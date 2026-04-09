CHP'li meclis üyesini kovdular silahların hedefi oldular! Beylikdüzü'nde restorana kurşun | İntikam saldırısı mı?

CHP Bodrum Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman’ın kibir krizine girip “Ben belediye başkan yardımcısıyım” diyerek olay çıkardığı, ardından darp edilerek kovulduğu Beylikdüzü’ndeki restoran sabah saatlerinde motosikletli saldırganlar tarafından kurşunlandı. Saldırıda ölen yada yaralanan olmadı.

  • İstanbul Beylikdüzü'nde CHP'li Bodrum Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman'ın geçen ay darp edilerek kovulduğu restoran sabah saatlerinde motosikletli saldırganlar tarafından kurşunlandı.
  • Adnan Kahveci Mahallesi Erenler Caddesi'ndeki restorana saat 07.00 sıralarında düzenlenen silahlı saldırıda içeride bulunanlar yara almadan kurtuldu.
  • Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
  • Nadir Ataman geçtiğimiz ay restoranda garsonlarla tartışmış ve darp edilerek restorandan kovulmuştu.
  • Ataman'ın yanında bulunan kişinin CHP'den Esenyurt Belediye Başkan adayı olup adaylığını Ahmet Özer'e devreden Ali Gökmen olduğu öğrenildi.

Örgütsel soruşturmalarla çalkalanan CHP bu defa silahlı saldırıyla gündemde.

KİBİR KRİZİ, DARP VE KURŞUN

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde CHP'li Muğla Bodrum Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman'ın darp edilerek kovulduğu restoran, sabah saatlerinde kurşunlandı.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Erenler Caddesi'nde bulunan restoran, sabah 07.00 sıralarından motosikleti saldırganların hedefi oldu. Restoran önüne motosikletle gelen şahıslar, kurşun yağdırdı.

Saldırı esnasında restoranın açık olduğu, içeride bulunanları yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Restorana yönelik kurşunlu gözdağı, intikam saldırısı şüphesini doğurdu.

NE OLMUŞTU

CHP Bodrum Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman, geçtiğimiz ay restoranda garsonlarla tartışma yaşamış, "Ben belediye başkan yardımcısıyım" diyen Ataman, darp edilerek restorandan kovulmuştu.

Ataman'ın yanındaki ismin CHP'den Esenyurt Belediye Başkan adayı olup daha sonra adaylığını Ahmet Özer'e devretmek zorunda kalan Ali Gökmen olduğu öğrenilmişti.

Beylikdüzü'nde CHP'li meclis üyesi yaka paça dışarı atıldı!

'KÜFÜRBAZ SARHOŞUN PARTİSİNE BAKMAM'

Restoranın, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen ve İmamoğlu'nun Paris turuna katılan Halis Kahriman'ın kardeşi Ömer Kahriman'a ait olduğu belirlenmişti. Kahriman CHP'li Nadir Ataman'ı mekandan kovduktan sonra "Ben Makam mevkiye bakmam sarhoş olup gelip benim mekanımda hiç kimse küfür edemez" paylaşımı yapmıştı.

Beylikdüzünde yaka paça kelle paça! Dayak yiyen CHPli Nadir Ataman dayak atan İmamoğlunun müteahhidi Kahriman

