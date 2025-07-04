Yolsuzluk ve rüşvet tutuklusu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in şoförleri Aydın Günaydın ve Özer Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.
Halen tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in yakın ekibine yönelik bu operasyonun ardından, iki ismin ifadeleri alınmak üzere İstanbul'a getirileceği öğrenildi.
MANİSA'DAKİ ŞAİBELİ BENZİLİK TEMASI
Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici iddialardan biri, Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Manisa ziyaretiyle ilgiliydi.
PTS kayıtlarına göre Böcek, beraberindeki öncü ve artçı Audi A8L ile Skoda Superb marka araçlarla Antalya'dan ayrılarak Manisa'ya ulaştı. Bu ziyarette, Böcek'in yeniden aday gösterilmesi karşılığında bir benzin istasyonunda 20 milyon dolarlık rüşveti elden teslim ettiği ileri sürüldü. Paranın, "Ekrem İmamoğlu'nun kasası" olarak nitelendirilen CHP PM üyesi Baki Aydönertarafından teslim alındığı iddialar arasında yer alıyor.
ÖZEL VE BÖCEK ARASINDA ÇELİŞKİ
Bu ziyaretle ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özelile Muhittin Böcek'in ifadeleri arasındaki çelişkiler gündemine oturmuştu. Özgür Özel, Böcek'in o tarihlerde Manisa'nın "yakınından bile geçmediğini" iddia etse de; hem PTS kayıtları hem de Böcek'in sosyal medya paylaşımları bu savunmayı yalanladı. Nitekim Muhittin Böcek, cezaevinde kendisini ziyaret eden Antalya Milletvekili Cavit Arı'ya verdiği ifadede, Özgür Özel'in ricası üzerine projelerini anlatmak için bir ekiple birlikte Manisa'ya gittiğini bizzat itiraf etti.
20 MİLYONLUK ADAYLIK TARİFESİ
Skandalın boyutları sadece Antalya ile sınırlı kalmadı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığıtarafından yürütülen bir başka soruşturmada, CHP'li belediyelerde "adaylık fonu" oluşturulduğu deşifre edildi. İddianameye yansıyan bilgilere göre, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın, bir sonraki seçimde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını "garantilemek" amacıyla bürokrasiyi bir finans kaynağına dönüştürdüğü ve 20 milyon avrolukhedef belirlediği iddia ediliyor.
DAİRE VE NAKİT PARA İTİRAFLARI
Öte yandan, belediye soruşturması kapsamında itirafçı olan Halil Tolga Ayvazoğlu, Muhittin Böcek'in kendisinden Ali Mahir Başarır'a hediye etmek üzere bir daire talep ettiğini öne sürdü. Ayvazoğlu ayrıca, Böcek'in adaylığı kesinleştikten sonra Ali Mahir Başarır'a 10 milyon lira nakit parayı elden verdiğini kendisine söylediğini iddia etti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ise CHP'nin bu iddiaları "sahte tapu" tartışmalarıyla perdelemeye çalıştığını, ancak Muhittin Böcek'in "itirafçı olma" ihtimalinin partiyi kurumsal çıkmaza sürüklediğini belirtti.