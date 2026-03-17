Sorgulamayı yapan memurların ve yakınlarının PKK ve FETÖ bağlantıları olduğu belirlendi.

Antalya Kaş Tapu Müdürlüğü teknisyeni Diyar Akdağ, Bakan Gürlek'in kayıtlarını Tinder ve Instagram'dan tanıştığı Ayşegül Erdağ Kocadabak'a ilettiğini itiraf etti.

Tapu müdürü Demiröz, " kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve görevi kötüye kullanma " suçlamalarıyla tutuklandı.

Çobanlar İlçe Tapu Müdürü Muharrem Demiröz'ün eski CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan ile irtibatlı olduğu ve sorgulama sonrası defalarca bir araya geldikleri saptandı. Demiröz ile Erhan'ın birçok defa bir araya gelme sebebinin fiyat pazarlığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Demiröz emniyetteki ifadesinde sorgulamayı sadece " merakından " yaptığını ileri sürdü.

Yapılan incelemelerde, Çobanlar İlçe Tapu Müdürü Muharrem Demiröz'ün 12 Şubat 2026 tarihinde saat 15:38 'de Bakan Gürlek'in kayıtlarını sorguladığı tespit edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek 'in kişisel verilerine yönelik yürütülen sistemli saldırı ve usulsüz tapu sorgulamalarıyla ilgili soruşturmada kritik bir gelişme daha yaşandı. Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını hukuka aykırı şekilde sorguladığı belirlenen ve açığa alınan Afyonkarahisar Çobanlar İlçe Tapu Müdürü Muharrem Demiröz , çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oğul Beytullah Demiröz 'ün Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde şef olduğu, 2025 yılında yapılan çalışmalarda FETÖ faaliyetleri kapsamında emniyette ifadesinin alındığı kaydedildi.

OLAYIN MERKEZİNDE 'TINDER AYŞEGÜL' VAR

Soruşturmanın kapsamı genişledikçe, Antalya Kaş ve Çorum Boğazkale'deki tapu görevlilerinin sürece dahil olduğu ortaya çıktı. Kaş Tapu Müdürlüğü'nde görevli tekniker Diyar Akdağ, Bakan Gürlek'in kayıtlarını Şubat 2026'da toplam 7 defa sorguladığını itiraf etti. Akdağ, Instagram ve Tinder üzerinden tanıştığı "Ayşegül" isimli bir kadının ısrarı üzerine bu işlemi yaptığını, bilgileri ona ilettiğini ve kandırıldığını savundu.

Soruşturmanın en çarpıcı bulgusu ise HTS kayıtlarından çıktı; Diyar Akdağ'ın bilgi aktardığı Ayşegül Erdağ Kocadabak'a ait hattan, 28 Şubat - 3 Mart 2026 tarihleri arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tam 8 kez cevapsız çağrı bırakıldığı saptandı.

Benzer şekilde Çorum'da sorgulama yapan Tapu Müdürü Veli Sabancılar'ın da sorgulama yaptığı gün CHP Genel Merkezi tarafından kullanılan bir hattan arandığı belirlendi.

Olayda "Tinder Ayşegül" olarak adı öne çıkan Ayşegül Erdağ Kocadabak da yakalanarak gözaltına alındı.