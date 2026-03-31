81 İLDE AYNI ANDA Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan bugün törende İstanbul, Çanakkale, Rize, Hatay, Mardin ve Bitlis ile 5G üzerinden kurulacak canlı bağlantılar ile valiler ile görüşecek. 'Ülkenin kuzeyi güneyi, doğusu batısı aynı anda 5G'ye geçiyor' mesajı verilmek için bu illerin tercih edildiği öğrenildi. YURT ÇAPINDA AKTİF HALE GELECEK Törenin sonunda Başkan Erdoğan'ın tüm ülkede 5G'nin aktif edilmesi için talimat vereceği ve ardından operatörlerin şebeke aktivasyon sürecini başlatacağı öğrenildi. Tüm Türkiye'de 5G aktivasyonunun 1.5 saat içerisinde gerçekleşeceği ve tahminen akşam 17.00 sularında yurt çapında 5G'nin aktifleştirilmesi amaçlanıyor.

İletişimde 5G dönemi

32 YILLIK SERÜVEN



Türkiye'de 1994'te başlayan mobil iletişim serüveni, 5G teknolojisi ile birçok alanda yeni imkânların kapısını açacak. 1986'da araç telefonları aracılığıyla 1G teknolojisiyle tanışan Türkiye'de cep telefonuyla görüşme, veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G teknolojisi ise 1994'te kullanılmaya başlandı. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in, 23 Şubat 1994'te dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i aramasıyla ilk cep telefonu görüşmesi gerçekleştirildi. Sesin yanında datanın da önem kazanmasıyla Türkiye, 2009 itibarıyla 3G'ye geçti. 1 Nisan 2016'da ise mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıran 4,5G teknolojisi sayesinde yeni imkanlara kavuşuldu. Türkiye'de kullanımda olan 95 milyona yakın cep telefonunun yalnızca 32 milyonu 5G ile uyumlu iken, 63 milyon telefonun 5G uyumu bulunmuyor. 5G'ye uyumu bulunmayan telefonlar yine 4.5G'yi kullanmaya devam edeceği gibi mevcut kullanımları aynı şekilde devam edecek. 5G, 81 ilin kent merkezinde bugün akşam saatlerinden itibaren kullanılmaya başlanacak. Metropollerdeki kapsama oranının yüzde 80 seviyesine çıkarılması ise bu yılın sonunu bulacak. Tüm ülke genelinde altyapı kurulumlarının 1.5 yıl içerisinde tamamlanması beklenirken 2028'te nüfusun yüzde 95'i 5G ağına dahil edilecek.



GÖZ KIRPMASINDAN HIZLI



Saniyede 20 Gbps'e varan indirme ve 10 Gbps'e varan yükleme hızı ile 5G, saatler süren filmi birkaç saniye içerisinde indirme yeteneğine sahip bulunuyor. Göz kırpmasından bile kısa, yani 1 milisaniyenin altında ağ gecikmesi sunuyor. Kilometrekare başına 1 milyon cihaza aynı anda hizmet verebilme kapasitesine sahip. Eski nesillere oranla yüzde 90'a ulaşan devasa enerji tasarrufu sağlıyor.

3.5 MİLYAR DOLAR GELİR



TURKCELL, Vodafone ve Türk Telekom'un katılımıyla geçen yıl gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesinde 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde edildi. 5G ile mobil internet hızı yaklaşık 10 kat artacak. Böylece kesintisiz ve daha güvenilir haberleşme imkânı sağlanacak.