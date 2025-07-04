20 MİLYONLUK ADAYLIK TARİFESİ

Skandalın boyutları sadece Antalya ile sınırlı kalmadı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığıtarafından yürütülen bir başka soruşturmada, CHP'li belediyelerde "adaylık fonu" oluşturulduğu deşifre edildi. İddianameye yansıyan bilgilere göre, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın, bir sonraki seçimde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını "garantilemek" amacıyla bürokrasiyi bir finans kaynağına dönüştürdüğü ve 20 milyon avrolukhedef belirlediği iddia ediliyor.

DAİRE VE NAKİT PARA İTİRAFLARI

Öte yandan, belediye soruşturması kapsamında itirafçı olan Halil Tolga Ayvazoğlu, Muhittin Böcek'in kendisinden Ali Mahir Başarır'a hediye etmek üzere bir daire talep ettiğini öne sürdü. Ayvazoğlu ayrıca, Böcek'in adaylığı kesinleştikten sonra Ali Mahir Başarır'a 10 milyon lira nakit parayı elden verdiğini kendisine söylediğini iddia etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise CHP'nin bu iddiaları "sahte tapu" tartışmalarıyla perdelemeye çalıştığını, ancak Muhittin Böcek'in "itirafçı olma" ihtimalinin partiyi kurumsal çıkmaza sürüklediğini belirtti.