezaletinde her gün farklı CHP'li isimler görüntülerden tespit edildi. Avukat Gökhan Taşkapan'ın ofisinde çekilen görüntülerdeki isimlerin 'Olayla ilgim yok' diyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun yakınları olması soru işaretlerini daha da artırdı.

Paraları ofise getiren İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş açılan soruşturma kapsamında verdiği ifadede CHP İstanbul milletvekili Turan Taşkın Özer'i işaret ederek "Paraları ondan aldım" dedi. CHP'de hiçbir fiili görevi olmamasına rağmen para sayımında aktif rol oynayan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Keleş'le birlikte ofise para getiren isimdi.

CHP'nin eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz da para sayımına katıldı.

Deste deste paralar 3 saat boyunca bavul ve valizlerle parçalar halinde ofise getirildi.

Getirilen paraları tek tek not alan isim Fatih Keleş'ti. CHP'nin İstanbul'daki ilçe belediyelerinden de ofise para taşındı. İl binasının satın alınmasıyla ilgili ilk görüşmelerinde CHP'li Sarıyer Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştiği öğrenildi.

PARAYI GETİRENLER

FATİH KELEŞ

'Kafa Koparan' lakaplı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun uzun yıllardır danışmanlığını yapıyor. CHP'nin İBB Meclis üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı da olan Keleş 2021'de baba Hasan İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'la birlikte Edremit Belediyesi üzerinden Kaz Dağları'nda arsa almıştı.