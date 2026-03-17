Devletin kilit isimlerini hedef alan veri korsanlığı operasyonu açığa çıkarılıyor. Kamu bürokrasisinin hassas verilerini elde edip siyasi emeller uğruna dışarı sızdıran tapu personelleri tek tek hak ettiğini buluyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kişisel verilerine yönelik yürütülen sistemli saldırı ve usulsüz tapu sorgulamalarıyla ilgili soruşturmada kritik bir gelişme daha yaşandı. Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını hukuka aykırı şekilde sorguladığı belirlenen ve açığa alınan Afyonkarahisar Çobanlar İlçe Tapu Müdürü Muharrem Demiröz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MERAK SAVUNMASI KURTARAMADI
Yapılan incelemelerde, Çobanlar İlçe Tapu Müdürü Muharrem Demiröz'ün 12 Şubat 2026 tarihinde saat 15:38'de Bakan Gürlek'in kayıtlarını sorguladığı tespit edildi.
Demiröz emniyetteki ifadesinde sorgulamayı sadece "merakından" yaptığını ileri sürdü.
CHP'Lİ BAŞKANLA DEFALARCA GÖRÜŞTÜLER... VERİ İÇİN PARA PAZARLIĞI MI
Çobanlar İlçe Tapu Müdürü Muharrem Demiröz'ün eski CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan ile irtibatlı olduğu ve sorgulama sonrası defalarca bir araya geldikleri saptandı. Demiröz ile Erhan'ın birçok defa bir araya gelme sebebinin fiyat pazarlığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Muharrem Demiröz, adliye çıkışında gazetecilerin 'neden sorgulama yaptınız' sorusunu cevapsız bıraktı.
Tapu müdürü Demiröz, "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla tutuklandı.
FETÖ GÖLGESİ
Afyonkarahisar Çobanlar İlçe Tapu Müdürü Muharrem Demiröz'ün oğlunun 2025 yılında FETÖ faaliyetleri kapsamında emniyette ifadesinin alındığı belirlendi.
Oğul Beytullah Demiröz'ün Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde şef olduğu, 2025 yılında yapılan çalışmalarda FETÖ faaliyetleri kapsamında emniyette ifadesinin alındığı kaydedildi.
OLAYIN MERKEZİNDE 'TINDER AYŞEGÜL' VAR
Soruşturmanın kapsamı genişledikçe, Antalya Kaş ve Çorum Boğazkale'deki tapu görevlilerinin sürece dahil olduğu ortaya çıktı. Kaş Tapu Müdürlüğü'nde görevli tekniker Diyar Akdağ, Bakan Gürlek'in kayıtlarını Şubat 2026'da toplam 7 defa sorguladığını itiraf etti. Akdağ, Instagram ve Tinder üzerinden tanıştığı "Ayşegül" isimli bir kadının ısrarı üzerine bu işlemi yaptığını, bilgileri ona ilettiğini ve kandırıldığını savundu.
Soruşturmanın en çarpıcı bulgusu ise HTS kayıtlarından çıktı; Diyar Akdağ'ın bilgi aktardığı Ayşegül Erdağ Kocadabak'a ait hattan, 28 Şubat - 3 Mart 2026 tarihleri arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tam 8 kez cevapsız çağrı bırakıldığı saptandı.
Benzer şekilde Çorum'da sorgulama yapan Tapu Müdürü Veli Sabancılar'ın da sorgulama yaptığı gün CHP Genel Merkezi tarafından kullanılan bir hattan arandığı belirlendi.
Olayda "Tinder Ayşegül" olarak adı öne çıkan Ayşegül Erdağ Kocadabak da yakalanarak gözaltına alındı.
TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLANTILARI DEŞİFRE OLDU
Bakan Gürlek'e yönelik "veri operasyonu"nun arkasında terör örgütlerine müzahir isimlerin olduğu tespit edildi. Sorgulamayı yapan memurların ve yakınlarının sicilleri dikkat çekti.
BAKAN GÜRLEK JET HIZIYLA ÇÜRÜTTÜ
Özgür Özel'in "Turpun küçüğü" diyerek gündeme getirdiği iddiaları yalanlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, üzerine kayıtlı sadece 4 taşınmazı olduğunu ve bunların belgelerinin web tapu kayıtlarında mevcut olduğunu açıklamıştı. Özel'in iddia ettiği 30 milyonluk Tuzla'daki konutun değerinin aslında 3-4 milyon TL civarında 2+1 daire olduğunu belirten Gürlek, sunulan belgelerin sahte olduğunu vurguladı.
Özel'in "Lüksemburg'da demirli yat" iddiası ise coğrafi gerçeklere çarptı. Gürlek, hayatında Lüksemburg'a gitmediğini ve yüzme dahi bilmediğini söylerken; Lüksemburg'un denize kıyısı olmayan (landlocked) bir ülke olması ve limanının bulunmaması Özgür Özel'in iddialarının asılsızlığını ortaya koydu.
OPERASYONUN ASIL AMACI PERDELEME
Bakan Akın Gürlek, kendisine yönelik bu sistemli saldırıların asıl amacının CHP içindeki krizleri ve yolsuzluk dosyalarını örtbas etmek olduğunu savundu. Gürlek, bu operasyonla hem "Asrın Yolsuzluk Davası"nın hem de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ilgili adaylık sürecindeki para verme iddialarının perdelenmek istendiğinin altını çizdi..