Ataman'ın yanında bulunan kişinin CHP'den Esenyurt Belediye Başkan adayı olup adaylığını Ahmet Özer'e devreden Ali Gökmen olduğu öğrenildi.

Örgütsel soruşturmalarla çalkalanan CHP bu defa silahlı saldırıyla gündemde.

KİBİR KRİZİ, DARP VE KURŞUN

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde CHP'li Muğla Bodrum Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman'ın darp edilerek kovulduğu restoran, sabah saatlerinde kurşunlandı.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Erenler Caddesi'nde bulunan restoran, sabah 07.00 sıralarından motosikleti saldırganların hedefi oldu. Restoran önüne motosikletle gelen şahıslar, kurşun yağdırdı.

Saldırı esnasında restoranın açık olduğu, içeride bulunanları yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Restorana yönelik kurşunlu gözdağı, intikam saldırısı şüphesini doğurdu.

Bodrum belediye meclis üyesinin kovulduğu restorana silahlı saldırı

NE OLMUŞTU

CHP Bodrum Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman, geçtiğimiz ay restoranda garsonlarla tartışma yaşamış, "Ben belediye başkan yardımcısıyım" diyen Ataman, darp edilerek restorandan kovulmuştu.

Ataman'ın yanındaki ismin CHP'den Esenyurt Belediye Başkan adayı olup daha sonra adaylığını Ahmet Özer'e devretmek zorunda kalan Ali Gökmen olduğu öğrenilmişti.

Beylikdüzü'nde CHP'li meclis üyesi yaka paça dışarı atıldı!

'KÜFÜRBAZ SARHOŞUN PARTİSİNE BAKMAM'

Restoranın, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen ve İmamoğlu'nun Paris turuna katılan Halis Kahriman'ın kardeşi Ömer Kahriman'a ait olduğu belirlenmişti. Kahriman CHP'li Nadir Ataman'ı mekandan kovduktan sonra "Ben Makam mevkiye bakmam sarhoş olup gelip benim mekanımda hiç kimse küfür edemez" paylaşımı yapmıştı.